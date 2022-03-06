Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський

Російські окупаційні війська фізично та морально виснажені.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки - занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - наголосив міністр.

Монастирський наголосив, що МВС, як кулак безпеки України, разом зі ЗСУ продовжує чинити жорсткий опір окупанту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"