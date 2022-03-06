У бою на Миколаївщині загинув військовий журналіст Віктор Дудар. ФОТО

Український військовий журналіст із Львівщини Віктор Дудар загинув під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці журналістка Юлія Постоюк.

"В один із дуже складних днів на роботі Віктор Дудар подарував мені шеврон 80-ї десантно-штурмової бригади з девізом "Ніхто крім нас". Під цим девізом він жив. Під цим девізом пішов битися за Україну, коли Росія видерла у нас Крим і Донбас. Відтоді його військовий рюкзак завжди був напоготові. Тож коли Україну 24 лютого розбудили вибухи, відразу вирушив на війну. Сьогодні повідомили, що Віктор загинув у бою на Миколаївщині.



Вікторе, якось ти сказав, що любові ніколи не буває забагато. Що життя надто коротке, і тому треба любити так сильно, як можеш, і також приймати любов. У ці дні наша Україна - це суцільна любов. Любимо, дбаємо, підтримуємо, заступаємо і захищаємо один одного. Бо в любові наша сила. І наша любов зрештою переможе ненависть, що суне зі сходу й хоче нас знищити.



Дякую за все, Герою. Великою честю було працювати разом", - написала журналістка.

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