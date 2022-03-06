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"Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці", - Марченко про санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

"Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці", - Марченко про санкції проти РФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи санкційну політику західних країн, сказав, що всі вони мають відкладений ефект на економіку.

Про це повідомляє Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що зараз достатньо санкцій. Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці РФ.

Всі вони мають відкладений ефект на економіку. А для нас питання часу є надзвичайно важливим. Санкції мають бути більш суворими та жорсткими для російської економіки. Я закликаю інвесторів категоризувати російські активи, як токсичні та непридатні для інвестування. Також акції, які котируються або розміщені в Росії, мають бути виключені зі світових індексів", - наголосив Марченко.

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... всі вони мають відкладений ефект на економіку.

Это плохо. Дорога ложка к обеду.
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06.03.2022 21:08 Відповісти
Ніхера собі відкладений
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06.03.2022 21:08 Відповісти
виключати з індексів небажано .бо як ми тоді з кацапоекономіки знущатись будемо?
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06.03.2022 21:11 Відповісти
Невзоров. Украина. Бойня, Путин, Россия, фейки, санкции и
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06.03.2022 21:15 Відповісти
Просто санкції треба вводити не по чайній ложці і навіть не по столовій, а всі зразу (як обухом по голові). Конфіскація всіх коштів на всіх закордонних рахунках, негайне анулювання всіх віз, всіх контрактів з росіянами, надсилання "оновлень" до програмного забезпечення та операційних систем, які через кілька днів знищать не лише софт, а й залізо, припинення будь-якого постачання в Росію не лише готової продукції, а й запасних частин та комплектуючих до всього обладнання тощо, тобто зробити так, щоб вже завтра в РФ почався суцільний хаос: почали падати літаки, зупинятися електростанції, зіштовхуватися поїзди, вимикатися реанімаційне обладнання тощо. І не колись, а вже завтра.
І не треба Заходу боятися, що такі санкції вдарять по його економіці, бо після розвалу РФ все можна буде компенсувати.
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06.03.2022 21:25 Відповісти
В українців є таке прислів'я: "Доки сонце зійде, роса очі виїсть". Доки санкції завалять економіку Мордору, не одна авіабомба впаде на українські будинки.
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06.03.2022 21:38 Відповісти
 
 