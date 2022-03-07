Зеленський - Заходу: Якщо боїтеся закрити небо, то дайте нам ППО та літаки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до людей із закликом сприяти ухваленню рішення про захист українського неба від російських атак, мирних громадян від бомбардувань, а українських міст – від знищення

Про це глава держави заявив під час звернення через платформу Global Citizen, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський висловив переконання: якщо західні політики бояться ухвалити важливе рішення щодо закриття неба над Україною для російської авіації, вони мають надати нам засоби для захисту в небі.

"Дайте нам, українцям, літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей, наших друзів, батьків, наші міста, нашу пам’ять, нашу архітектуру. Дайте Україні протиракетну оборону, щоб гарантувати, що жодну атомну станцію не підірвуть і не буде знищена Україна і вся Європа", - наголосив він.

Аби кожен міг зрозуміти важливість ухвалення такого рішення, Зеленський запропонував уявити ситуацію, коли таким нищівним атакам і бомбардуванню піддавалися б лікарні, школи, інші цивільні установи та житлові квартали у будь-якій точці світу.

Президент закликав громадськість усього світу долучитися до акцій на підтримку надання допомоги Україні та ухвалення рішення, яке б урятувало нашу країну.

Також читайте: Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, - Зеленський