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Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ заявив про безпрецедентну мобілізацію іноземців, що хочуть воювати за Україну

Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Весь світ сьогодні на боці України, не лиши на словах, а й у справах", - наголосив Кулеба, підкресливши, що Київ відчуває підтримку не лише іноземних урядів, а й пересічних громадян.

"Мобілізація вільних людей світу просто вражає. До нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання. Ми їх не наймали, не стимулюємо нічим. Це їхнє бажання воювати на боці добра", - повідомив міністр.

Дмитро Кулеба зауважив, що не має права розголошувати розподіл добровольців за країнами а також дані про те, хто вже прибув до України, але наголосив, що йдеться про високу кількість бажаючих.

"Загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", - підкреслив він.

Як розповідала ЄвроПравда, іноземці збирають також фінансову допомогу для України. Зокрема, у США невідомий донон перерахував 1 мільйон доларів на потреби української армії. 

Читайте також: Влада Грузії не випустила з Тбілісі добровольців, які прямували до України для боротьби з російськими окупантами

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Топ коментарі
+6
Cейчас момент истины. Или потомки бесстрашных викингов, готов, франков, бритов, римлян встанут плечом к плечу с воинством древней Киевской Руси и будет бой, последний бой добра со злом. Вперёд Ангелы Света. Сокрушите бесовскую орду.
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07.03.2022 00:46
+6
Ганновер лишил Герхарда Шрёдера звания Почётный гражданин города. "Человек без совести не может быть почётным гражданином", - говорится в заявлении магистрата.
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07.03.2022 00:48
+4
Раздавай оружие тем, кто стоит в очереди в военкомат! Какие нахуй иностранцы? Нас миллионы, и мы по улицам слоняемся!
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07.03.2022 00:52
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07.03.2022 00:34 Відповісти
Если бы эти страны ещё последовали примеру Чехии и исключили Украину из законов о наёмничестве..
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07.03.2022 00:37 Відповісти
Cейчас момент истины. Или потомки бесстрашных викингов, готов, франков, бритов, римлян встанут плечом к плечу с воинством древней Киевской Руси и будет бой, последний бой добра со злом. Вперёд Ангелы Света. Сокрушите бесовскую орду.
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07.03.2022 00:46 Відповісти
Ганновер лишил Герхарда Шрёдера звания Почётный гражданин города. "Человек без совести не может быть почётным гражданином", - говорится в заявлении магистрата.
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07.03.2022 00:48 Відповісти
Россияне массово уезжают в Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.
Как бы вам не напомнили ваше "сдам квартиру славянам"
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07.03.2022 00:50 Відповісти
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07.03.2022 01:17 Відповісти
Раздавай оружие тем, кто стоит в очереди в военкомат! Какие ***** иностранцы? Нас миллионы, и мы по улицам слоняемся!
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07.03.2022 00:52 Відповісти
от именно. на их век хватит, а у наших руки чешутся.
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07.03.2022 00:58 Відповісти
Крім бажання - потрібні ще й навики.
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07.03.2022 01:38 Відповісти
Прості добровольці не бояться їхати на війну з мордором. А лідери сильних країн - зас*яли.
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07.03.2022 01:37 Відповісти
А надо бы 100тыс
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07.03.2022 02:18 Відповісти
 
 