Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів
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Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.
Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів; м'яса великої рогатої худоби".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.
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Але я надіюсь -ти правий, можливо перелік більший.