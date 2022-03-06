Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що кожного окупанта, який бомбив українську землю та вбивав наших громадян, буде покарано.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку та двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб врятуватися. Цілу сім'ю. Скільки таких сімей в Україні загинуло? Ми не пробачимо! Ми не забудемо!" - наголосив президент.
Зеленський заявив, що кожного, хто чинив звірства на цій війні, буде покарано.
"Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. За нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Крім могили", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Їх лічить тільки добра піздюлина.
Ця звірина не заслужила.
Тільки канави і посадки.
Війна цей процес значно прискорить.
Якщо їх ніхто не буде шукати, спільною перемогою знову скористаються "блатні", які зараз гудуть по Європах.
Я не голосовал за тебя на выборах - 2019 и не согласен со многими твоими решениями / действиями / бездействиями за последние 2 года. И в том, что сейчас происходит, есть и доля твоей вины, как и нас всех.
Но мне, чёрт возьми, сейчас не стыдно за нашего Президента. Если ты, Зеля, доживёшь до следующих выборов, и я, и наша страна как государство, мой голос на этот раз ты получишь, обещаю. Ты - реальный пацан, не то что то кремлёвское х..ло, брехло и сцыкло.