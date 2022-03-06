УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
17545 35
армія РФ (2698) війна (7386) МВС (1950) Монастирський (253)

Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти емоційно виснажені, вони сплять по 2-3 години на добу, - Монастирський

Російські окупаційні війська фізично та морально виснажені.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"З кожним днем наш дух зростає, а дух російських солдатів навпаки - занепадає. Ці висновки ми робимо з телефонних розмов окупантів, які перехоплює Національна поліція України. Окупанти розбиті емоційно, виснажені, вони знають, що з кожного вікна по них стрілятимуть, що кожен громадянин готовий із ними воювати. Російські військові сплять по 2–3 години на добу. Вони перелякані", - наголосив міністр.

Монастирський наголосив, що МВС, як кулак безпеки України, разом зі ЗСУ продовжує чинити жорсткий опір окупанту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники за 10 днів війни знищили сім батальйонних груп російських окупантів, - ОТУ "Схід"

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
Нужно создавать партизанской движение, что бы эти уроды вообще не спали, что бы шарахались каждого шороха.
показати весь коментар
06.03.2022 22:25
+17
Москалі горітимуть у пеклі! Усі.
показати весь коментар
06.03.2022 22:25
+12
Та эта мразота не страшна, стремает лядские самолёты что летают по ночам с "братской" беларашки. Заебали уже чем слово. У нас люди сказали что поймают, на центральной площади повесят.
показати весь коментар
06.03.2022 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
}{УЙЛО

Техніка і зброя в тебе закінчиться, нової не зробиш - санкції

Жевий ресурс окупантів скосимо весь

І ТИ ЗДОХНЕШ
показати весь коментар
06.03.2022 22:36 Відповісти
Москалі горітимуть у пеклі! Усі.
показати весь коментар
06.03.2022 22:25 Відповісти
Нужно создавать партизанской движение, что бы эти уроды вообще не спали, что бы шарахались каждого шороха.
показати весь коментар
06.03.2022 22:25 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
показати весь коментар
06.03.2022 22:25 Відповісти
почему бы этим переляканным не двинуться на Москву...? что западло или сцыкотно..
показати весь коментар
06.03.2022 22:26 Відповісти
На расії традиції є стійкими: мало того, що камандіри та ахвіцери досі керують методами "великого стратега" жюкова, то, скорше всього, ще й заградатряди стоять позаду гарматного м'яса.
показати весь коментар
07.03.2022 00:11 Відповісти
Дох спят. У кого есть старые магнитофоны - включите им Гимн Украины
показати весь коментар
06.03.2022 22:27 Відповісти
лучше волчий вой ))) динамики по посадкам время от времени передвигать. вряд ли у них есть тепловизоры, чтобы осмотреться. сон будет ещё короче, а вдруг придёт серенький волчок и откусит полбочок )))))
показати весь коментар
06.03.2022 22:40 Відповісти
Та эта мразота не страшна, стремает лядские самолёты что летают по ночам с "братской" беларашки. ******* уже чем слово. У нас люди сказали что поймают, на центральной площади повесят.
показати весь коментар
06.03.2022 22:28 Відповісти
+

Кацапня - їбана шваль, а от ракети і авіабомби над головою - ***** малоприємна. Саме це завдає найбільшої шкоди і смертей.
показати весь коментар
06.03.2022 22:42 Відповісти
Димедрол закончился?
показати весь коментар
06.03.2022 22:28 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500521506052493320
показати весь коментар
06.03.2022 22:29 Відповісти
Ну ничего-ничего ,скоро они заснут навечно ...
показати весь коментар
06.03.2022 22:29 Відповісти
млять, нам вже плакати від жалю?
нікуя, треба співати і танцювати
і щоб ці ...ідараси бачили.
тоді вони ще й з розуму будуть сходити.
як що він у них є..
показати весь коментар
06.03.2022 22:29 Відповісти
Непотрібно недооцінювати противника.Спочатку всі експерти казали,що на кордонах москалів мало і вони не нападуть.А вони напали і захоплюють території.Кадирівців багато по лісах бігає і розбивають табори.Та й під Києвом москальського лайна дуже багато.Вони всі війська ввели в Україну.Значить їх на даний час більше 100 тисяч на нашій території.Це дуже багато.
показати весь коментар
06.03.2022 22:30 Відповісти
А диверсантів не врахували,їх то дуже багато.Та й ще прибувають.Правильно,вони знали,що Україна не готова.В них то звісно,втрати просто колосальні.Але для їх керівництва,солдати це розхідний матеріал,там завжди так було.
показати весь коментар
06.03.2022 22:51 Відповісти
Ворог ешелономи відправляє на фронт бронетехніку "анало говнет" https://www.youtube.com/watch?v=JDrC-mRySKo
показати весь коментар
06.03.2022 23:00 Відповісти
Ця техніка для захоплених міст на півдні.
показати весь коментар
06.03.2022 23:04 Відповісти
не надо недооценивать. Нужна холодная методичность в устранении врага.
показати весь коментар
06.03.2022 22:31 Відповісти
Профессор Талк


@SergejTalk

·
5 мар.



18+ Роскомнадзор сегодня заблокировал Клитор Алины Кабаевой.
показати весь коментар
06.03.2022 22:31 Відповісти
Скоро вони заснуть. Дуже надовго.
показати весь коментар
06.03.2022 22:31 Відповісти
красивое падает
показати весь коментар
06.03.2022 22:32 Відповісти
мародёрка
показати весь коментар
06.03.2022 22:35 Відповісти
Вяличие.
показати весь коментар
06.03.2022 22:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1500568493296599042
показати весь коментар
06.03.2022 22:35 Відповісти
Красивий жмур
показати весь коментар
06.03.2022 22:42 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показати весь коментар
06.03.2022 22:35 Відповісти
Москалів не можна називати нашими назвами. Корені «рус» та «рос» - наші власні і до москалів ніякого відношення не мають. Чому ця проста істина так тяжко доход до українців?
показати весь коментар
06.03.2022 22:36 Відповісти
В гробу отоспятся.
показати весь коментар
06.03.2022 22:36 Відповісти
А усыпить?
показати весь коментар
06.03.2022 22:36 Відповісти
еть его на лево кого валим то элиту русни
показати весь коментар
06.03.2022 22:37 Відповісти
***** розслаблятись, невиспані і голодні тільки мясо із срочніків. Вони всі ночі чергують, роблять усю чорну роботу - а відпочивають і жеруть їхню пайку кадировці та всяка відморожена спецура. Ви помітили, що в полон попадають в основному срочники - нам не язик, им не воин.
показати весь коментар
06.03.2022 22:46 Відповісти
 
 