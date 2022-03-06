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"Замість гуманітарних коридорів вони здатні створити тільки криваві", - Зеленський про обстріли окупантами мирних громадян

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Замість гуманітарних коридорів вони здатні створити тільки криваві", - Зеленський про обстріли окупантами мирних громадян

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирних громадян російськими військами під час спроби евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми багато говорили про гуманітарні коридори. Щодня говорили про можливість людей вийти з тих міст, куди прийшла Росія, російські військові. Я вдячний кожному українцю, який залишається в оточенні, щоб відстоювати наші міста. Але також є люди, яким потрібно вийти, і ми чули обіцянки, що гуманітарні коридори будуть, але їх немає. Замість гуманітарних коридорів вони (російські війська) здатні створити тільки криваві", - зазначив глава держави.

Зеленський також навів приклад жорстокого вбивства мирних жителів російськими військами під час спроби евакуації з передмість Києва.

Також дивіться: Окупант не дотримується домовленостей щодо гуманітарних коридорів, - брифінг Верещук щодо евакуації мирних мешканців. ВIДЕО

"Сьогодні в Ірпені було вбито двоє дорослих, чоловіка і жінку, а також двоє дітей, Коли вони просто намагалися вийти з міста, щоб врятуватися. Скільки таких сімей в Україні вже загинуло...", - заявив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники обстріляли мирне населення, яке намагалося виїхати з Ірпеня (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

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Бо нЕлюди. І будуть за це покарані без строку давності.
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06.03.2022 23:58 Відповісти
Щось я починаю хвилюватися за Україну.

Сьогодні на поверхню полізло все гівно: Мосійчук, Герасим'юк, Лещенко ... Сиділи як миші, а от два дні тому біля Зеленського почав знов тертися Єрмак, а тепер ще й це медіа-гівно ...
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07.03.2022 00:00 Відповісти
В Мариуполе катастрофическая ситуация люди начинают ненавидеть всех,говорят получается мы заложники для обеих сторон
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Что за люди говорят? Те, кто в 14-ом с тротуаров снимал БМПуху пролетающую? Мы их помним. Сейчас снова начали рот открывать? Мы им припомним, так и передай, этим, которые "нам все должны", Вернём по полной, мало не покажется!
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07.03.2022 00:30 Відповісти
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07.03.2022 00:16 Відповісти
Тебе попереджали: москалям віри нема, пам'ятай Іловайськ! Після війни поговоримо.
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07.03.2022 00:24 Відповісти
Ніхто, крім нас. Заплановано геноцид українців. Знищувати ворога як зовнішнього так і внутрішнього треба спокійно, розумно, швидко.
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07.03.2022 01:24 Відповісти
 
 