Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, - МЗС
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Україна вважає категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей.
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії.
Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії.
"Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні.
Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров‘ю вбитих українських громадян.
Через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів", - зазначив Ніколенко.
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для такої ******** не обов'язково бути саме **********
Он несколько уже зделали "Прикре самогубство"
Так же и с Шойгу будет, найдут повешенным и избитым
С запиской
Вообще. А откуда у Шойгу силы на гос переворот? Он же МЧСник бывшый? Только своих баб и мог сажать на должности
скоро Грузія попаде під санкції..
Там же русских ненавидят.