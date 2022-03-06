15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу. ФОТО

Даніела Батрона показала свою громадянську позицію

Українська гімнастка Даніела Батрона, котра виборола третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками, про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Змагання пройшли в столиці Катару - Досі. 15-річна українка виграла бронзу, але під час нагородженняне піднялася на один подіум з російськими спортсменками, які виступали під нейтральним прапором. Батрона попросила організаторів, щоб її нагородили окремо.

Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.

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