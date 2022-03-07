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Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.

Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів; м'яса великої рогатої худоби".

Читайте: Україна - у п’ятірці країн, які найбільше експортують агропродовольчих товарів до ЄС. ІНФОГРАФІКА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.

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07.03.2022 00:05 Відповісти
Можливо не повний перелік, але не побачив в ньому пшениці, та борошна з неї, окрім борошна з м'яса, чи будемо їсти житній та вівсяний хліб.
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07.03.2022 00:17 Відповісти
свинини , курятини ..., риби ... і т.д.
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07.03.2022 00:21 Відповісти
Житній в рази корисніший. Я вже не памятаю, коли їв білий хліб. В крайнбму разі -сірий (50х50).
Але я надіюсь -ти правий, можливо перелік більший.
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07.03.2022 00:29 Відповісти
 
 