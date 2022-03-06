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Новини Війна в Україні
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війна (7386) Зеленський (10456)

Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, крім могили, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожного окупанта, який бомбив українську землю та вбивав наших громадян, буде покарано.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку та двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб врятуватися. Цілу сім'ю. Скільки таких сімей в Україні загинуло? Ми не пробачимо! Ми не забудемо!" - наголосив президент.

Зеленський заявив, що кожного, хто чинив звірства на цій війні, буде покарано.

"Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. За нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Крім могили", - додав він.

Також читайте: "Замість гуманітарних коридорів вони здатні створити тільки криваві", - Зеленський про обстріли окупантами мирних громадян

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Топ коментарі
+28
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07.03.2022 00:03
+24
Нам треба вже зараз формувати свій а-ля Моссад.
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07.03.2022 00:01
+20
Горіть у пеклі, москалі! Ми вам це забезпечимо!
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07.03.2022 00:00
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Горіть у пеклі, москалі! Ми вам це забезпечимо!
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07.03.2022 00:00 Відповісти
Нам треба вже зараз формувати свій а-ля Моссад.
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07.03.2022 00:01 Відповісти
Все давно сформовано і працює.
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Тіха-ш-ш, нікому не кажіть.
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07.03.2022 00:36 Відповісти
В плен никого не брать. Раненых добивать!!!
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07.03.2022 00:01 Відповісти
На обмін можна брати в полон "силовиків", зокрема омонівців та військову поліцію... По-перше, там зазвичай служать "поважні люди", яких можна вигідно обміняти, по-друге, їхня військова цінність близька до нуля...
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07.03.2022 00:05 Відповісти
На кого ты их менять собрался? в росии эта дрочь никому не нужна. Вот только чесно положа руку на сердце, они никому там и нахер не нада. правда ведь?

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07.03.2022 00:11 Відповісти
Ці - однозначно нікому не потрібні...)))
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Хорошо а разбитая колонна сотрудников росгвардии. Они ж силовики? Силовики. а их тупо на фарш отправили. тоже никому не нужны и никто их менять не будет. ***** може еще летчика бы выменял какого, но и то не факт
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07.03.2022 00:20 Відповісти
Я ж не казав, що ось їх саме спеціально треба берегти для полону, вийшло взяти в полон - добре, не вийшло - теж нічого страшного...
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07.03.2022 00:23 Відповісти
у розхід!
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07.03.2022 01:47 Відповісти
ЦЕ ТРЕБА ВЕТЕРАНІВ МОСАДУ ЗАПРОСИТИ ДО НАС. ВОНИ ЦЮ РОБОТУ ЗНАЮТЬ...
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Вас и искать не нужно будет. Через полгода каждого из вас собственная жена продаст за мешок картошки.
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07.03.2022 00:03 Відповісти
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07.03.2022 00:03 Відповісти
Як швидко холодильник переміг телевізор!
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07.03.2022 00:08 Відповісти
Рефрижератор и мобильный крематорий.
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07.03.2022 00:26 Відповісти
Я завжди казав, вони були *******, ще до холодильника з телевізором.
Їх лічить тільки добра піздюлина.
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Так это и есть его цель,братишка
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07.03.2022 00:10 Відповісти
на фейк смахивает. Ну не сможет руский никогда ***** ****** назвать. Особенно в интернете, ведь сразу сотрудники в звонок постучат. Но я это одобряю
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07.03.2022 00:17 Відповісти
из автозаков аресованние на митинге кричали путин *****
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07.03.2022 00:23 Відповісти
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07.03.2022 01:19 Відповісти
Дідько його знає. Може, цьому гражданіну колись пощастило вискочити "за бугор", і тепер він строчить свої дописи, скажімо, з Берліну.
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07.03.2022 01:22 Відповісти
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07.03.2022 00:53 Відповісти
Могилу ще треба заслужити.
Ця звірина не заслужила.

