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Подоляк звернувся до "правильних західних партнерів": Доки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародних партнерів та закликав їх закрити небо над Україною.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші правильні західні партнери! Поки ви думаєте, війська РФ намагаються зруйнувати всі наші аеродроми. Щоб у нас не було жодних літаків. Щоб ми не могли закрити небо самотужки. Щоб потім бомбити мирні міста та вбивати мирних мешканців. Точно хочете бачити це у своїх телевізорах?" - наголосив радник глави ОП.
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар06.03.2022 22:18
+8 belge
показати весь коментар06.03.2022 22:17
+6 Павло ШОвте
показати весь коментар06.03.2022 22:33
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Будь ласка, зачекайте...
Так хотят же и рыбку съесть...
@SergejTalk
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3 ч
Скажите, а Адольф Гитлер перед смертью встречался со стюардессами?
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Не будуть вони закривати небо. НЕ БУДУТЬ!
Що би закрити небо, потрібно знищити все кацапське ППО.
А більша його частина, стратегічна, розміщується на території Россії!
Це, пряма атака території Россії і зразу ВІЙНА НАТО-Россія.
То може домовився????