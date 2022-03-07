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Зеленський - Заходу: Якщо боїтеся закрити небо, то дайте нам ППО та літаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Заходу: Якщо боїтеся закрити небо, то дайте нам ППО та літаки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до людей із закликом сприяти ухваленню рішення про захист українського неба від російських атак, мирних громадян від бомбардувань, а українських міст – від знищення

Про це глава держави заявив під час звернення через платформу Global Citizen, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський висловив переконання: якщо західні політики бояться ухвалити важливе рішення щодо закриття неба над Україною для російської авіації, вони мають надати нам засоби для захисту в небі.

"Дайте нам, українцям, літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей, наших друзів, батьків, наші міста, нашу пам’ять, нашу архітектуру. Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодну атомну станцію не підірвуть і не буде знищена Україна і вся Європа", - наголосив він.

Аби кожен міг зрозуміти важливість ухвалення такого рішення, Зеленський запропонував уявити ситуацію, коли таким нищівним атакам і бомбардуванню піддавалися б лікарні, школи, інші цивільні установи та житлові квартали у будь-якій точці світу.

Президент закликав громадськість усього світу долучитися до акцій на підтримку надання допомоги Україні та ухвалення рішення, яке б урятувало нашу країну.

Також читайте: Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський

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Топ коментарі
+12
Думаю, що зброю та ППО будуть давати таємно, а на весь світ будуть казати, що ми нічого не даємо.
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06.03.2022 23:50
+9
На кордоні стоїть гуманітарна допомога для України. Її не впускають.

Микола Княжицький

Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.

Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.

У результаті покинули фури і пішки пішли назад. Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.

Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво. Українці взагалі нікого не пускають.
Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!! У мене немає слів.

Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!! Вам не соромно? Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки? Літаків? Броніків? Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 23:54
+7
Це його робота- що тобі не так?
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06.03.2022 23:51
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Не дадуть, нажаль.
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06.03.2022 23:47 Відповісти
ЄВРОПА МОВЧАЛА…

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала…

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала…

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала…

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала…

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала…

1931 рік

Олександр Олесь
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06.03.2022 23:49 Відповісти
Трусливый и продажный запад, куда стремится наша страна.... Печально
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06.03.2022 23:49 Відповісти
запад заранее предупреждал, что мы слышали в ответ?
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06.03.2022 23:56 Відповісти
Це його робота- що тобі не так?
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06.03.2022 23:51 Відповісти
То посидь в спамі та згадай.
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06.03.2022 23:57 Відповісти
А Библию ты читало? "просите и дано вам будет". А если для тебя это не насущий вопрос, пойди в банк в очередь за получкой.
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06.03.2022 23:59 Відповісти
он специально готовит отказ от нато хотя люди погибают за свое будушее в том числе и в ЕС НАТО
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07.03.2022 01:21 Відповісти
Сильно тобі НАТО у війні допомогло?
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07.03.2022 01:23 Відповісти
а сильно зеленский боролся с коррупцией и реформами? когда его просили что он делал? косил под дурочка
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07.03.2022 01:26 Відповісти
Тобто не допомогло- так отож...
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07.03.2022 01:31 Відповісти
пустая болтовня зеленского еще хуже - только мешает
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07.03.2022 01:38 Відповісти
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07.03.2022 01:42 Відповісти
Истерит то ваше *****. Скоро к стенке поставит 'имущих'. Будете как при членине. Пролетари.
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06.03.2022 23:52 Відповісти
Нахкй пошла, путинская шавка
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06.03.2022 23:52 Відповісти
Думаю, що зброю та ППО будуть давати таємно, а на весь світ будуть казати, що ми нічого не даємо.
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06.03.2022 23:50 Відповісти
Може бути,бо так вже було в історіі.
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06.03.2022 23:51 Відповісти
#настамнєт ✊
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06.03.2022 23:51 Відповісти
3 года назад у нас уже были разработанные образцы системы своего ПВО...а также и ракет для сдерживания противника и...шо....? ответ знаете.
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06.03.2022 23:51 Відповісти
jestj nekotorije komu nado v mordu datj, nu za eto - a kakije vashi dokazateljstva, chto rusnja napoidjot, daitedokazateljstva, nasha razvedka nam nichego takogo ne soobshchajet.
Kstati, izvinenij nebilo, tak chto, proshchajet oshibki jesli osoznal sdelanoje i izvinilsia.
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06.03.2022 23:51 Відповісти
Зе у цьому благанні мене вже бісить! Невже інакше не можна просити? Хитріше в біса!
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06.03.2022 23:53 Відповісти
На кордоні стоїть гуманітарна допомога для України. Її не впускають.