Тільки канави і посадки.
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07.03.2022 00:06 Відповісти
Не плюйся гімном проти вітру.
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07.03.2022 00:09 Відповісти
Та то фсб чєпуха, кидайте у спам.
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07.03.2022 00:11 Відповісти
Воно на зміні, за Мівіну працює
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07.03.2022 00:12 Відповісти
Знайдуть, не гризися. Але тобі з тих грошей хій що дістанеться.
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07.03.2022 00:37 Відповісти
ці асвібвдітєлі реально схожі на фото з медицинських посібників розділ "Дегенератизм"

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07.03.2022 00:11 Відповісти
Олігофрени, сер!
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07.03.2022 00:14 Відповісти
Позывной Гуливер. Элита спецназа РФ. Еле 7 киборгов его повязали, аж вспотели:
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07.03.2022 00:18 Відповісти
Самая сильная армия в мире. А НАТО их боится. Ну ладно
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07.03.2022 00:21 Відповісти
Кадыровец
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07.03.2022 00:28 Відповісти
Ofigetj, no tot po seredine neskoljko dnei nazad v chatruletke grozilsia potom idti do Norge, nu jesli kuplju kak raba, mozhet i doidjot a tak vigljadit uzhe poludohlim, kuda jevo ispoljzovatj?
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07.03.2022 00:21 Відповісти
Якби не війна, то за 3-4 покоління кацапи цілком самостійно виродились би остаточно.
Війна цей процес значно прискорить.
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07.03.2022 00:39 Відповісти
У цей раз погоджуюся з кожним його словом. Наказую слузі народу: створи український Моссад!
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07.03.2022 00:18 Відповісти
а га счас как можна верить бабаолу зеленскому - арахамия уже хочет сливаться от НАТО
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07.03.2022 01:17 Відповісти
Или ЗЕ поменял сценариста или сам ... никада не думал что скажу: МАЛАДЦА! Так держать! и так называемое нато и оон обкладывай хйми почаще. Все правильно.
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07.03.2022 00:19 Відповісти
трындабол он кому вы верите? зеленский языком метет как помелом
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07.03.2022 01:18 Відповісти
хз. но щас он мелет в нужную сторону. я так думаю.
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07.03.2022 01:21 Відповісти
так я о том же - но он слишком много обещает но ни хрена не делает! просто трепло
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07.03.2022 01:28 Відповісти
є моменти коли навіть таке трепотіння потрібне... до того ж Зе зараз наш президент... В умовах війни це наш символ
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07.03.2022 01:45 Відповісти
Наконец,перенимаете опыт Израиля
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07.03.2022 00:19 Відповісти
poka toljko rechi
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07.03.2022 00:22 Відповісти
какой опыт кто?
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07.03.2022 01:19 Відповісти
у 1972 році на Олімпійських Іграх у Мюнхені терористами була вбита велика група їзраїльских спортсменів та членів делегації. Після того Мосад створив групу помсти, яка знайшла організаторів того нелюдського теракту і методично повбивала усіх потвор. Довелось навіть потайки проникати в інші країни, та діяти без прикриття. Легендарна операція!
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07.03.2022 01:43 Відповісти
А ще треба знайти кожну сволоту, яка за бакси випускала з країни мажорів на їх тачках, ментів, які робили їм "зелену вулицю", кидаючись на простих людей з автоматами (сьогодні в новинах було).

Якщо їх ніхто не буде шукати, спільною перемогою знову скористаються "блатні", які зараз гудуть по Європах.
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07.03.2022 00:23 Відповісти
не будет этого при этой власти
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07.03.2022 01:19 Відповісти
В тяжкі часи треба вбивати ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. Альтернативи нема. Заплановано геноцид українців. Шануємось, гуртуємось, ПЕРЕМОГАЕМО, ОЧОЛЮЄМО ПЕРЕМОГУ.
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07.03.2022 01:19 Відповісти
Створить бляха муха нарешті ОКРЕМУ СЛУЖБУ під назвою ДГПО - державна група помсти окупантам!
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07.03.2022 01:39 Відповісти
Респект, господин Президент !
Я не голосовал за тебя на выборах - 2019 и не согласен со многими твоими решениями / действиями / бездействиями за последние 2 года. И в том, что сейчас происходит, есть и доля твоей вины, как и нас всех.
Но мне, чёрт возьми, сейчас не стыдно за нашего Президента. Если ты, Зеля, доживёшь до следующих выборов, и я, и наша страна как государство, мой голос на этот раз ты получишь, обещаю. Ты - реальный пацан, не то что то кремлёвское х..ло, брехло и сцыкло.
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07.03.2022 02:00 Відповісти
 
 