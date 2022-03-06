Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування

За фактом загибелі півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя розпочато досудове розслідування.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 березня 2022 року під час обстрілу Маріуполя збройними силами Російської Федерації важко поранено 18-місячного хлопчика. Попри зусилля медиків, які намагались врятувати життя дитині, хлопчик помер.

Наразі досудове розслідування за фактом загибелі дитини триває.

Дивіться: В результаті контратаки під Маріуполем українські бійці знищили близько 30 окупантів, 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 Тигра, двоє росіян потрапили в полон. ВIДЕО