"Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці", - Марченко про санкції проти РФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи санкційну політику західних країн, сказав, що всі вони мають відкладений ефект на економіку.

Про це повідомляє Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що зараз достатньо санкцій. Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці РФ.

Всі вони мають відкладений ефект на економіку. А для нас питання часу є надзвичайно важливим. Санкції мають бути більш суворими та жорсткими для російської економіки. Я закликаю інвесторів категоризувати російські активи, як токсичні та непридатні для інвестування. Також акції, які котируються або розміщені в Росії, мають бути виключені зі світових індексів", - наголосив Марченко.

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