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Росія задіяла 95% сил і засобів вторгнення в Україну, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія задіяла 95% сил і засобів вторгнення в Україну, - Пентагон

Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з початку вторгнення запустила 500 ракет, але не контролює повітряного простору України - Пентагон

Що спостерігає Пентагон:

Висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.

Російські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах і засобах ППО.

Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних боєприпасів.

Не може підтвердити заклик резервістів в Росії.

Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з початку вторгнення запустила 500 ракет, але не контролює повітряного простору України - Пентагон

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Топ коментарі
+11
Тут главный вопрос - почему ее до сих пор не разхерачили с воздуха
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07.03.2022 01:46
+10
...кому треба - ті знають. Чекають коли заправляться, бо так дуже погано горять.
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07.03.2022 01:48
+5
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07.03.2022 01:48
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Так где же эта 64 километровая колонна? Где она конкретно находится?
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07.03.2022 01:43 Відповісти
На північ від Києва.
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Зрозуміло. А на якій трассі?
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07.03.2022 01:48 Відповісти
На Чорнобильському напрямку.
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Тут главный вопрос - почему ее до сих пор не разхерачили с воздуха
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Напоминает мне исход обезьян в Донецк... Когда можно было раз"******* всю мразоту оптом.
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07.03.2022 02:03 Відповісти
Я в хотяновке. Сейчас, часа три уже, в ту сторону сильно ****** наши. Може по той колоне
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07.03.2022 02:11 Відповісти
...кому треба - ті знають. Чекають коли заправляться, бо так дуже погано горять.
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07.03.2022 01:48 Відповісти
Ну мені нравится як воно горить. Люди бігають, суєтятся...........
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07.03.2022 01:49 Відповісти
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07.03.2022 01:48 Відповісти
А пентагону повилазило ((
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07.03.2022 02:03 Відповісти
Так из космоса ж не видно. Деревья мешают.
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07.03.2022 02:09 Відповісти
Бомбы же руко*опые собирали, два фото и обе не взорвавшиеся. Пентагон же может зафиксировать и оценить только по ВЗРЫВУ! Значит все остальные взрывы в Чернигове были от градов, ракет, бомб другого калибра, как то так.
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07.03.2022 02:16 Відповісти
Бомба не взвешена, нет надписи "Из роиSSи с любовью", не видно что сброшена мокшанами. Все!
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07.03.2022 02:46 Відповісти
Может у этой шестидесяти километровой колонны одни водилы за рулём. Кремлёвский параноик решил всех на понт взять пока суходол к Крыму пробивает.
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Воду устати до сих пор не пустили в крым
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07.03.2022 01:51 Відповісти
5 діб тому було 80, два дні тому - 92. Якась специхвічна аріхметика у цих пентагонців. З колоною тією зовсім якось странно - стоїть собі і стоїть, ніхто їх не чіпає... А про повітря - реально смішно. Так, наші летають ще, ппо працює, але... Це вони мають на увазі - "ой, у вас все добре, чому ви скиглите, що вам треба повітря закривати", чи як? Поки є великі ризики переміщати війська, бо реально можуть з повітря розфігачити - це дуже заважає нашим щось робити.
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07.03.2022 01:50 Відповісти
Не може, не може, не може. Та ми вже звикли до їх немогутності.
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07.03.2022 01:57 Відповісти
коментар відмічено як спам
Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних ***********.

Не може підтвердити заклик резервістів в Росії.

Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.
==============
Да уже ясно, что Пентагон не може ничего! Пентагон только для мебели, особенно при таких "президентах" как Байден/Обама.
Обама в 2014г приказал "не смейте оборонять Крым!" - сдали
Байден в 2022 сказал, - не смейте оборонять Украину - а на ка выкуси!
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07.03.2022 01:58 Відповісти
+1500. Обама чмо, Рейган маладца, Байдену призадуматься.
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07.03.2022 02:15 Відповісти
"64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне)."

Странно, почему она еще не сгорела
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07.03.2022 02:16 Відповісти
Может нет смысла природу загрязнять и своё будущее вооружение гробить? За это время они давно топливо спалили, а нового не подвезти.
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07.03.2022 02:18 Відповісти
Был рассчет на блицкриг, но что-то пошло не так
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07.03.2022 02:19 Відповісти
Ясно-понятно! Пентагон нихрена не может!
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07.03.2022 02:43 Відповісти
 
 