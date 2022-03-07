Біля Гуляйполя та Оріхова на Запоріжжі триває оборонна операція, - голова ОВА Старух

На Запоріжжі біля Гуляйполя та Оріхова триває оборонна операція, Пологи, Василівка, Токмак наразі тимчасово окуповані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"11-ий день триває потужний спротив російському вторгненню у Запорізькій області. Наразі біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабине особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані", - сказав керівник ОВА.

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