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Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківському районі військовослужбовці знищили бензовози

Поблизу Харкова українські військовослужбовці знищили колону забезпечення, яка везла пальне для окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ВЦА Олег Снєгубов, передає Depo.Харків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 01

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 02
"Поряд з успіхами у повітряному просторі - маємо досягнення і сухопутніх військ. За сьогодні, 6 березня, силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажних автомобіля ГАЗ-66 та взято 1 броньований автомобіль "Тигр". Наші військові не відступають ні на метр. Тільки вперед", - написав Синєгубов.

Під Харковом бійці Нацгвардії та тероборони знищили колону забезпечення російських окупантів 03

Сьогодні, 6 березня, в Харкові також збили два ворожих штурмовика Су-25.

Читайте також: Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+49
Цензор! это для вас!

Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:44
+26
Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
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06.03.2022 21:52
+23
Юрій Гудименко

3 hrs ·



Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ніхуя не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? Охуїти можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше охуїти. Населення вас, блядей, ненавидить і буде хуярити чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати пизди у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, сучасне протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну хуй знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не дохуя. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, хуй з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 22:26
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Цензор! это для вас!

Микола Княжицький:
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад.
Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво.
Українці взагалі нікого не пускають.

Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!!
У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!!
Вам не соромно?
Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки?
Літаків? Броніків?
Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 21:44 Відповісти
https://www.facebook.com/mykolakn
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06.03.2022 21:45 Відповісти
Невже українські прикордонники гальмують? Чи це митники працюють по-старому, за хабарі?
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06.03.2022 21:48 Відповісти
Обидві контори є організованими злочинцями карацупами. Це Княжицький просто перший раз це відчув на собі. А недупутати, перетинаючи кордон, ці приниження переносять кожного разу.
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06.03.2022 21:56 Відповісти
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06.03.2022 22:01 Відповісти
Отправить таможенников на передовую!
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06.03.2022 22:55 Відповісти
митників на фронт, хай трохи розімнуться.
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06.03.2022 22:35 Відповісти
Везли броніки і шоломи. Цьоця на кордоні не хотіла ніяк впускати. За пів години вламали. А багато хто просто дає 100Є і їде. Корупція на кордоні шалена. Колись поляки шманали, а зараз наші.
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06.03.2022 22:37 Відповісти
Диверсанты на границе видимо.
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06.03.2022 21:47 Відповісти
Взагалі то пану Княжицькому не треба писати до уряду. Він, наскільки я знаю, депутат. Йому досить зателефонувати, піти особисто, чи навіть поїхати туди. Створити депутатську групу і провести розслідування
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06.03.2022 21:49 Відповісти
Так і є, але це буде тягнутися тижнями, а в нас війня вже 11 добу, тобто, кожен день гибнуть люди, і я не про орків, тобто, немає часу займатися профанацією, треа діяти, і як найшвидше.
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06.03.2022 22:55 Відповісти
Я західний кордон в Львівській обл. на легковому авто та на бусику перетинав з 1992 десятки разів і з повною впевненістю можу заявити, що ВСІ ДО ОДНОГО погранці та митники є патентованими негідниками та ворогами українського народу.
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06.03.2022 21:52 Відповісти
Потібно негайно вимагати ротації прикордонників!
Нехай сумські і чернігівські з ними місцями поміняються!
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06.03.2022 22:56 Відповісти
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06.03.2022 22:01 Відповісти
А це вже - реальний саботаж. Військовий стан уже оголошено. За чим затримка?..
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06.03.2022 22:03 Відповісти
Ти ж бачиш що кому військовий а кому фінансовий)
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06.03.2022 22:15 Відповісти
Хабар хочуть??? Давайте це задокументуємо!!!
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06.03.2022 22:32 Відповісти
наші прикордонники завжди буи ненашими...
Це та ж сволота поліціяньска...
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06.03.2022 22:35 Відповісти
Треба до Зе довести цю ганьбу
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06.03.2022 22:40 Відповісти
Воистину-только ВПЕРЁД к ПОБЕДЕ против мирового зла
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06.03.2022 21:45 Відповісти
У кацапів настає повна інформаційна *****
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06.03.2022 21:46 Відповісти
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06.03.2022 21:47 Відповісти
Самі себе висікли, як унтер-офіцерська вдова.
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06.03.2022 21:52 Відповісти
Можна кількома словами,що це значить?
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06.03.2022 22:31 Відповісти
Чебуренет.
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06.03.2022 22:49 Відповісти
красавцы. Так и надо выбивать наливайки. Без топлива, - танки груда железа.
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06.03.2022 21:48 Відповісти
плюс удобная мишень ...
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06.03.2022 21:54 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ СЛАВА!!
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06.03.2022 21:50 Відповісти
Юрій Гудименко

3 hrs ·



Працював сьогодні у Києві і трохи, припустимо, північніше, і хочу чесно сказати, що взагалі ***** не розумію, на шо розраховує ворог.

На оточення і блокаду? ****** можна. Ви Київ пробували якось об'їхати взагалі? На мапі бачили? Величезне місто на 3,5 мільйонів осіб плюс десь мільйон в агломерації, широка ріка, відносно мало мостів, немає господства у повітрі, зв'язок буде у будь-якому випадку, бо «старлінк» доїхав. Будь-яке оточення буде прориватися майже миттєво ударами зсередини та ззовні, а логістичні лінії відбудовуватися, бо це столиця і її значення переоцінити неможливо.

Прорив у центр? Ще більше ******. Населення вас, ******, ненавидить і буде ******* чим може від камней до джавелінів, не кажучи вже про АК, які роздавали тупо вантажівками (тут починає грати весела хорватська музика з 90-х). Протитанкових їжаків на вулицях більше ніж звичайних у лісі, блокпости з бетонними блоками виростають щохвилини, і можете мені повірити, що деякі гарячі сюрпризи вже зачекалися на ворога.

Всередині міста є повна колекція сил та засобів для утилізації ворога, від тероборони і поліції до спецури ССО, моральний дух вищий, ніж у богині Калі, всі готові видавати ***** у промислових масштабах, і замість очікуваної ворогом паніки на вулицях панує холодна лють.

Глибока і висока забудова, озброєне населення, тотальне загородження шляхів, вибухові сюрпризи, ******* протитанкове озброєння, нульова толерантність і десять днів на перетворення міста на фортецю - проти ваньок у коробках. Ну *** знає, але мені особисто здається, що і у ваньок, і у коробок шансів не *****. Горіти будуть всі і яскраво, як це часто трапляється із технікою в місті.

Коротше, *** з ними. Якщо, звичайно, вибухом не відірве.
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06.03.2022 22:26 Відповісти
Потрібно повним дауном бути, щоб напасти на Україну...Якщо баба проміняла їжу на танк- То яка в них мотивація- померти голодною смерю або швидко втікти?
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06.03.2022 22:36 Відповісти
Молодці!!!
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06.03.2022 22:39 Відповісти
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ ХАРКОВА!
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Неплохо-неплохо ..а вернее ХО-РО-ШО...
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Фото с другой засады. Этих уничтожили в лесопарке.
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06.03.2022 22:29 Відповісти
вторая армия в мире!
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06.03.2022 22:35 Відповісти
У нас бомжи лучше выглядят
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06.03.2022 22:42 Відповісти
А шо за тухлі у першого,чи вже перевівся
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06.03.2022 22:57 Відповісти
Цей зліва - реально в гумових чоботах! Я вже таке бачив, але то була окрема нога.
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06.03.2022 23:01 Відповісти
 
 