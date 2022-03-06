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Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"

Від початку російського вторгнення до України 150-та мотострілецька бригада РФ втратила не менше 7 своїх батальйонних тактичних груп.

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

В РФ була 150-та мотострілецька дивізія. Були в неї славна історія та багаті традиції - суцільна гордість для всієї Московії. Однак 24 лютого президент країни-агресора Путін відправив на "навчання" в Україну особовий склад цієї дивізії.

Дивізія сформувала батальйонні тактичні групи, вступила у взаємодію з підрозділами 1-го армійського корпусу так званої "ДНР" та поїхала здавати "іспити" до Збройних Сил України в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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26.02.2022 – дві БТГр 163-го танкового полку, який входить до 150-ї мсд, понесли втрати в особовому складі та техніці. Отримали "незадовільно" близько 550 військовослужбовців. За наявною інформацією, рештки цих БТГр протягом наступних двох діб невеликими групами виходили в район командного пункту, але вже без бойової техніки. Наразі є всі підстави вважати, що обидві БТГр втратили боєздатність. До речі, командир 163-го танкового полку підполковник Нілов залишився у пункті постійної дислокації.

Також 26.02.2022 – дві БТГр 103 мотострілецького полку втратили близько 800 військовослужбовців пораненими та вбитими. Разом зі своїми підлеглими загинув й командир цього полку полковник Ісайкін Олександр Іванович.

03.03.2022 – під час шикування особового складу 150-ї мсд, який залишився у пункті постійної дислокації, заступник командира дивізії полковник В. Попов агітував людей приєднатися до російських сил вторгнення. Бажання виявили не більше 70 військовослужбовців. Крім того, серед особового складу ширяться чутки, що сам командир дивізії генерал-майор Олег Мітяєв загинув. Цю інформацію українські компетентні служби перевіряють.

04.03.2022 – окупанти втратили танковий батальйон, що колоною йшов на посилення атакуючим Маріуполь підрозділам. Живими залишились 4 військовослужбовці.

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05.03.2022 – до пункту постійної дислокації 102 мотострілецького полку почали повертатися військовослужбовці, які відмовилися від участі у бойових діях на території України. Так, понад 150 осіб було звільнено з лав ЗС РФ. Також відомо про масові випадки самокаліцтва та дезертирства. Російські солдати вже зрозуміли, що краще прострелити собі ногу і залишитися живим, ніж воювати з українцями.

07.03.2022 – у військовому шпиталі в Ростові-на-Дону очікується доставлення понад 200 тіл загиблих військовослужбовців зі складу 150-ї дивізії.

"Наразі важко сказати про точні дані про втрати російсько-фашистських сил, адже окупанти ретельно приховують правду. Однак, достовірно відомо, що протягом 10 діб відсічі кремлівської агресії, в районі відповідальності ОТУ "Схід", щонайменше 7 батальйонних тактичних груп ворога втратили боєздатність", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+26
Дякуємо хлопці. Пишаємося Вами.
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06.03.2022 21:38
+15
Вы нам суки ещё за голодоморы ответить должны ! Э
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06.03.2022 21:40
+11
Микола Княжицький:

Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:41
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Дякуємо хлопці. Пишаємося Вами.
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06.03.2022 21:38 Відповісти
Микола Княжицький:

Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
показати весь коментар
06.03.2022 21:41 Відповісти
Усіх причетних погранців - під Маріуполь!
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06.03.2022 21:51 Відповісти
Смерть русским нацистам!
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06.03.2022 21:39 Відповісти
І *** з ними
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06.03.2022 21:39 Відповісти
Не з усіма, є вже екземпляри і без нього😜
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06.03.2022 21:41 Відповісти
Сами рашисты пишут, что потеряли в боях приблизительно 45 тис человек, убитыми где-то 10 тис человек.
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06.03.2022 21:39 Відповісти
1 к 3 м мля так это 2 мировая по статистике
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06.03.2022 21:42 Відповісти
Дави москалів!
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06.03.2022 21:40 Відповісти
всё бригады нету как и печенегам в утиль
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06.03.2022 21:40 Відповісти
тьху из дивизии всё у них только штаб да тыловые остались
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Вы нам суки ещё за голодоморы ответить должны ! Э
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06.03.2022 21:40 Відповісти
Смерть смердючим кацапам !!!
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06.03.2022 21:41 Відповісти
Маловаты будет.НЕдоработка ВСУ и Нацбатов. Надеюсь исправятся
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06.03.2022 21:42 Відповісти
"Маловато будет" (с)
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06.03.2022 21:42 Відповісти
04.03.2022 - окупанти втратили танковий батальйон, що колоною йшов на посилення атакуючим Маріуполь підрозділам. Живими залишились 4 військовослужбовці. Джерело: https://censor.net/ua/n3322246

Это про них Нарусова рассказывала? Из сотни выжили четверо

Батальон состоит из трех танковых рот. Каждая рота состоит из трех взводов, а каждый взвод насчитывает три танка. Соответственно рота насчитывает десять танков ( включая танк командира роты), а батальон - тридцать один танк ( включая танк командира батальона)
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06.03.2022 21:43 Відповісти
Интервью Гордона с мером Чернигова Владиславом Атрошенко

https://youtu.be/xFf6vgGXRVc
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06.03.2022 21:44 Відповісти
Шановні Українці нам треба знищити 150000 московських окупантів і тоді підла Московія розвалиться, а Україна буде розвиватися, як цівілізована,поважна країна. Українці нація воїнів,хто не воює,не працює для нашої перемоги, той не Українець.
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06.03.2022 21:45 Відповісти
Який бред. Мотострілкова ротаа -100-110 челове, батальейон 300-320 челове, полк состоит из 4 батальйонов, бригада из 4 полков, если дивизия то к ним добавляем рембат, батальен развеедки, инженерно саперний батальен, батальен связи, коменданскую роту....
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06.03.2022 21:47 Відповісти
Сегодня я ужаснулся от осознание того что перед сном в качестве успокоительного просматриваю фото зажмуренных за прошедший день орков.... ******.
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06.03.2022 21:48 Відповісти
Ви - справжній українець !
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06.03.2022 21:54 Відповісти
..Поховали москаля край дороги...
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 21:51 Відповісти
Вам же говорили: здесь вас не ждет ничего, кроме смерти. Бегите, идиоты. Вас здесь ненавидят.... видео 18+

https://t.me/Katimsya/1933
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06.03.2022 21:53 Відповісти
Вони змучились )
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06.03.2022 22:07 Відповісти
Зря голос за кадром так драматизирует. Они сейчас отдохнут, встанут и пойдут домой!!!
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06.03.2022 22:26 Відповісти
Дякую за відео, це найкраще снодійне перед сном в такі важкі часи)
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06.03.2022 22:24 Відповісти
 
 