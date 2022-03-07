Зеленський - Заходу: Якщо боїтеся закрити небо, то дайте нам ППО та літаки
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до людей із закликом сприяти ухваленню рішення про захист українського неба від російських атак, мирних громадян від бомбардувань, а українських міст – від знищення
Про це глава держави заявив під час звернення через платформу Global Citizen, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зеленський висловив переконання: якщо західні політики бояться ухвалити важливе рішення щодо закриття неба над Україною для російської авіації, вони мають надати нам засоби для захисту в небі.
"Дайте нам, українцям, літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей, наших друзів, батьків, наші міста, нашу пам’ять, нашу архітектуру. Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодну атомну станцію не підірвуть і не буде знищена Україна і вся Європа", - наголосив він.
Аби кожен міг зрозуміти важливість ухвалення такого рішення, Зеленський запропонував уявити ситуацію, коли таким нищівним атакам і бомбардуванню піддавалися б лікарні, школи, інші цивільні установи та житлові квартали у будь-якій точці світу.
Президент закликав громадськість усього світу долучитися до акцій на підтримку надання допомоги Україні та ухвалення рішення, яке б урятувало нашу країну.
Будь ласка, зачекайте...
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала…
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала…
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала…
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала…
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала…
1931 рік
Олександр Олесь
Kstati, izvinenij nebilo, tak chto, proshchajet oshibki jesli osoznal sdelanoje i izvinilsia.
Микола Княжицький
Пишу до представників влади. На кордоні катастрофа.
Не на виїзд з України, а на в'їзд.
Мої друзі, польські депутати годинами стояли , щоб провезти в Україну гуманітарну допомогу.
У результаті покинули фури і пішки пішли назад. Фури з гуманітарною допомогою досі стоять.
Стоїть кордон. Поляки пропускають миттєво. Українці взагалі нікого не пускають.
Це Свинство і диверсія. Негайно пускайте гуманітарку з Польщі !!! У мене немає слів.
Як співголова українсько - польської міжпарламентської групи б'ю на сполох і звертаюся до уряду!!! Вам не соромно? Депутати польського парламенту для нас організовують допомогу, а ми її не пускаємо!!!
Ви хочете потім підтримки? Літаків? Броніків? Не маю іншого виходу, як писати про це публічно!
Митницю треба змінити. Це один факт.
"Партнери" - повальні сцикуни. Це другий факт.
Влада цього не робить.
Критикуючи партнерів, не потрібно переступати межу.
То цивільні жертви також і на совісті цих сцикунів!
Це схоже на саботаж.
Невже це не піддається елементарному осмисленню? Чи ще щось інше?!
Всі мають робити свою справу.
І той же Зеленський, прибічником якого я не є, має виконувати свою.
На сколько серьёзный противник россия им...(((
***, так больно..