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Польський уряд не планує передавати Україні винищувачі і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Літаки радянського виробництва МіГ-29, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Польщі.
Зазначається, що влада Польщі "надає суттєву допомогу в інших сферах".
Топ коментарі
+41 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар06.03.2022 21:51
+29 Киянин
показати весь коментар06.03.2022 22:05
+25 Перехватчик
показати весь коментар06.03.2022 21:53
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Будь ласка, зачекайте...
Позорная история с немецкими ракетами
США предоставляет права только на самолеты производства США или самолеты купленные на деньги США это и ослу понятно и именно на использование этих самолетов США дает согласие.
дивимось, як то буде відбуватись насправді...
хто хоч чимось допомагає Україні.
Польща приймає українців? Надає притулок?
Краще розмірковувати над тим, що знаєш 100 відсотково
-біженці потрібні полякам аби закрити дефіцит низькоквалфікованих кадрів на своєму ринку праці
- біженці принесуть багато сот мільйонні дотації із євробюджету
- ляхи і далі будуть корчити з себе на світовій арені рятівників світу тим самим зможуть виторговувати для себе преференції у ЄС та НАТО...
не будетne planirovala посылать свои истребители в Украину ....
nu konecno ne planirovala, a teperj uzhe drugoi denj.
Увы...
Прежде всего в наших медиа.
Израиль единственный военный союзник кремля в этой войне.
Польша делает то, что разрешат в Америке.
06.03.2022 23:01 Відповісти Видалити