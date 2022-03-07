УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18668 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
7815 39
дефолт (57) Роснафта (23)

Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном

Російська компанія Роснафта не змогла погасити борг 2$ млрд по облігаціях, оскільки Центробанк РФ заборонив переказувати валюту за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише російський економіст Сергій Гурьянов. 

Він відзначив: "Сьогодні Роснафта мала погасити облігації на $2 млрд, завтра - Газпром на $1,3 млрд. Хід конем із відкриттям рублевих рахунків не прокотить, для їх відкриття потрібна згода кредиторів. Чекаємо на оголошення технічних дефолтів, подання позовів до судів та арешт активів за кордоном".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції щодо провідних співробітників "Газпрому" та "Роснафти"

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
07.03.2022 01:06
+22
показати весь коментар
07.03.2022 01:08
+19
показати весь коментар
07.03.2022 01:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КОМПАНІЯ МІНЯЄ НАЗВУ НА "***********"
показати весь коментар
07.03.2022 01:01 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:06 Відповісти
Недоречний відосік!
А де пожирання ягелю з лопат?
показати весь коментар
07.03.2022 01:08 Відповісти
Праздник удался: "танцуют все!"
показати весь коментар
07.03.2022 01:16 Відповісти
Лучше "КАРАБЛЬЙДИНАХУЯФТА"
показати весь коментар
07.03.2022 01:16 Відповісти
Всьо ещё у них впереди.
показати весь коментар
07.03.2022 01:02 Відповісти
Первый пошёл, ждём второго - грязьпром.
показати весь коментар
07.03.2022 01:03 Відповісти
На відбудову України, плюс репарації.
показати весь коментар
07.03.2022 01:03 Відповісти
Дайте цьому стаду баранів неділю-дві, коли ціни на бояру будуть як на двигун для космічного корабля, тоді там почнеться бунт, а так, вони радіют що олігархів дрючать їхніх, нерозуміючи що настпні вони, але за супротив буде - розстріл і все.
показати весь коментар
07.03.2022 01:04 Відповісти
ЩЕ МОЖНА ЗНЯТИ САНКЦІЇ І ВСЕ ПОВЕРНУТИ ЯК БУЛО, АЛЕ ПОТРІБНО ПОВЕРНУТИ КОРДОНИ УКРАЇНИ (2014р.)
показати весь коментар
07.03.2022 01:05 Відповісти
рановато!
показати весь коментар
07.03.2022 01:07 Відповісти
санкции полноценно уже никто не снимет и с каждым днем все это только будет увеличивать .
12-го отключится свифт крупнейшим банкам-ото будет для поклонникомв боярышника подарок
показати весь коментар
07.03.2022 01:09 Відповісти
Це точно. Путін нагло кинув Байдена в його геополітичних планах. Причому кинув на весь світ.
Тут справа вже не тільки в Україні. Байден не спиниться - він його знищитью
Відразу після оголошення переліку майбутніх санкцій, Путін запросив дзвінок. Йому відповіли, що Байден наразі не бачить теми розмови!
показати весь коментар
07.03.2022 01:55 Відповісти
Кордони то повернути можна, а от тисячі вбитих ними людей ні!
показати весь коментар
07.03.2022 01:13 Відповісти
Тепер вже тільки 1918.
показати весь коментар
07.03.2022 01:14 Відповісти
Не можна. Як повернути всіх тих, кого вони вбили. Тільки міжнародний суд і ростріл
показати весь коментар
07.03.2022 01:22 Відповісти
если бы не остановить их сейчас то будет больше жертв в будущем или Украина будет как Беларусь
показати весь коментар
07.03.2022 01:45 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:06 Відповісти
и это токо начало
показати весь коментар
07.03.2022 01:11 Відповісти
та нет, эту неделю русня не переживёт
показати весь коментар
07.03.2022 01:14 Відповісти
денацификация рабсеян
показати весь коментар
07.03.2022 01:12 Відповісти
"дерусифікація" точніше
показати весь коментар
07.03.2022 01:21 Відповісти
Завтра Газпрому гасить облигации на 1,3 ярда. Посмотрим... Не хочу быть слишком пессимистичным, но как-то не особо верится, что этот технический дефолт на что-то серьёзно повлияет.
показати весь коментар
07.03.2022 01:06 Відповісти
Всьо ідьот па плану(с)
показати весь коментар
07.03.2022 01:06 Відповісти
Це точно не русофобія? )))
показати весь коментар
07.03.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:08 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:11 Відповісти
Твари...сто лет будете теперь нам нефть качать, чтобы все что вы сломали починить...
показати весь коментар
07.03.2022 01:11 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:13 Відповісти
а чо так? овес нынче дорог ?
показати весь коментар
07.03.2022 01:17 Відповісти
Запускайте енота!
показати весь коментар
07.03.2022 01:17 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 01:19 Відповісти
Ето всьо бєндєровци вінавати
показати весь коментар
07.03.2022 01:21 Відповісти
Ворог пішов в атаку.
показати весь коментар
07.03.2022 01:24 Відповісти
чудова новина
показати весь коментар
07.03.2022 01:32 Відповісти
котировки России понижены с уровня CCC до уровня Говно.

царь ***** династии *****вых - великий ************ земель кацапских
показати весь коментар
07.03.2022 01:34 Відповісти
Avedj skazhet mol dengi to jestj a vot bank vo vsiom vinovat.
показати весь коментар
07.03.2022 01:37 Відповісти
Главный редактор финского издания Aamulehti потроллил президента РФ Владимира Путина, использовав для описания введения санкций против России риторику, характерную для Кремля.

"Мистер Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция. Мы спасаем вашу экономику", - написал главред Aamulehti.
показати весь коментар
07.03.2022 02:01 Відповісти
С почином орки.
показати весь коментар
07.03.2022 02:17 Відповісти
 
 