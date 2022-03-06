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Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська фізично та морально виснажені.
Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки - занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - наголосив міністр.
Монастирський наголосив, що МВС, як кулак безпеки України, разом зі ЗСУ продовжує чинити жорсткий опір окупанту.
Топ коментарі
+22 Сергей Николаевич bf2729b7
показати весь коментар06.03.2022 22:25
+17 Папєрєднік
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+12 Alex Yugov
показати весь коментар06.03.2022 22:28
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Будь ласка, зачекайте...
Техніка і зброя в тебе закінчиться, нової не зробиш - санкції
Жевий ресурс окупантів скосимо весь
І ТИ ЗДОХНЕШ
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
Кацапня - їбана шваль, а от ракети і авіабомби над головою - ***** малоприємна. Саме це завдає найбільшої шкоди і смертей.
нікуя, треба співати і танцювати
і щоб ці ...ідараси бачили.
тоді вони ще й з розуму будуть сходити.
як що він у них є..
@SergejTalk
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