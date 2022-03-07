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11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники замість кількаденного бліцкригу отримали потужний опір України, тому тимчасово контролюють лише дороги і деякі населені пункти

Як повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram, інформує Цензор.НЕТ, російські окупанти не контролюють території – замість цього вони тимчасово контролюють дороги і деякі населені пункти.

"Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території".

Нейтан Русер – експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики (ASPI).

11 день війни: в РНБО показали мапу місць, які тимчасово контролює РФ 01

Читайте також: "Окупант": РНБО створило сайт з даними про російських військових полонених

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Топ коментарі
+25
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07.03.2022 00:16
+23
Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
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07.03.2022 00:15
+13
РФ з маленькою Чечнею воювало 15 років. При тому що в Чечні не було ні танків, ні авіації, ні світової підтримки. І отримало перемогу лише через підкуп місцевих еліт.
Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
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07.03.2022 00:22
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Наиболее боеспособные части армии РФ "разгромлены" - глава штаба обороны Британии Тони Радакин
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07.03.2022 00:15 Відповісти
ТРЕБА ВЖЕ ПОЧИНАТИ ЦІ ЩУПАЛЬЦІ ВІДРУБУВАТИ...
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07.03.2022 00:19 Відповісти
дай Боже, що англієць не бреше. Хоча... Брити за природою НЕНАВИДЯТЬ брехню як ніхто у світі!
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07.03.2022 02:10 Відповісти
Територии страшно контролировать.
По дорогам домой тикать быстрее
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07.03.2022 00:15 Відповісти
Тут здохнуть- втекти їм ніхто не дасть.
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07.03.2022 00:17 Відповісти
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07.03.2022 00:16 Відповісти
так і буде
Якщо наші управлінці не дадуть заднього, типу безпекових гарантій поза НАТО і т д
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07.03.2022 01:34 Відповісти
*****! На що розраховують ці одічалиє, які лізуть до нас, наче таргани? Ми ж їх зубами будемо гризти, та голими руками рвати на шматки!!!
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07.03.2022 00:17 Відповісти
Вже ні на що. І сцяться у ві сні від жаху.
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07.03.2022 00:18 Відповісти
кричать-урааа! За )(уйла и роттенбергов!
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07.03.2022 00:24 Відповісти
Но контролировали почти все населённые пункты, а не только те, которые расположены на главных магистралях
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07.03.2022 00:22 Відповісти
Не правда. Німці мали свої адиюмінфстраіціі в кожному місті і містечку. Вони мали військову жандармерію і.т.д. Коротше, вони утримували території адміністративно.
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07.03.2022 00:35 Відповісти
РФ з маленькою Чечнею воювало 15 років. При тому що в Чечні не було ні танків, ні авіації, ні світової підтримки. І отримало перемогу лише через підкуп місцевих еліт.
Я не розумію на що сподівалися орки плануючи свій сраний бліцкриг за 2 дні. Чи взагалі там було хоч яке планування, сам наступ схожий на "наліт молдаван на водокачку".
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07.03.2022 00:22 Відповісти
похоже, хоть и звучит как бред, что они действительно были уверены , что их ждут...

п.с. недавно в споре с ботом заткнул его одним вопросом.

Почему, если тут нацисты, хунта, все под гнетом, то везде их ******, выходят на массовые митинги по всей стране прямо на танки, рейтинг президента достиг 90% а был в районе 50%?

заткнулся и больше не пукал
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07.03.2022 00:31 Відповісти
А с дорог они и слезть не могут. А кто пробует - сразу на пузо в грязь, и пешком на скотоматушку…
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07.03.2022 00:23 Відповісти
наконец то начали показывать карты с реальным контролем ************. хоть на 11й день.
ато посмотришь на другие карты, как будто реально кучу территорий уже контролируют.
но это же совсем не так.
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07.03.2022 00:23 Відповісти
Путін=Гітлер.
Він мавпує все -дати, приурочення, методи. Про це говорять вже всі аналітиуи в світі. Вони просто в шоці від схожості - Гітлер воскрес із пекла!
І так само, як Гітлер не слухав своїх генералів (до речі -багато талановитих, взяти того ж Роммеля, який з меншим військом роки ганяв англійців і американців у Північній Африці), так само він не хоче нічого чути.
Але це мавпування змавпує і кінець.
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07.03.2022 00:26 Відповісти
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07.03.2022 00:30 Відповісти
Змініть картинку на цю. Тут хоч і калічно, але позначені міста.
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07.03.2022 00:33 Відповісти
ЛЮДИ, ЖИТЕЛІ СІЛ ТА МІСТЕЧОК! ТРАВІТЬ ЦИХ ОРКІВ, ПІДСИПАЙТЕ ЇМ У ЇЖУ КРИСЯЧУ ОТРУТУ, ЗАСОБИ ВІД КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ, ВІД СОРНЯКІВ. ПРИГОЩАЙТЕ "ОСВОБОДІТЕЛЕЙ" САМОГОНКОЮ З ВІДПОВІДНИМИ ПРИСАДКАМИ...
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07.03.2022 00:33 Відповісти
План был простой и четкий. "Зайдем, а дальше по обстановке." Зашли. Обстановка фуевая. Чо делать - нипанятна. Очень ссыкотно, стоим, шмаляем на каждый шорох. От безнадеги начали лупить по мирняку - вдруг запаникуют. Не паникуют, обещают зубами грызть. Стало еще ссыкотнее. Тринадцатый день стал вообще пугать нипадкццки. Мама, забери меня домой.
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07.03.2022 00:39 Відповісти
Никаких шансов. Как Моська на Слона. В самую пору открывать второе партизанское сопротивление.
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07.03.2022 00:47 Відповісти
Метастазы рузьке мира. Надо вырезать.
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07.03.2022 01:00 Відповісти
Треба систематично швидко знищувати паразитів усіма доступними засобами. Не допустити геноциду запланованого здурівшим фюрером Путіним.
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07.03.2022 01:12 Відповісти
выглядит ужасно....
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07.03.2022 01:13 Відповісти
Интересно посчитать.
Сколько кв. м занятой территории на одного орка приходиться.
Или наоборот
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07.03.2022 01:30 Відповісти
моторошно, наче хижий звір вструмив свої кігті у нашу Неню й завдає кривавих ран ((
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07.03.2022 02:05 Відповісти
Очень похоже на опухоль с метастазами
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07.03.2022 02:20 Відповісти
 
 