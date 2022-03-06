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З початку російського військового вторгнення в Україні вбили 38 дітей, – омбудсмен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик

Станом на 12:00 6 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та 71 дитина постраждала.Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в своєму Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ. 

Водночас, за її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо.

При цьому вона нагадала кілька останніх варварських нападів збоку російської армії, в яких загинули діти:

Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик.

У місті Буча на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення.

Хлопчик, який народився у місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові.

Внаслідок повітряної атаки ворога на місто Біла Церква, ракетними ударами пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Кількість жертв наразі невідома.

У напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70-ти малюків, є поранені. Лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України", – написала омбудсмен.

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06.03.2022 22:07 Відповісти
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06.03.2022 22:08 Відповісти
Фотки блинкину отправьте
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06.03.2022 22:10 Відповісти
Пленных, говорите, по законам войны нельзя трогать? А у них не война, а спецоперация. Поэтому за каждого убитого украинского ребенка нужно убивать двух пленных орков, а следующим предлагать звонить куда угодно, чтоб остановили геноцид украинских детей и женщин. Не остановят - валить их по очереди.
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06.03.2022 22:11 Відповісти
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06.03.2022 22:14 Відповісти
Це біль душі , втрата маленькоі дитини яка хотіла і мала право на життя ! Я вірю в бога але не в церкву і за це я ніколи не прощу всіх співучасників. Бо на сердці коли бачу ….
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06.03.2022 22:22 Відповісти
Смерть рашиським варварам ,вам паскуди ніколи не буде прощеня за вбивство дітей,за кров ,за сльози ,за біду яку ви принесли будьте випрокляті рашиські виродки і мовчазна російська бидломаса.
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06.03.2022 22:25 Відповісти
 
 