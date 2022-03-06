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війна (7386) перемовини (1250) Арахамія (777) переговори з Росією (12)

Статус Криму та Донбасу визначають не політики - йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять". - Арахамія про переговори

Новини Цензор.НЕТ Події

Статус Криму та Донбасу визначають не політики - йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять". - Арахамія про переговори

Переговори про мир між Україною та російським агресором тривають, вони рухаються повільно, а в Україні щодня гинуть мирні жителі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив член української делегації, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

"Я не сказав би, що ми рухаємося швидко, а в нас щодня гине багато людей, особливо мирних жителів. Це тяжко, чесно кажучи, але певний прогрес є. Принаймні дві групи слухають одна одну і ведеться обговорення", – сказав він.

За словами Арахамії, домовитися не можуть щодо статусу Криму та окупованих територій Донбасу – Росія вимагає визнання незалежності, але для українського суспільства це неприйнятно.

Він також додав, що українська делегація не готова йти на компроміс з питань територіальної цілісності України. За його словами, у цьому питанні позиція української сторони є жорсткою. При цьому з інших питань Україна більш рухлива, але потрібні гарантії.

Арахамія додав, що статус Криму та Донбасу визначають не політики – йдеться про "українців, які ніколи цього не допустять".

Він наголосив, що територіальна цілісність є для України принципово важливим пунктом у переговорах – "готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Нагадаємо, третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями щодо припинення війни Росії проти України відбудеться у понеділок, 7 березня.

Росія планувала коротку війну та розраховувала, що втратить 100 військових, але армія України воює так, як ніхто не очікував.

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Топ коментарі
+18
Опять гарантии...Был Будапешт и что? Был Иловайск с зеленым коридором и что? Сегодняшние гуманитарные коридоры и что? Пуйлу поверить собрались?
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06.03.2022 20:33
+13
Ой, продадуть Україну зелені гниди. Бояться лише розправи власного народу.
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06.03.2022 20:25
+13
Тарас Чорновіл 🇺🇦
А оце вже серйозно. Перед завтрашніми переговорами в ворожій Білорусі член делегації Арахамія, чия присутність у ній уже викликає перестороги, заявив наступне: "НАТО не готове обговорювати вступ України найближчі 5-10 років, ми не будемо боротися за заявку на вступ".
Це початок капітуляції? І звідки він взяв ніби таку консолідовану позицію НАТО? А ще - хто йому дав право не виконувати Конституцію?.

Тарас Чорновіл 🇺🇦

https://t.me/Chornovil_official/2718
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06.03.2022 20:32
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Ой, продадуть Україну зелені гниди. Бояться лише розправи власного народу.
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06.03.2022 20:25 Відповісти
Что за чушь?...
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06.03.2022 20:28 Відповісти
А ********* то надо? Человек не прочитал текст статьи и просто решил поумничать, только непонятно зачем
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06.03.2022 20:29 Відповісти
Мде? А это - вырвано из контекста?

«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы не будем бороться за натовские заявки, мы будем бороться за результат, а не за процесс. Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция», - сказал Арахамия.

Украина, по его словам, готова обсуждать эти вещи не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами.

Напомним, за несколько дней до вторжения в Украине Владимир Путин заявил, что для долгосрочного «урегулирования ситуации» необходимо, чтобы Киев признал российскую аннексию Крыма и отказался от вступления в НАТО.
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06.03.2022 20:37 Відповісти
не чушь! - учи историю!
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06.03.2022 20:55 Відповісти
Ты на кого работаешь, тварь?
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06.03.2022 20:49 Відповісти
может, здравого смысла нахватался где-то. в отличии от верующих в Зе и в депутатиков?
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06.03.2022 20:57 Відповісти
Это у вас за поребриком "путлер" и "депутатики". А у на Верховный Главнокомандующий! Передай там своим в ольгино, что у тебя не получилось вбить клин в сплотившихся в один кулак Украинцев.
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06.03.2022 21:11 Відповісти
я бачу тобі усюди кацапчики мерещаться. спробуй завтра звернутись до свого психіатра...
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06.03.2022 21:15 Відповісти
Настоящий Украинец такой ***** во время войны писать не будет. Ты либо имбицил, либо троль ольгинский.
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06.03.2022 21:22 Відповісти
о. то "настоящий мужчина" - бабская демагогия . то уже "настоящий украинец"..
иди лесом, настоящий демагог........
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06.03.2022 21:24 Відповісти
гарантії.. ну що за ***** воно меле?!
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06.03.2022 20:30 Відповісти
Тарас Чорновіл 🇺🇦
А оце вже серйозно. Перед завтрашніми переговорами в ворожій Білорусі член делегації Арахамія, чия присутність у ній уже викликає перестороги, заявив наступне: "НАТО не готове обговорювати вступ України найближчі 5-10 років, ми не будемо боротися за заявку на вступ".
Це початок капітуляції? І звідки він взяв ніби таку консолідовану позицію НАТО? А ще - хто йому дав право не виконувати Конституцію?.

Тарас Чорновіл 🇺🇦

https://t.me/Chornovil_official/2718
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06.03.2022 20:32 Відповісти
от же ш курва
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06.03.2022 20:39 Відповісти
Подождите, это тот Черновил что с Партии регионов продал Украину? Да пошел он *****. ******* мужского пола.
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Він продав? А хто купив? І за скільки?
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06.03.2022 20:57 Відповісти
а треба боротись? причому тут капітуляція? значення слів забув? чи НАТО то гарантія чогось?

