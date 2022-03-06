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Польський уряд не планує передавати Україні винищувачі і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польський уряд не планує передавати Україні винищувачі і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів

Літаки радянського виробництва МіГ-29, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Польщі.

Зазначається, що влада Польщі "надає суттєву допомогу в інших сферах".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми активно розглядаємо зараз питання літаків", - Блінкен прокоментував переговори з Польщею про передачу Україні винищувачів

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Топ коментарі
+41
и правильно, все надо делать тихо...
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06.03.2022 21:51
+29
Не пишіть херні. Жодна інша країна так нас не підтримує, як Польща, і якщо у кого і хватить на це духу - то саме у поляків. Тут люди ненавидяь росіян, ненавидять люто. Як ви думаєте, де ці всі біженці з україни? Мільйон з лишнім жінок з дітьми? А у поляків дома, в приватних мешканнях та будинках. Задармо. Забезпечені харчами, одягом і дахом над головою. Сьогодні вночі мої знайомі приймуть ще три родини, 10 чоловік з малими дітьми. Самі запропонували поміч, самі все приготували і чекають, мені треба тільки порозвозити. І літаки будуть, і аеродроми. Тишком нишком, але будуть. Побачите.
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06.03.2022 22:05
+25
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06.03.2022 21:53
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Я вас "умоляю" мадам, заспокойтесь- все в нас буде...Чули таке: мертві бджоли не гудуть... а якшо й гудуть - то дуже дуже тихо...😉
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06.03.2022 23:02 Відповісти
А вообще какая то хрень. Растрезвонили на весь мир про эти самолёты в то время как можно было всё сделать по тихому и знать бы никто ничего не знал. Пахнет кацапской агентурой. Кто там первый ******** про самолёты? Боррель? Тварь продажная.
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06.03.2022 21:59 Відповісти
DW Лучше бы молчала. Или хотя нет, лучше бы рассказала о немецкой "помощи".
Позорная история с немецкими ракетами
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06.03.2022 22:00 Відповісти
DW Німеччину не ганьбить.
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06.03.2022 22:27 Відповісти
Було б дивно, якби було інакше...
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06.03.2022 22:38 Відповісти
Я надеюсь что это фейк, сколь можна кормить нас завтраками, такое впечатление что нас хотят разорвать на две части и Польша в этом заинтересована, но не Европа ни кацапы не ожидали такого провостляния украинцев
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06.03.2022 22:00 Відповісти
СТОП ПАНІКА!!! Гібридна війна! Поляки сказали що не дадуть, а літаки є ? є. Завтра вони зникнуть і вони їх будуть дуже довго шукати. Хто, коли і як ідуть пошуки нікого не повинно *****. Все добре. Не панікуйте. Час хитрожопих війн !
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Dokładnie 😎
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06.03.2022 22:03 Відповісти
Мне двадцать пять лет и я убила триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам джентльмены, что вы слишком долго прячетесь, за моей спиной? - Людмилу Павличенко цитата из фильма
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Поменять на F 16 не хотят , угу угу , конечно верю
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06.03.2022 22:02 Відповісти
А навчитися на них літати??? ЛПілота вчать роками, а переучують півроку. Прискорено? Зліт - посадка? Як за Сталіна?
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06.03.2022 22:36 Відповісти
Про "вчать роками" це звісно ваша гола фантазія, військові літаки мають купу допоміжних систем і простіші в управлінні ніж багато цивільних моделей. На ppl можна вивчитись за 6-9 місяців (включаючи теорію), а польським пілотам можна перевчитись в межах 2-3 місяців.
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06.03.2022 23:01 Відповісти
Tak ! Nas tam nie ma ... 😜 🇵🇱
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Хватит ныть - США никакого отношения не имеет к СУ и не может давать согласие на их передачу. Сушки покупала Польша еще до вхождения в НАТО.

