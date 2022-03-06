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За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

6 березня президент України ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад

Під час вечірнього звернення 6 березня Зеленський оголосив про нагородження  орденами голів обласних адміністрацій, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад, а такожі мерів міст, які активно протистоять ворогу. Самим містам президент надав статус міст-героїв. 

Орденом "Богдан Хмельницький" ІІІ ступеня нагороджені: 

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

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Топ коментарі
+5
Ще раз прочитаю за героїчного Кіма, буду хуями крити. Все, за що звітує ця говоряча голова - заслуга генерал-майора Дмитра Марченка.
Того самого Марченко, якого Порох вимушений був із в'язниці Зеленськогот викупати
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06.03.2022 23:19
+3
Бісять ідіоти, які зміщують акценти і результати роботи Марченка приписують Кіму.
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06.03.2022 23:21
+2
Поздравляю, я за Кимом слежу - гарны хлопец, удачи ему и всем всем всем - перемога будэ за вами!
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06.03.2022 23:20
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О,Сінєгубов виріс....Рік назад до ківи на днюху приїздив в Київ.
Полтавський до полтавського....
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06.03.2022 23:15 Відповісти
Це чьмо не Полтавське він з Харкова, з когорти кернеса, а в Полтаві бюджетні кошти на "великому крадівництві" освоював.
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06.03.2022 23:45 Відповісти
Ще раз прочитаю за героїчного Кіма, буду ***** крити. Все, за що звітує ця говоряча голова - заслуга генерал-майора Дмитра Марченка.
Того самого Марченко, якого Порох вимушений був із в'язниці Зеленськогот викупати
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06.03.2022 23:19 Відповісти
а пытались посадить его по делу с брониками, которые в подвалах сгноили аж 16тыс, которых так сейчас не хватает.
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06.03.2022 23:54 Відповісти
Військові перемоги Кім собі не привласнював. Навпаки жалівся, що військові не дозволяють йому залишатися на операції.

Те що він звітує про досягнення військових, то його посада так і називається - голова обласної військової адміністрації.
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06.03.2022 23:57 Відповісти
Поздравляю, я за Кимом слежу - гарны хлопец, удачи ему и всем всем всем - перемога будэ за вами!
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06.03.2022 23:20 Відповісти
Бісять ідіоти, які зміщують акценти і результати роботи Марченка приписують Кіму.
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06.03.2022 23:21 Відповісти
так нагородили за те що не заважав мабудь
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06.03.2022 23:28 Відповісти
гарна командна робота один ******* для України ,другий піднімає бойовий дух всій Україні
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06.03.2022 23:30 Відповісти
А ви серйозно вважаєте, що військами на Харківщині керує Синєгубов, а на Чернігівщині Чаус? В роботу голів ОДА взагалі не входять воєнні дії.
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06.03.2022 23:47 Відповісти
😄
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06.03.2022 23:23 Відповісти
БАНДЕРІВСЬКІ КІЦЮНІ
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06.03.2022 23:35 Відповісти
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06.03.2022 23:36 Відповісти
Добре, що в Київський області мир та спокій і там ніхто не бореться із рашистами.
За версією зеленського.
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06.03.2022 23:38 Відповісти
да уж, это ошибка поспешно награждать кого не попадя не разобравшись...история покажет кто что сделал для победы и достоин, а кто примазался, а такими действиями действительно дискредитирует работу многих достойных людей.
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06.03.2022 23:50 Відповісти
Тепер треба поводитися відповідно до нагороди.
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06.03.2022 23:52 Відповісти
ТАК А МАРШАЛА ЄРМАКУ?
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07.03.2022 00:18 Відповісти
 
 