А може я не згідний зі вступом в НАТО? мене спитали? такі питання лише на референдум!
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06.03.2022 20:58 Відповісти
При усій моїй зневазі до Арахамії (нема слів), ви всі дещо неправі.
Ще видатний Бісмарк 150 років тому сказав "договора із Росією не вартують того паперу, на якому вони написані".
Всі зрозуміли, чи треба розжувати?
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06.03.2022 21:00 Відповісти
Опять гарантии...Был Будапешт и что? Был Иловайск с зеленым коридором и что? Сегодняшние гуманитарные коридоры и что? Пуйлу поверить собрались?
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06.03.2022 20:33 Відповісти
Что такого секретного на переговорах, что нельзя озвучить?
Территориальную целостность поддержит вся Украина! НАТО, какую из стран они защитили?
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06.03.2022 20:36 Відповісти
клоун! ты скажи какая страна НАТО пострадала от агрессии?!
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06.03.2022 20:40 Відповісти
Территориальную целостность - да. Но не в ступ в НАТО! Ибо да - ничего они не защитили . ссыкуны еще те! мнущие мамкины сиськи!
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06.03.2022 21:00 Відповісти
Иди в бан ,провокатор!. Мы уже были вне блоков и теперь воюем за свою свободу. Где бы мы были если б не поставки оружия, гуманитарки и денежные вливания Запада? Хочешь воевать с рашкой снова через 20-30 лет опять? Так вот ИДИ В ЖОПУ!! Нам надо в НАТО, чтобы война снова не повторилась
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06.03.2022 21:07 Відповісти
купи собі вогнегасник, та закрийся в туалеті, поки не погасиш пердачок свій.... Ти ба - посягнув на святе у віруючого )))))

Це раз. Друге - ти хто такий, щоби тут вирішувати в односторонньому порядку? ти такий же порушник законів! ти - нелюдь, як Путін, котрий забороняє іншим мати власну думку!
Такі як ти стають диктаторами! Ти заслуговуєш превентивно вищої міри покарання!
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06.03.2022 21:18 Відповісти
Мои слова задели за живое? Прекрасно!
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06.03.2022 22:19 Відповісти
"Мои слова задели за живое?" - это говорит тот, кто кричал "Иди в бан ,провокатор!" -
забавно!
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06.03.2022 22:31 Відповісти
ви настільки круті переговорники що не залучили посередників?Чому пмерику,великобританію,францію та німеччину не запросили?Корона тисне?
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06.03.2022 20:38 Відповісти
как почему так легче уступки делать типа никто не узнает
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06.03.2022 20:57 Відповісти
путін думає, що у нас, так , як в нього. диктатура. що президент сказав - те і буде.

він так і про януковича думав. уговорить януковича не підписувати євроасоціацію, і так і буде. але не тут то било!
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06.03.2022 20:46 Відповісти
А вы уверены, что сцыкливое НАТО не сдаст "нового" члена альянса, чтоб "старым" не воевать с росией?
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06.03.2022 20:51 Відповісти
Уверены. Это вопрос престижа, репутации и договорённостей. Это только ЗЕшобла плюёт на все эти понятия и *****.
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06.03.2022 21:00 Відповісти
Ага. Помним по "Будапештскому меморандуму".
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06.03.2022 21:19 Відповісти
Идти на компромиссы с руснёй?! Да Арахам с дуба рухнул!! Нельзя переговариваться с террористом! Тем более Арахамии!
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06.03.2022 20:54 Відповісти
ЗЕленая гнида своими наездами на НАТО подыгрывает Путлеру

Итак, что же может устраивать *****?
Для того, чтобы уползти и получить возможность зализать раны, ему достаточно получить гарантии внеблокового статуса Украины, и отложить вопрос о статусе Крыма. Пару таких вбросов перед вторым раундом переговоров у картофюрера мы уже видели. Причем, вброшены они были очень искусно. Их вбросили как фейк, а потом, увидев негативную реакцию, сослались на фейковость и ушли в тишину. По этой же схеме был вброшен фейк про заявы ермака. Снова увидели негатив и отступили.
Думаю, именно эти вопросы стоят на повестке дня в переговорах. Это минимальные требования кацапов. Если сможет повысить планку требований, то останется в херсонской области, для того чтобы контролировать Каховку.
В случае успеха, он озвучит по своему телевизору, что полностью достиг поставленных целей - не подпустил НАТО к своим границам, ну и показал им кузькину мать. А если там будет еще и контроль плотины и подача воды в Крым - ему дадут звание святого ***********, и повесят его икону над иконами Иисуса.
Добиваться этого минимума он будет до конца. Чего бы это ему не стоило.
А как они будут принуждать к этому, думаю никому объяснять не нужно.
Арсен Зекиров
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06.03.2022 20:56 Відповісти
Треба Пороха на переговори! Надійно і щоб у опонентів нервовий тік був
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06.03.2022 21:33 Відповісти
Люди схаменіться , це називається головокружіння від успіхів , максимум на що можно розраховувати це відновленя стаус кво включно зі зруйнованим вщент Донбасом і да нейтральний статус , на превелиикий жаль ми не зможемо повернути наразі Крим з причини відсутності флоту , Захід на такий мир піде а ми вразі непогодження втратимо союзників в Європі так точно . А надалі все залежить від нас
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06.03.2022 21:35 Відповісти
Крим і Донбас- це Україна. Для тих, хто забув.
І так, навіть малі балтійські країни в НАТО живуть спокійно і сміються з росії на кожному кроці- тільки тому, що захищені НАТО. Політика представників Зеленського проти НАТО викликає багато питань.
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06.03.2022 22:51 Відповісти
 
 