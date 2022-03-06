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Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин Грузії з Росією, - МЗС

Україна вважає категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

В Україні звернули увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії.

Зазначається, що РФ ухвалила це рішення в умовах неготовності грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії.

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"Вважаємо категорично неприйнятним активізацію торговельних відносин з Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбові удари по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, у тому числі дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні.

Ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки просякнуті кров‘ю вбитих українських громадян.

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Через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів", - зазначив Ніколенко.

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Топ коментарі
+24
тим довбням, які верещали, що влада у Грузії не кремлядська, повинно бути соромно
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06.03.2022 20:29
+10
⚡️В США предполагают, что Шойгу попытается совершить госпереворот на следующей неделе и Путин сильно этого опасается. Возможно Шойгу в скором времени будут судить за коррупцию и госизмену.
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06.03.2022 20:31
+9
Разорвать отношения!
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06.03.2022 20:42
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тим довбням, які верещали, що влада у Грузії не кремлядська, повинно бути соромно
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06.03.2022 20:29 Відповісти
просто ніжно ******* грошові знаки,
для такої ******** не обов'язково бути саме **********
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Тут ще варто згадати як баба юля (яка була тоді премєркою) усміхалась до ***** в 2008 - сильно тоді Україна зупинила товарообіг з рашкою?
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06.03.2022 21:48 Відповісти
⚡️В США предполагают, что Шойгу попытается совершить госпереворот на следующей неделе и Путин сильно этого опасается. Возможно Шойгу в скором времени будут судить за коррупцию и госизмену.
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06.03.2022 20:31 Відповісти
Два щура
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06.03.2022 20:33 Відповісти
Якби це було правдою, ми б про це не взнали.
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Какое судить?
Он несколько уже зделали "Прикре самогубство"
Так же и с Шойгу будет, найдут повешенным и избитым

С запиской

Вообще. А откуда у Шойгу силы на гос переворот? Он же МЧСник бывшый? Только своих баб и мог сажать на должности
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06.03.2022 20:47 Відповісти
а що з ублюдком герасимовим? тепер він буде проводити ночі з кабаєвим у курені?
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06.03.2022 21:46 Відповісти
Грузія хоче встигнути з парашею на титанік?
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06.03.2022 20:39 Відповісти
Грузинское правительство уже давно есть «придаток»Раши..
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06.03.2022 20:40 Відповісти
Разорвать отношения!
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Треба не "вважати", "бути стурбованим", "висловлювати", "попереджувати" та хопатися прикриттям тому інших баканини. Треба мужньо сікти в потворного змія його хижі голови, як навіть з кожної башки ще щось де-інде й виростає. Мабуть, принаймні, браття маріупольці, херсонці, сумчани, конотопчани, аудіїївці, запорожяни, ірпінці та багато інших громадян України як ніколи мають сьогодні чудово розуміти, про що саме йдеться. М и переможемо, рідні! Ворога - і труну навіки, в пекло.
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06.03.2022 20:42 Відповісти
да походу вже на титаніку обидва
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Грузии больше никогда не помогать !
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06.03.2022 20:45 Відповісти
кожен захоче зберегти свої активи, тільки яким чином
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06.03.2022 20:45 Відповісти
дОЖИЛИСя.

скоро Грузія попаде під санкції..
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Я смотрю правительство Грузии хочет на тот свет

Там же русских ненавидят.
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06.03.2022 20:49 Відповісти
Тоже так думал.
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06.03.2022 21:12 Відповісти
Грузию тоже под санкции! Пусть грузины меняют свою продавшуюся кремлю власть. В такое время нужны быстрые и жесткие решения.
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06.03.2022 20:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cfqgnnDlbtY
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06.03.2022 20:54 Відповісти
Як що прості грузини мовчать, чи підтримують владу, то треба всіх грузин вигнать нах.. з Укрїни.
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06.03.2022 21:07 Відповісти
Може хоч тепер увесь грузинський криміналітет відправите на рідну землю ?
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06.03.2022 21:15 Відповісти
украіну давно пора вичищати від чурбанів(армян,грузин,узбеків) біжинці *****,понаїхало всякрї швалі,розводят тут всякі понятія злодійські.Нахуй всіх до путіна.
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06.03.2022 21:17 Відповісти
Да Михо..... Допустить к власти рашинских лизоблюдов.... Это серьёзная ошибка.
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06.03.2022 21:17 Відповісти
Домушников, грабителей в Украину посылать - это запросто, а санкции против кацапии -это повредит экономике Грузии. Двуличный твари.
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06.03.2022 21:17 Відповісти
Грузія,Вірменія та Азербайджан нібито таємно домовилися стати перевалочним хабом для кацапії.ганьба.
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06.03.2022 21:22 Відповісти
Как только запахло деньгами, гордые горцы оказались обычными ссыкунами с базара! ***** что часть Грузии тоже окупирована, деньжата дороже. Гниль
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06.03.2022 21:32 Відповісти
Грузики плотненько лягли под кацапов... Проститутки они и есть!
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06.03.2022 21:36 Відповісти
 
 