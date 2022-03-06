У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака

Мешканців Харкова, які мають мисливські рушниці та собак закликають взяти участь у захопленні російського пілота, літак якого був збитий під Харковом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав радник голови МВС Антон Геращенко.

"За попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один із двох пілотів збитого над Харковом літака вцілів і може ховатися в лісосмузі в районі Куліничів. У разі наявності інформації про місцезнаходження місцевого пілота просять негайно повідомляти силовиків. Тим, хто має зброю, намагатися затриматися самостійно. У кого є мисливські собаки та рушниця? Настав ваш час", - написав він.

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