Польський уряд не планує передавати Україні винищувачі і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів

Літаки радянського виробництва МіГ-29, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Польщі.

Зазначається, що влада Польщі "надає суттєву допомогу в інших сферах".

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