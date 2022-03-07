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Роснафта не змогла погасити борг по облігаціях на $2 млрд - компанію чекає технічний дефолт та арешти майна за кордоном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська компанія Роснафта не змогла погасити борг 2$ млрд по облігаціях, оскільки Центробанк РФ заборонив переказувати валюту за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише російський економіст Сергій Гурьянов.
Він відзначив: "Сьогодні Роснафта мала погасити облігації на $2 млрд, завтра - Газпром на $1,3 млрд. Хід конем із відкриттям рублевих рахунків не прокотить, для їх відкриття потрібна згода кредиторів. Чекаємо на оголошення технічних дефолтів, подання позовів до судів та арешт активів за кордоном".
Топ коментарі
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А де пожирання ягелю з лопат?
12-го отключится свифт крупнейшим банкам-ото будет для поклонникомв боярышника подарок
Тут справа вже не тільки в Україні. Байден не спиниться - він його знищитью
Відразу після оголошення переліку майбутніх санкцій, Путін запросив дзвінок. Йому відповіли, що Байден наразі не бачить теми розмови!
царь ***** династии *****вых - великий ************ земель кацапских
"Мистер Путин, это не санкции, это специальная финансовая операция. Мы спасаем вашу экономику", - написал главред Aamulehti.