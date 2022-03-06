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Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування

За фактом загибелі півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя розпочато досудове розслідування.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 березня 2022 року під час обстрілу Маріуполя збройними силами Російської Федерації важко поранено 18-місячного хлопчика. Попри зусилля медиків, які намагались врятувати життя дитині, хлопчик помер.

Наразі досудове розслідування за фактом загибелі дитини триває.

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Царство небесне ангелочку, скільки ж можна, щоб це саме пережили і рашинські кати.
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06.03.2022 20:33 Відповісти
Слёзы на глазах.. Сдохните кацапы!
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06.03.2022 20:39 Відповісти
Никакого прощения русне. Они должны ответить за все смерти наших людей
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06.03.2022 20:48 Відповісти
будучи мужиком и за границей пролил уже не мало слез (
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06.03.2022 20:50 Відповісти
Це жах! Як втішити серця батьків.
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06.03.2022 21:36 Відповісти
 
 