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У бою на Миколаївщині загинув військовий журналіст Віктор Дудар. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український військовий журналіст із Львівщини Віктор Дудар загинув під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці журналістка Юлія Постоюк.

"В один із дуже складних днів на роботі Віктор Дудар подарував мені шеврон 80-ї десантно-штурмової бригади з девізом "Ніхто крім нас". Під цим девізом він жив. Під цим девізом пішов битися за Україну, коли Росія видерла у нас Крим і Донбас. Відтоді його військовий рюкзак завжди був напоготові. Тож коли Україну 24 лютого розбудили вибухи, відразу вирушив на війну. Сьогодні повідомили, що Віктор загинув у бою на Миколаївщині.

Вікторе, якось ти сказав, що любові ніколи не буває забагато. Що життя надто коротке, і тому треба любити так сильно, як можеш, і також приймати любов. У ці дні наша Україна - це суцільна любов. Любимо, дбаємо, підтримуємо, заступаємо і захищаємо один одного. Бо в любові наша сила. І наша любов зрештою переможе ненависть, що суне зі сходу й хоче нас знищити.

Дякую за все, Герою. Великою честю було працювати разом", - написала журналістка.

У бою на Миколаївщині загинув військовий журналіст Віктор Дудар 01

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Царство небесне Герою!
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06.03.2022 21:01 Відповісти
Світла пам'ять , світлій людині 😪😪😪
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06.03.2022 21:01 Відповісти
Не стало чийогось сина,брата,батька...Вічна пам*ять Герою.Спи спокійно.
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06.03.2022 21:02 Відповісти
Найтяжче пережити ось таки новини..Дякуємо тобі ,воїн Світла,ти віддав саме найдорожче,Людина з великої літери.Низький уклін і вічна шана герою!
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06.03.2022 21:03 Відповісти
Вечная память ….
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06.03.2022 21:10 Відповісти
Вічна пам"ять герою ! ЯКІ ОЧІ!!!
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06.03.2022 21:11 Відповісти
Герої не вмирають!
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06.03.2022 21:38 Відповісти
Спочивай з миром!
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06.03.2022 21:42 Відповісти
Він був життєрадісним добряком, ...і курив лакі страйк. Невимовна втрата, спи спокійно, Вітторіо....
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06.03.2022 21:46 Відповісти
😢✊✌️🇺🇦❤️🇦🇿
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06.03.2022 22:00 Відповісти
Упокой,Господи, в Царствии Твоём.
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06.03.2022 22:26 Відповісти
Вічна пам'ять!
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06.03.2022 22:47 Відповісти
 
 