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Біля Гуляйполя та Оріхова на Запоріжжі триває оборонна операція, - голова ОВА Старух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Запоріжжі біля Гуляйполя та Оріхова триває оборонна операція, Пологи, Василівка, Токмак наразі тимчасово окуповані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"11-ий день триває потужний спротив російському вторгненню у Запорізькій області. Наразі біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабине особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані", - сказав керівник ОВА.
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Igor Yaroslavovich
показати весь коментар07.03.2022 00:43 Відповісти Мені подобається 5
And Kansay
показати весь коментар07.03.2022 00:54 Відповісти Мені подобається 1
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Євген Дусик
показати весь коментар07.03.2022 00:54 Відповісти Мені подобається 0
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