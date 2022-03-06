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Новини Війна в Україні
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поранення (1413) розстріл (78) Донецька область (1752)

Російські терористи розстріляли у санітарному автомобілі двох поранених українських воїнів на Донбасі, - Офіс ГПУ розпочав провадження по статті "порушення законів війни"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Донецькою Спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження щодо обстрілу збройними силами Російської Федерації екіпажу санітарних автомобілей за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє офіс ГПУ.

"За даними слідства, окупанти відкрили вогонь по двох штатних санітарних автомобілях з екіпажем, які здійснювали евакуаційні заходи поблизу населених пунктів Златоустівка-Хлібодарівка Донецької області. Смертельні поранення отримали двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Ще одного українського солдата поранено.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ 2 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Спецпрокурори вживають всі можливі заходи для документування воєнних злочинів з метою притягнення усіх винних до відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть півторарічного малюка внаслідок обстрілу Маріуполя військами РФ: Розпочато досудове розслідування

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Топ коментарі
+42
Кацапи - не люди.

Саме тому я радію кожному відео де бачу мертвих кацапів
Горіть у пеклі москалі
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06.03.2022 20:41
+30
Пленных не брать
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06.03.2022 20:41
+25
Кацапов в плен не брать. Реально кацапы должны все сдохнуть. Поголовно
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06.03.2022 20:41
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Кацапи - не люди.

Саме тому я радію кожному відео де бачу мертвих кацапів
Горіть у пеклі москалі
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06.03.2022 20:41 Відповісти
Пленных не брать
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06.03.2022 20:41 Відповісти
На нет и конвенции нет
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06.03.2022 20:49 Відповісти
Надо брать. Потом на Крым поменяем. (Донбасс сами вернем)
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06.03.2022 21:00 Відповісти
У Деда-Пукла мы их и на картоху не поменяем. Они ему даром не нужны
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06.03.2022 21:02 Відповісти
Не спорю. Но когда их счет пойдет на тысячи ...
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06.03.2022 21:12 Відповісти
Пукло добрый дедушка, ему и миллион не жалко
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06.03.2022 21:14 Відповісти
С ним все понятно. Расчет только на мамаш этого пушечного мяса. Вдруг у них что-то человеческое осталось? Соберутся, выйдут ... Бабий бунт - это страшная штука. Ой *****, о чём это я? Это же *********. Они же там эти - "бабы ещё нарожают"
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06.03.2022 21:26 Відповісти
И что, что выйдут? У ***** миллион опричников - им все равно кого бить.
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06.03.2022 21:54 Відповісти
Які для *****..правила війни.!?
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 20:41 Відповісти
Для них что, существуют какие то законы?
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06.03.2022 20:41 Відповісти
Кацапов в плен не брать. Реально кацапы должны все сдохнуть. Поголовно
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06.03.2022 20:41 Відповісти
Побольше их чаями с печеньем поите - мамкам звонить давайте - они еще и не то будут делать...сердобольные мля. Вас никто не пожалеет - будьте уверены! Последние дни это наглядно показывают.
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06.03.2022 20:42 Відповісти
Это в первые дни их поили и давали мамкам позвонить. Теперб надеюсь не будут.Чеченцы мы все помним,предупреждали нас об этом.
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06.03.2022 20:44 Відповісти
Вони будуть нас убивати, бо їм в полоні гарантовано тепло, хавчик, ну і якщо забастують - коньяк.
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06.03.2022 20:46 Відповісти
Сіють кацапи (добро) в Україні,але пожинать плоди суки будуть в своїй кацапії!
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Да, меньше лелейте их, люди по подвалам с детьми, а эти пленные накормленые, умытие в тепле.
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06.03.2022 20:43 Відповісти
Їбані орки, в цьому вони всі - бомбити мирні міста, вбивати дітей, добивати поранених... А, потрапивши в полон, скиглити, як сучки, що вони нічого не знають, що нікого не вбивали, що у них "пєрвий вилєт"... Рассія - це не країна, це проклята територія, на якій буйно квітне біосміття, яке толерантні європейці називають "росіянами". Мордор має бути знищений.
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06.03.2022 20:45 Відповісти
Дуже сумно і злість. Жирні бюргери аж слиною брикають що плєнному орку в ході бою дали підзатильник і замотали руки скотчем.
Дуже бідкаються щоб було по конвенції, а ви ***** зробіть так щоб ***** зі своїм недорейхом робив усе по конвенції. Багато не треба - перестаньте купувати нафту і газ хоча б 3 місяці, купіть в інших трохи дорожче - ***** вам не станеться якщо не просерете на курортах якихось 5кг євро чи на старій машині ще рік поїздите
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06.03.2022 20:47 Відповісти
Не беріть полонених
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06.03.2022 20:47 Відповісти
То розстріляйте десятьох полонених! Хай вони діла заводять!
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06.03.2022 20:47 Відповісти
А потом блеют:-"Я не такой, Ты у меня первый, я **** очень ранимый..." УБИВАТЬ.!!!
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06.03.2022 20:49 Відповісти
Великая и непабедимая тільки і здатна воювати з хворими, немовлятами, пораненими та неозброєними.
Гнити вам падлюки у чорноземні з насінням чи без
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06.03.2022 20:55 Відповісти
Наши американские друзья в большом о*уе от эффективности применения нашими войсками и Терробороной Stinger и Javelin. Ни для кого не секрет, что на ракетах стоят чипы фиксации вылета и фиксации поражения. Так процент наших поражений целей уже превзошел процент поражения армией США в Ираке!
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06.03.2022 20:57 Відповісти
А де броньовані санітарні автомобілі для евакуації поранених? Під асфальтом Великого Б?!
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06.03.2022 21:03 Відповісти
Краще б ці корумповані засранці пішли воювати. Їхні "справи" дозволили куму Путіна, Медведчуку втекти з України разом з награбованим. І зрадників прокурорів за це дсі не розстріляли.
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06.03.2022 21:07 Відповісти
оп вам що нех...й делать? чаю ще дайте. оніже деті.пацефісти ******
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06.03.2022 21:22 Відповісти
 
 