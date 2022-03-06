Російські терористи розстріляли у санітарному автомобілі двох поранених українських воїнів на Донбасі, - Офіс ГПУ розпочав провадження по статті "порушення законів війни"
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Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації екіпажу санітарних автомобілей за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіс ГПУ.
"За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Ще одного українського солдата поранено.
Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності".
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Саме тому я радію кожному відео де бачу мертвих кацапів
Горіть у пеклі москалі
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
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Слава нації
Смерть москалям
Дуже бідкаються щоб було по конвенції, а ви ***** зробіть так щоб ***** зі своїм недорейхом робив усе по конвенції. Багато не треба - перестаньте купувати нафту і газ хоча б 3 місяці, купіть в інших трохи дорожче - ***** вам не станеться якщо не просерете на курортах якихось 5кг євро чи на старій машині ще рік поїздите
Гнити вам падлюки у чорноземні з насінням чи без