Микола Княжицький

Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.

Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.

У результаті покинули фури і пішки пішли назад. Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.

Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво. Українці взагалі нікого не пускають.
Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!! У мене немає слів.

Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!! Вам не соромно? Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки? Літаків? Броніків? Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
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06.03.2022 23:54 Відповісти
Ну так що, щось робиться?
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Так. Записуються відосіки про поганий Захід.
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07.03.2022 00:05 Відповісти
"Мухи - окремо, котлети - окремо".
Митницю треба змінити. Це один факт.
"Партнери" - повальні сцикуни. Це другий факт.
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07.03.2022 00:10 Відповісти
Митниці достатньо дати команду пропускати гуманітарні вантажі без затримок.
Влада цього не робить.
Критикуючи партнерів, не потрібно переступати межу.
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07.03.2022 00:13 Відповісти
Яку ще таку межу, якщо вони суцільні сцикуни, а з кожною годиною число мирних жертв авіанальотів росте?!
То цивільні жертви також і на совісті цих сцикунів!
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07.03.2022 00:17 Відповісти
На швидкий пропуск гуманітарки для тисяч поранених мирних та військових не потрібно особливої сміливості.
Це схоже на саботаж.
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07.03.2022 00:30 Відповісти
Невже не зрозуміло, поведінка персоналу митниці (при тому що я вважаю за необхідне всіх цих почвар покарати) не наносить такої важкої шкоди Україні, як брехня і боягузтво "партнерів".
Невже це не піддається елементарному осмисленню? Чи ще щось інше?!
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07.03.2022 00:40 Відповісти
Чи має моральне право саме ця влада, яка обрала комфорт замість побудови надежної оборони власної країни, із слиною біля рота звинувачувати інших в тому, що вони не хочуть воювати за нас?
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07.03.2022 00:56 Відповісти
* належної оборони
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07.03.2022 01:00 Відповісти
кто ее сменит - зеленский там своих смотрящих поставил стричь купоны хорошо еще если дело только в коррупции а не в чем то похуже
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07.03.2022 01:23 Відповісти
Їх цікавлять тільки власні інтереси.
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06.03.2022 23:55 Відповісти
То у них самолеты с секретной аппаратурой нато,то теперь покрашены не в те кольоры.Если б F35 или F16:а то совковые шкарабайки.
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06.03.2022 23:56 Відповісти
Короче, считаем самолеты, которые оказались тяжеле воздуха. Если их станет, вдруг, больше, чем обычно,, значит продолжаем усиленно матюкать нату. А если нет, хначит после *********** полякам приготовиться.
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06.03.2022 23:59 Відповісти
Правильно, Владимир, долби их. Ищущий да обрящет. Ты щас как бы на месте типа Пороха, которого абсирал. Помиритесь, народ наш простит и поможет.
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07.03.2022 00:07 Відповісти
Може я зараз скажу крамольну річ,але Зеленський сам зіпсував відносини з Западом,коли брудними методами пресував Пороха, навіть на передодні війни,скільки тоді було негативних відкугів від ЕС та США в адресу Зеленського, він тратив довіру, може запустити Пороха,і в нього щось вийде,бо зараз головне вистояти Україні,а не гоняться за предвибочими ретингами.Зараз не до гордощів,треба рятувати Україну використовуя усі можливості.
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07.03.2022 00:09 Відповісти
Хоч зараз не дякульствуй!
Всі мають робити свою справу.
І той же Зеленський, прибічником якого я не є, має виконувати свою.
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07.03.2022 00:14 Відповісти
Эти сцикуны ничего не дадут, кроме ручного оружия, а Украину и дальше будут погибать под бурные аплодисменты
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07.03.2022 00:20 Відповісти
Такое впечатение, что мы подопытные...Они смотрят на нас и думают, сколько выдержит эта наша бедная Украина.
На сколько серьёзный противник россия им...(((
***, так больно..
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07.03.2022 00:59 Відповісти
 
 