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Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесли на червень

Директор донецького "Шахтаря" Даріо Срна мав діалог з президентом УЄФА Александром Чеферіном. Легенда "гірників" після розмови з чиновником дізнався, що поєдинок півфіналу відбору на ЧС-2022 між збірними України та Шотландії перенесуть з березня на червень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

"Чеферін надав інформацію, що гру збірної України з Шотландією переносять з березня на червень. Він сподівається на мир і шукає шляхи вирішення проблем, які влаштували б усіх", - сказав Срна в ефірі "Денисов Time".

За старим графіком матч мав пройти 24 березня.

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06.03.2022 22:35 Відповісти
 
 