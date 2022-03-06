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15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Даніела Батрона показала свою громадянську позицію

Українська гімнастка Даніела Батрона, котра виборола третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками, про це повідомляє Цензор.НЕТ.

15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один пєдестал з росіянками на Кубку світу 01

Змагання пройшли в столиці Катару - Досі. 15-річна українка виграла бронзу, але під час нагородженняне піднялася на один подіум з російськими спортсменками, які виступали під нейтральним прапором. Батрона попросила організаторів, щоб її нагородили окремо.

15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один пєдестал з росіянками на Кубку світу 02

Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.

Читайте також: Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонили від Паралімпіади у Пекіні

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Топ коментарі
+50
Ось так "бронза" стала почеснішою за золото та срібло!
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06.03.2022 22:59
+49
Українка...
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06.03.2022 22:57
+30
Красуня...
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06.03.2022 22:59
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Українка...
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06.03.2022 22:57 Відповісти
Красуня...
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06.03.2022 22:59 Відповісти
Правильно !
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06.03.2022 22:57 Відповісти
Респект девчушке!
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06.03.2022 22:59 Відповісти
Ось так "бронза" стала почеснішою за золото та срібло!
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06.03.2022 22:59 Відповісти
Как туда рашисты вообще попали?
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06.03.2022 23:00 Відповісти
В міжнародній федерації гимнастики москалі крізь у керівництві, бо там корупція неймовірна
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06.03.2022 23:02 Відповісти
Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.
Джерело: https://censor.net/ua/n3322273
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06.03.2022 23:10 Відповісти
Вчинок!
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06.03.2022 23:01 Відповісти
Так росіян із гімнастики поперли ?
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06.03.2022 23:01 Відповісти
Так це їхнє остання змагання , не лінуйся … прочитай статтю перед зрадою
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06.03.2022 23:03 Відповісти
"Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів."
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06.03.2022 23:05 Відповісти
Ну от! Нормальна спортсменка!
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06.03.2022 23:02 Відповісти
Неиспачькалась.Стрять рядом с русским оккупантом противно.
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06.03.2022 23:03 Відповісти
Спорт и культура вне палитики - вони вже давно в середині політики і політика в них.
Псих.обробка - ти захоплений перемогою російського спортсмена, значить вже на рівні підсвідомості ти захоплюєшся і поважаєш російський нацим, роSSія вже не ворог. Так само артисти, видающиеся руssкие учьоние, писатели и кампазитори
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06.03.2022 23:03 Відповісти
Лапушка,велика подяка тобі!Та це дійсно вчинок дитини,на відміну від так званіх війскових спортсменок,котрі за тезою - " Спортвнеполитики"
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06.03.2022 23:04 Відповісти
Хвала і шана!Вітаємо з нагородою!Далі тільки золото, навіть не сумніваємось.
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06.03.2022 23:04 Відповісти
15 років... все ще буде, але головне, що людино стала вже.
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06.03.2022 23:18 Відповісти
а у неї все вже є : і виграш на змаганнях , і повага усього світу ; іншим за все життя цього не досягнути .
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06.03.2022 23:47 Відповісти
Сразу вспомнил о легкоатлетке Магучих и ее обнимашках с московиткой...разительный контраст!
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06.03.2022 23:06 Відповісти
Если в Украине закончатся воины мужчины, орки почувствуют всю силу гнева украинских женщин.
А им похрен на какую сторону надета каска у агрессора.
Сковородка в руках украинки будет пострашнее Джавелина!!!!!
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06.03.2022 23:08 Відповісти
МОДА на рашке 2022
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06.03.2022 23:09 Відповісти
Дефиле в Запопинске.
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06.03.2022 23:27 Відповісти
чемпионат бурятии ваше всё
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06.03.2022 23:15 Відповісти
Весь мир увидел Поступок и Позицию.
Респект Даниэле !
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06.03.2022 23:18 Відповісти
Тренерка-москалиха сказала, що =украинцьі вєлі сєбя вьізьіваюсчє=.
А те, що їхній притирок начепив на майку літеру Z (воно взяло бронзу, а наш Ковтун - золото), то це - хАрАшО і правІльнА.
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06.03.2022 23:40 Відповісти
 
 