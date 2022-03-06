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Новини Війна в Україні
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безпілотник (524) коректування (1)

Окупанти скидають на позиції маяки для наведення артилерії, їх треба знищувати. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти за допомогою безпілотників скидають маякі для нанесення повітряних ударів. У разі їх знайдення - негайно знищувати.

Як інормує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Регіональне управління Сил ТрО "Північ" 

"Просимо поширити інформацію. Російські окупанти за допомогою БПЛА скидають такі пристрої на позиції українських захисників та на об'єкти критичної інфраструктури. Це маяки наведення артилерії ворога. При виявлені знищувати пострілом на відстані. За неможливості, позначати на місцевості та повідомити військовим або національній поліції. Здобудемо нашу перемогу разом", - говориться у повідомленні. 

Окупанти скидають на позиції маяки для наведення артилерії, їх треба знищувати 01

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Топ коментарі
+36
Вате их перекидывать ,пусть валят друг друга ...
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06.03.2022 22:34
+20
Отвезти их в Воронеж , там уже заждались
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06.03.2022 22:36
+13
Віднесіть до церкви московського патріархату
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06.03.2022 22:50
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Вате их перекидывать ,пусть валят друг друга ...
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06.03.2022 22:34 Відповісти
100%
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06.03.2022 22:50 Відповісти
...а их нельзя обратно скинуть на их позиции...
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06.03.2022 22:35 Відповісти
Віднесіть до церкви московського патріархату
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06.03.2022 22:50 Відповісти
якщо не замінований то закинути на якийсь пустир або назад до орків
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06.03.2022 22:36 Відповісти
Отвезти их в Воронеж , там уже заждались
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06.03.2022 22:36 Відповісти
та прикопать просто.желательно вместе с кацапом
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06.03.2022 22:39 Відповісти
Kto znajet, oni svetitsia ili signal dajot - ili eto chto to na podobije ....
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06.03.2022 22:48 Відповісти
Краще розкидати по полях, хай думають що працюють по цілях, витрачають БК.
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06.03.2022 22:51 Відповісти
а как ты их заметишь в траве или земле например в ямках - и так похоже типа мусор валяется от поломанной игрушки
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06.03.2022 23:10 Відповісти
AVIANOSEC GARI TRUMEN PRIBLIJAETSA K BOSFORU, UTOCHNIAIUTSA DETALI NO ESLI ETO TAK SITUACIA KARDINALNO POMENIAETSA. CNN PODTVERJDAET CHTO UJE ZASHOL V EGEISKOE MORE. V ROSSII ISTERIKA NO UVEREN OBOSRUTSA.
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06.03.2022 23:20 Відповісти
Американцы не хотят начинать 3 мировую войну. А параша хочет втянуть НАТО. Им плевать на народ, а сами в бункерах пересидят.
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06.03.2022 23:40 Відповісти
В России должна быть постоянная истерика. Это значит, всё хорошо.
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07.03.2022 00:04 Відповісти
AVIANOSEC UJE V SEVERNOI CHASTI EGEISKOGO MORIA, PODTVERJDAIUT SAMI AMERIKANCI I ETO BESPRECEDENTNOE DEMONSTRACIA SILI V REGIONE. INTRERSNO GDE OSTANOVITSA NO ONA POKRIVAET UJE CHERNOE MORE I NEBO UKRAINI I NE TOLKO.
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06.03.2022 23:46 Відповісти
 
 