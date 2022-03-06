УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
9296 23
війна (7386) Подоляк Михайло (150) закрите небо (22)

Подоляк звернувся до "правильних західних партнерів": Доки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Подоляк звернувся до "правильних західних партнерів": Доки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародних партнерів та закликав їх закрити небо над Україною.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?" - наголосив радник глави ОП.

Також читайте: У Маріуполі та Волновасі готують до відкриття "зелені коридори", сторони припинили вогонь в тих районах, - Подоляк

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Скажите, а Адольф Гитлер перед смертью встречался со стюардессами?
показати весь коментар
06.03.2022 22:18
+8
"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми.

Так хотят же и рыбку съесть...
показати весь коментар
06.03.2022 22:17
+6
Чому досі не арештований і не переданий США Коломойський? Хіба ми не маємо співпрацювати з США якщо просимо в них ППО?
показати весь коментар
06.03.2022 22:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми.

Так хотят же и рыбку съесть...
показати весь коментар
06.03.2022 22:17 Відповісти
А чого раніше відмовлялись слухати поради партнерів? Чого роти їм затикали, коли ті просили перестати красти і т.д. Треба бути владі розумній, а не красивій. А тепер волаєте про допомогу!
показати весь коментар
06.03.2022 23:01 Відповісти
пыня на выходных хорошо погулял, вангую курс рубля по 170
показати весь коментар
06.03.2022 22:18 Відповісти
не вангуй він вже сьогодні 180
показати весь коментар
06.03.2022 22:21 Відповісти
пруфъ или ...
показати весь коментар
06.03.2022 22:52 Відповісти
Офіційно сьогодні 180 було. Але ніц в продважі. Неоф - під 300
показати весь коментар
06.03.2022 22:22 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
3 ч



Скажите, а Адольф Гитлер перед смертью встречался со стюардессами?
показати весь коментар
06.03.2022 22:18 Відповісти
Тоді стюардес не було , але фото чаювання у колі жінок перед самострілом історія зберегла ((
показати весь коментар
06.03.2022 22:22 Відповісти
Эти уроды просто выключат телевизор или сменят картинку, теперь это сделать просто.
показати весь коментар
06.03.2022 22:19 Відповісти
Иногда от их заявлений такое впечатление, что они там играют на тотализаторе, делая ставки на Украину и против.
показати весь коментар
06.03.2022 22:25 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
показати весь коментар
06.03.2022 22:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
Та я вже писав:
Не будуть вони закривати небо. НЕ БУДУТЬ!
Що би закрити небо, потрібно знищити все кацапське ППО.
А більша його частина, стратегічна, розміщується на території Россії!
Це, пряма атака території Россії і зразу ВІЙНА НАТО-Россія.
показати весь коментар
06.03.2022 22:22 Відповісти
Це ж те саме, як і заклики завалити путлера до кацапів. Різниця в тому, що на кацапії народ сикло, а в Європі- уряд
показати весь коментар
06.03.2022 22:28 Відповісти
Все понимают, чем чревато потеря всех военных аэродромов и аэропортов? А еще конкретнее - потеря взлетно-посадочных полос и невозможность осуществления боевых вылетов нашей Украинской авиации? Будет как в Сирии. Надеюсь будут предприняты меры по недопущению такой ситуации.
показати весь коментар
06.03.2022 22:30 Відповісти
Чому досі не арештований і не переданий США Коломойський? Хіба ми не маємо співпрацювати з США якщо просимо в них ППО?
показати весь коментар
06.03.2022 22:33 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 22:37 Відповісти
Подоляк, почніть правильно діяти самі.
показати весь коментар
06.03.2022 22:40 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2022 22:46 Відповісти
А все це не можна було робити якось таємно?
показати весь коментар
06.03.2022 22:38 Відповісти
Звісно, все можно, але-сцикуни..
показати весь коментар
06.03.2022 22:48 Відповісти
"Підрозділ США ACC-RSA (Army Contracting Command- Redstone Arsenal) оголосив тендер на утилізацію ударних вертольотів AH-64D Apache". (С) А ВСУ оголосила тендер на утилізацію путінських окупантів!
То може домовився????
показати весь коментар
06.03.2022 22:39 Відповісти
піди і ще раз потисни кацапу руку,*******!
показати весь коментар
06.03.2022 22:42 Відповісти
Якщо не закриєте небо- Усі смерті дітей будуть на вашій совісті!!!
показати весь коментар
06.03.2022 22:57 Відповісти
 
 