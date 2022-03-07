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Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Тузли на Одещині, - речник ОВА Братчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По селищу Тузли Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.
Удар було завдано по об'єктах критичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, жертв немає.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.03.2022 01:28 Відповісти Мені подобається 6
Віктор Легітімов
показати весь коментар07.03.2022 01:31 Відповісти Мені подобається 4
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