США предоставляет права только на самолеты производства США или самолеты купленные на деньги США это и ослу понятно и именно на использование этих самолетов США дает согласие.
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06.03.2022 22:02 Відповісти
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06.03.2022 22:02 Відповісти
Узбагойтесь. ИХТАМНЕТ
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06.03.2022 22:03 Відповісти
Согласен -ИХТамНеТ ))
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06.03.2022 22:05 Відповісти
Ну опередил ведь
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06.03.2022 22:14 Відповісти
Есть варик, если бы нам ктот подогнал пару авианесуших групп... у этого ктота их 20. Байден подгони аэродромы!!!
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06.03.2022 22:04 Відповісти
мда....может действительно меньше надо трепаться нашим СМИ. Сами предупреждают не обсуждать стратегические позиции,количество и деслакацию наших позиций и тут же трезвонят в эфире про самолеты из НАТО.
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06.03.2022 22:05 Відповісти
Не пишіть херні. Жодна інша країна так нас не підтримує, як Польща, і якщо у кого і хватить на це духу - то саме у поляків. Тут люди ненавидяь росіян, ненавидять люто. Як ви думаєте, де ці всі біженці з україни? Мільйон з лишнім жінок з дітьми? А у поляків дома, в приватних мешканнях та будинках. Задармо. Забезпечені харчами, одягом і дахом над головою. Сьогодні вночі мої знайомі приймуть ще три родини, 10 чоловік з малими дітьми. Самі запропонували поміч, самі все приготували і чекають, мені треба тільки порозвозити. І літаки будуть, і аеродроми. Тишком нишком, але будуть. Побачите.
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06.03.2022 22:05 Відповісти
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Никто тут не не навидит обычных русских граждан. Не надо брехать. Поляки понимают что обычные граждане не бомбят Украину. Многие русские в Польше помогают беженцам из Украины, и также принимают их в свои дома.
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06.03.2022 22:29 Відповісти
Все просто - зайдет несколько авианосных групп и писта рашке
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06.03.2022 22:05 Відповісти
Це треба робити втіхаря. Ніяких публічних підтверджень, тільки спростування. А справа тим часом робиться.
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06.03.2022 22:05 Відповісти
А хто є вам правду скаже
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Ихтамнет- по польски)))
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Може й ні, а може й так...
дивимось, як то буде відбуватись насправді...
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Не треба розміркувати над повідомленнями, які можуть налаштувати українців супроти тих,
хто хоч чимось допомагає Україні.
Польща приймає українців? Надає притулок?
Краще розмірковувати над тим, що знаєш 100 відсотково
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06.03.2022 22:06 Відповісти
Зачем вообще орать на весь мир, что кто-то давал нам самолеты или предоставлял аэропорты? До сих пор не доходит, что никто не хочет открыто участвовать в конфликте? Если и помогут тихо, то поблагодарите тихо, а не кричите на весь мир про помощь. То же самое касается беспилотников, топлива, боеприпасов.
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06.03.2022 22:06 Відповісти
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тепер все стало на свої місця: польська курва допомагає Україні виключно із власних шкурних інтересів:
-біженці потрібні полякам аби закрити дефіцит низькоквалфікованих кадрів на своєму ринку праці

- біженці принесуть багато сот мільйонні дотації із євробюджету

- ляхи і далі будуть корчити з себе на світовій арені рятівників світу тим самим зможуть виторговувати для себе преференції у ЄС та НАТО...
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06.03.2022 22:07 Відповісти
Не чуди. Они, наверное уже миллион беженцев приняли. И в основном это женщины с детьми, которые к рынку труда имеют очень отдаленное отношение.
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06.03.2022 22:32 Відповісти
Дайте циганам, вони тихенько їх перенесуть через кордон
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06.03.2022 22:07 Відповісти
Добре, хай москалі так вважають))
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06.03.2022 22:08 Відповісти
Tochnostj matj istini: Польша не будет ne planirovala посылать свои истребители в Украину ....

