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Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Тузли на Одещині, - речник ОВА Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Тузли на Одещині, - речник ОВА Братчук

По селищу Тузли Одеської області російські окупанти завдали ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.

Удар було завдано по об'єктах критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, жертв немає.

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07.03.2022 01:28 Відповісти
Ну це якщо ще ноги є...
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07.03.2022 01:31 Відповісти
 
 