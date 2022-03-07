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11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ. ФОТО
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Російські загарбники замість кількаденного бліцкригу отримали потужний опір України, тому тимчасово контролюють лише дороги і деякі населені пункти
Як повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram, інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.
"Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території".
Нейтан Русер – експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI).
Топ коментарі
+25 Павло ШОвте
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+23 Павло ШОвте
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+13 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар07.03.2022 00:22
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По дорогам домой тикать быстрее
Якщо наші управлінці не дадуть заднього, типу безпекових гарантій поза НАТО і т д
Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
п.с. недавно в споре с ботом заткнул его одним вопросом.
Почему, если тут нацисты, хунта, все под гнетом, то везде их ******, выходят на массовые митинги по всей стране прямо на танки, рейтинг президента достиг 90% а был в районе 50%?
заткнулся и больше не пукал
ато посмотришь на другие карты, как будто реально кучу территорий уже контролируют.
но это же совсем не так.
Він мавпує все -дати, приурочення, методи. Про це говорять вже всі аналітиуи в світі. Вони просто в шоці від схожості - Гітлер воскрес із пекла!
І так само, як Гітлер не слухав своїх генералів (до речі -багато талановитих, взяти того ж Роммеля, який з меншим військом роки ганяв англійців і американців у Північній Африці), так само він не хоче нічого чути.
Але це мавпування змавпує і кінець.
Сколько кв. м занятой территории на одного орка приходиться.
Или наоборот