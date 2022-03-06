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Окупанти скидають на позиції маяки для наведення артилерії, їх треба знищувати. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти за допомогою безпілотників скидають маякі для нанесення повітряних ударів. У разі їх знайдення - негайно знищувати.
Як інормує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Регіональне управління Сил ТрО "Північ"
"Просимо поширити інформацію. Російські окупанти за допомогою БПЛА скидають такі пристрої на позиції українських захисників та на об'єкти критичної інфраструктури. Це маяки наведення артилерії ворога. При виявлені знищувати пострілом на відстані. За неможливості, позначати на місцевості та повідомити військовим або національній поліції. Здобудемо нашу перемогу разом", - говориться у повідомленні.
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