nu konecno ne planirovala, a teperj uzhe drugoi denj.
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06.03.2022 22:09 Відповісти
Боты паникеры тут как тут - Польша это братская для Украины страна - вата смирись. Как душить медведя, решает США и Великобритания и как они решат, так и будет.
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06.03.2022 22:09 Відповісти
Поки ці клоуни будуть вирішувати вся Україна буде просто в руїнах.
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06.03.2022 22:26 Відповісти
На всё воля Божья. Терпения нам и смирения. Надо верить в нашу победу.
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06.03.2022 22:33 Відповісти
На данным момент нет официальных сведений об отказе Польши поставить истребители Украине. Ссылка в Twitter на Канцелярию премьера Польши - фейк. На официальном сайте премьер-министра Польши такого твита нет, а последний твит датирован 3-м Марта. Первыми фейк об отказе Польши распространили СМИ России. ЦЕНЗОР НЕ РАСПРОСТРАНЯЙ ФЕЙКИ, (буду считать просто невнимательностью,, случайной ошибкой), сначала убедись в правдивости!!!
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06.03.2022 22:11 Відповісти
А я як хотів посилання на першоджерело. І нічого не знайшов. Тільки українською.
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06.03.2022 22:16 Відповісти
Ну так ольгино то работает.
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Поляки і так багато роблять, тут сидять наші сім'ї в спокої
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06.03.2022 22:11 Відповісти
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06.03.2022 22:12 Відповісти
Не варто довіряти на 100% ЗМІ. Навіть нібито поважні ЗМІ брешуть. Приклад: дня 2 тому Вашингтон Пост написав, що Зеленський втік та перебуває у Польші... Не все так просто із ЗМІ, ну а дойче веле, то вже не раз вкидувала брехню...тому такі видання краще не читати. Дуже помітно, хто DW спонсорує...Дужу-дуже багато неправдивої інфи зараз вкидують у ЗМІ.
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06.03.2022 22:24 Відповісти
Я писал об этом на ветке ниже, где меня почему-то заспамили...
Увы...
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06.03.2022 22:12 Відповісти
Сомневаюсь что это так. Одно дело сказать, другое сделать...
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06.03.2022 22:12 Відповісти
Думаю, літаки нам дадуть, але ніхто не визнає офіційну передачу, в шахті знайшли. Чого ви?
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06.03.2022 22:13 Відповісти
Полякам респект і уважуха за все
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06.03.2022 22:13 Відповісти
Надо было меньше про это *******.
Прежде всего в наших медиа.
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06.03.2022 22:30 Відповісти
Що їхні аеродроми не можна нашим використовувати, так це цілком зрозуміло. А про самі літаки чорт зна що. Я не зовсім розумію нах вони взагалі полякам потрібні, коли в них вже є Ф-16.
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06.03.2022 22:15 Відповісти
Их там нет?
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06.03.2022 22:16 Відповісти
польша не обязана нам передавать свои самолеты, там много составляющих, но то такое, бюрократия , плюс собственная безопастность, но самое главное, там тысячи беженцев, и ни кто не знает что у е9анутого путина в голове, не нужно рефлексировать, просто хорошо подумайте , парашники только и ждут момента , что-бы можно было начать грандиозную войнушку , им в голову вбили что это война не с Украиной а с НАТО , а этим дегенератам уже много не надо, они уже на краю пропасти, и малейший движ со стороны Европы в нашу защиту ( закрытие неба и тд) они воспримут как нападение , именно этого они и ждут . Пока сами справляемся , война без потерь не бывает, НО !!!!! не мы ее развязали , и мы на своей земле, и рвем жопу ***** не по децки , все и все видят , и уж когда совсем будет не в моготу , тогда и появится то, что заставит орков лечь, не нервничаем по пустякам, держим строй , ВСЕ БУДЕТ - УКРАИНО !!!!!!!!!!
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06.03.2022 22:18 Відповісти
***** тільки й чекає приводу - шоб привести у дію свій сатанинський план по ядерному терору проти заходу для залякування його політичного керівництва(шляхом завдання "обмеженого" ядерного удару по одному чи кільком великим польським(можливо румунським) містам). До речі - хтось звернув увагу, що держдеп США та МЗС Канади НАСТІЙЛИВО РЕКОМЕНДУВАЛИ своїм громадянам НЕГАЙНО ПОКИНУТИ територію параші? Думаю це може бути пов'язано з можливим ядерним ударом з боку США у відповідь(таким самим типом Я.З. - потужністю 5-7 кілотон)на можливу ядерну авнтюру *****.
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06.03.2022 22:21 Відповісти
наверное россия угрожал клин клином выбивают надо было дат и сказат недали как россия
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06.03.2022 22:23 Відповісти
А разве их нельзя купить в военторге? ...
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06.03.2022 22:28 Відповісти
Израиль капает в уши Байдену.
Израиль единственный военный союзник кремля в этой войне.
Польша делает то, что разрешат в Америке.
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06.03.2022 22:29 Відповісти
А хіба не можна купити літак. Гроші ж є, просто сходити в магазин Польщі/Словаччини та купити пару літачків.
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06.03.2022 22:30 Відповісти
Короче ,дали самолеты Украине или нет,наукою не доказано. Все.
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06.03.2022 22:30 Відповісти
Я думаю поляки так просто на забудуть президентський Ту 154 і не пробачать. Не маю точної інформації, але здається до сих пір уламки літака в росії...
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06.03.2022 22:31 Відповісти
Вчора Блінкен з Кулебою не дарма саме на кордоні Польщі зустрічалися. Думаю саме з поляками обговорював план дій.
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06.03.2022 22:34 Відповісти
Ну і "друзі" у нас...Ні буя вас 1939 рік не навчив...
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06.03.2022 22:40 Відповісти
Бо якщо боятися москалів що вони будуть"проти" і нападуть, то в них вже є такий привід, скільки нам країни НАТО ВЖЕ дализброї. А літаки це така ж сама зброя як снаряди, джавеліни стінгери чи нлав.
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06.03.2022 22:40 Відповісти
Спокійно всім-Польща союзник і не забуваймо, що іде війна і в тому числі інформаційна.
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06.03.2022 22:50 Відповісти
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Сцикуни
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06.03.2022 22:54 Відповісти
СТРАННО…откуда такая перемена решений..ведь разговор шёл ..или опять «пу»напугал..
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06.03.2022 22:59 Відповісти
Vam nado avengers stob dali stati,eti aerodromi prikryli ,dumaju i kalibri dolzni sbyvat
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06.03.2022 23:04 Відповісти
Начались вбросы. Нас об этом предупреждали. Спокойно! Кому надо - те знают. Мы не при делах и ничего не решаем, поэтому не надо умничать тем самым разводя панику. Мы доверяем ЗСУ? Вот и продолжаем доверять и помагать! К черту детали, *******, ****** и ******* будем сволоту свинособачью ! Нервы в коробочку!

06.03.2022 23:01 Відповісти Видалити
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06.03.2022 23:04 Відповісти
Все правильно поляки сделали, нечего об этом пи...ть на весь мир. Все надо делать тайно.
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06.03.2022 23:15 Відповісти
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