УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47801 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
10442 37
полон (477) літак (843) Харків (2044)

У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака

Мешканців Харкова, які мають мисливські рушниці та собак закликають взяти участь у захопленні російського пілота, літак якого був збитий під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один із двох пілотів збитого над Харковом літака вцілів і може ховатися в лісосмузі в районі Куліничів. У разі наявності інформації про місцезнаходження місцевого пілота просять негайно повідомляти силовиків. Тим, хто має зброю, намагатися затриматися самостійно. У кого є мисливські собаки та рушниця? Настав ваш час", - написав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+35
Собак перед поиском не кормить!
показати весь коментар
06.03.2022 20:56
+34
а шо ещё и приглашать надо ,,,думаю там уже и кабаны шукаютъ:
показати весь коментар
06.03.2022 20:55
+30
Яке гарне полювання намічається... По доброму заздрю
показати весь коментар
06.03.2022 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а шо ещё и приглашать надо ,,,думаю там уже и кабаны шукаютъ:
показати весь коментар
06.03.2022 20:55 Відповісти
хахахаха
показати весь коментар
06.03.2022 21:06 Відповісти
Собак перед поиском не кормить!
показати весь коментар
06.03.2022 20:56 Відповісти
Яке гарне полювання намічається... По доброму заздрю
показати весь коментар
06.03.2022 20:57 Відповісти
У римлян, галлів, і скіфів були бойові собаки. У кого бійцівська порода- ваш час настав
показати весь коментар
06.03.2022 20:57 Відповісти
Бойцовские собаки против людей мение эффективные
По причине того, что тех выучивали в основном на бои с другими собаками
показати весь коментар
06.03.2022 21:10 Відповісти
у кого свині голодні -ваш час настав !
показати весь коментар
06.03.2022 21:19 Відповісти
Потом голову прибить на стену, как охотничий трофей.
показати весь коментар
06.03.2022 20:57 Відповісти
Коли дадуть чоловікам автоиатичну зброю?
показати весь коментар
06.03.2022 20:58 Відповісти
Всі, хто хотів, уже зі зброєю. Москаликів-строковиків толпи по лісах і полях розбіжались. Візьми вили або монтіровку, захопи в полон москалика і забери в нього зброю.
показати весь коментар
06.03.2022 21:41 Відповісти
найдете - обязательно приведите для допроса. Но это не точно.
показати весь коментар
06.03.2022 20:58 Відповісти
"Схорониться мне надо" (с)
показати весь коментар
06.03.2022 20:58 Відповісти
А я бы поглядел с попкорном,как эту гниду собаки рвут.
показати весь коментар
06.03.2022 20:59 Відповісти
Харків'яни, тільки без фанатизму. Там зараз і діти побіжать шукати
показати весь коментар
06.03.2022 21:00 Відповісти
он разбил голову при катапультировании .......об приклад автомата
показати весь коментар
06.03.2022 21:01 Відповісти
***** там в Харькове сафари на русских свинособак😅😂 ****** просто, всегда мечтал на таком побывать
показати весь коментар
06.03.2022 21:01 Відповісти
Шоу для избранных.
показати весь коментар
06.03.2022 21:02 Відповісти
Привілей!
показати весь коментар
06.03.2022 22:49 Відповісти
Сподівюсь це натяк на те що мисливці стріляють на убій
показати весь коментар
06.03.2022 21:01 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 21:02 Відповісти
порвать тварь на лоскуты
показати весь коментар
06.03.2022 21:04 Відповісти
в таком деле простые бытовые дроны не помешали бы, тем более, что сейчасХарьков и область снежком присыпало, на белом неплохо видно свино-собачью шваль... если начнет ноги в сторону своих свино-собак делать
показати весь коментар
06.03.2022 21:06 Відповісти
...Ідет охота на волков
..по Висоцькому...
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
06.03.2022 21:07 Відповісти
Кацапи не гідні, щоб їх порівнювати з таким сильним і вільним звіром. Взагалі, порівнюючи кацапів з тваринами ви ображаєте тварин.
показати весь коментар
06.03.2022 21:33 Відповісти
Тотем московії не ведмідь з яким вони хотіли б себе асоціювати, а плямиста гієна.
показати весь коментар
06.03.2022 21:52 Відповісти
Собакен яйки клац-клац
показати весь коментар
06.03.2022 21:08 Відповісти
главное шоб не нашлось питарасов попоить чайком и спатки уложить...
показати весь коментар
06.03.2022 21:17 Відповісти
как споймают на кол посадить
показати весь коментар
06.03.2022 21:18 Відповісти
"Забуріть" його там на мінус два метри від рівня землі. Живцем
показати весь коментар
06.03.2022 21:28 Відповісти
судя по тому, как там все вояк на местности ориентируются, то если он забрёл в посадку, зто там он и здохнет. выхода они из неё не найдёт. они среди трёх сосен заблудятся. посадка для них хуже тайги )
показати весь коментар
06.03.2022 21:28 Відповісти
Там, судя по записи с камеры, такой не хилый костер в небе был ... Успел что ли после первой ракеты выпрыгнуть?
показати весь коментар
06.03.2022 21:34 Відповісти
Парашют повис на столбе, чел потерял берцы, бежит босиком, весело будет....
показати весь коментар
06.03.2022 22:22 Відповісти
Ти з передової? Інформуй нас будь-ласка. Ми хоть віртуально приймемо участь
показати весь коментар
06.03.2022 22:40 Відповісти
Живу там рядом, а ещё умею пользоваться интернетом😁😁😁😁
показати весь коментар
06.03.2022 23:12 Відповісти
Жду новости, что собаки взяли след и разорвали добычу💀
показати весь коментар
06.03.2022 22:35 Відповісти
Як знайдете стріляйте по ногах, відтак закопайте живцем
показати весь коментар
06.03.2022 22:48 Відповісти
Пропоную робить прогнози щодо виду самогубства цього покидька. Мій прогноз, суїцид шляхом самозакопування у землю!
показати весь коментар
06.03.2022 22:52 Відповісти
 
 