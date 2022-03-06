Статус Криму та Донбасу визначають не політики - йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять". - Арахамія про переговори
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Переговори про мир між Україною та російським агресором тривають, вони рухаються повільно, а в Україні щодня гинуть мирні жителі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив член української делегації, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
"Я не сказав би, що ми рухаємося швидко, а в нас щодня гине багато людей, особливо мирних жителів. Це тяжко, чесно кажучи, але певний прогрес є. Принаймні дві групи слухають одна одну і ведеться обговорення", – сказав він.
За словами Арахамії, домовитися не можуть щодо статусу Криму та окупованих територій Донбасу – Росія вимагає визнання незалежності, але для українського суспільства це неприйнятно.
Він також додав, що українська делегація не готова йти на компроміс з питань територіальної цілісності України. За його словами, у цьому питанні позиція української сторони є жорсткою. При цьому з інших питань Україна більш рухлива, але потрібні гарантії.
Арахамія додав, що статус Криму та Донбасу визначають не політики – йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять".
Він наголосив, що територіальна цілісність є для України принципово важливим пунктом у переговорах – "готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій".
Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни Росії проти України відбудеться у понеділок, 7 березня.
Росія планувала коротку війну та розраховувала, що втратить 100 військових, але армія України воює так, як ніхто не очікував.
Будь ласка, зачекайте...
«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс. Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция», - сказал Арахамия.
Украина, по его словам, готова обсуждать эти вещи не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами.
Напомним, за несколько дней до вторжения в Украине Владимир Путин заявил, что для долгосрочного «урегулирования ситуации» необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.
иди лесом, настоящий демагог........
А оце вже серйозно. Перед завтрашніми переговорами в ворожій Білорусі член делегації Арахамія, чия присутність у ній уже викликає перестороги, заявив наступне: "НАТО не готове обговорювати вступ України найближчі 5-10 років, ми не будемо боротися за заявку на вступ".
Це початок капітуляції? І звідки він взяв ніби таку консолідовану позицію НАТО? А ще - хто йому дав право не виконувати Конституцію?.
Тарас Чорновіл 🇺🇦
https://t.me/Chornovil_official/2718
А може я не згідний зі вступом в НАТО? мене спитали? такі питання лише на референдум!
Ще видатний Бісмарк 150 років тому сказав "договора із Росією не вартують того паперу, на якому вони написані".
Всі зрозуміли, чи треба розжувати?
Территориальную целостность поддержит вся Украина! НАТО, какую из стран они защитили?
Це раз. Друге - ти хто такий, щоби тут вирішувати в односторонньому порядку? ти такий же порушник законів! ти - нелюдь, як Путін, котрий забороняє іншим мати власну думку!
Такі як ти стають диктаторами! Ти заслуговуєш превентивно вищої міри покарання!
забавно!
він так і про януковича думав. уговорить януковича не підписувати євроасоціацію, і так і буде. але не тут то било!
Итак, что же может устраивать *****?
Для того, чтобы уползти и получить возможность зализать раны, ему достаточно получить гарантии внеблокового статуса Украины, и отложить вопрос о статусе Крыма. Пару таких вбросов перед вторым раундом переговоров у картофюрера мы уже видели. Причем, вброшены они были очень искусно. Их вбросили как фейк, а потом, увидев негативную реакцию, сослались на фейковость и ушли в тишину. По этой же схеме был вброшен фейк про заявы ермака. Снова увидели негатив и отступили.
Думаю, именно эти вопросы стоят на повестке дня в переговорах. Это минимальные требования кацапов. Если сможет повысить планку требований, то останется в херсонской области, для того чтобы контролировать Каховку.
В случае успеха, он озвучит по своему телевизору, что полностью достиг поставленных целей - не подпустил НАТО к своим границам, ну и показал им кузькину мать. А если там будет еще и контроль плотины и подача воды в Крым - ему дадут звание святого ***********, и повесят его икону над иконами Иисуса.
Добиваться этого минимума он будет до конца. Чего бы это ему не стоило.
А как они будут принуждать к этому, думаю никому объяснять не нужно.
Арсен Зекиров
І так, навіть малі балтійські країни в НАТО живуть спокійно і сміються з росії на кожному кроці- тільки тому, що захищені НАТО. Політика представників Зеленського проти НАТО викликає багато питань.