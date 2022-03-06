15-річна українська гімнастка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Даніела Батрона показала свою громадянську позицію
Українська гімнастка Даніела Батрона, котра виборола третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками, про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Змагання пройшли в столиці Катару - Досі. 15-річна українка виграла бронзу, але під час нагородженняне піднялася на один подіум з російськими спортсменками, які виступали під нейтральним прапором. Батрона попросила організаторів, щоб її нагородили окремо.
Додамо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми - через санкції їх відсторонили від подібних турнірів.
Топ коментарі
+50 Robert Bodnar
показати весь коментар06.03.2022 22:59
+49 Семен Шкаралупа
показати весь коментар06.03.2022 22:57
+30 Elena Kovtunenko
показати весь коментар06.03.2022 22:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: https://censor.net/ua/n3322273
Псих.обробка - ти захоплений перемогою російського спортсмена, значить вже на рівні підсвідомості ти захоплюєшся і поважаєш російський нацим, роSSія вже не ворог. Так само артисти, видающиеся руssкие учьоние, писатели и кампазитори
А им похрен на какую сторону надета каска у агрессора.
Сковородка в руках украинки будет пострашнее Джавелина!!!!!
Респект Даниэле !
А те, що їхній притирок начепив на майку літеру Z (воно взяло бронзу, а наш Ковтун - золото), то це - хАрАшО і правІльнА.