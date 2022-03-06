Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, - МЗС

Україна вважає категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії.

Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії.

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"Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні.

Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров‘ю вбитих українських громадян.

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Через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів", - зазначив Ніколенко.