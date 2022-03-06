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Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За фактом загибелі півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя розпочато досудове розслідування.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 березня 2022 року під час обстрілу Маріуполя збройними силами Російської Федерації важко поранено 18-місячного хлопчика. Попри зусилля медиків, які намагались врятувати життя дитині, хлопчик помер.
Наразі досудове розслідування за фактом загибелі дитини триває.
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