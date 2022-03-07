Росія задіяла 95% сил і засобів вторгнення в Україну, - Пентагон
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Пентагон не фіксує істотного просування російських військ за попередню добу. 64-кілометрова колона під Києвом як і раніше стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в багнюці і швидше за все спалила все пальне).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил і засобів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому, - 92%).
Що спостерігає Пентагон:
Висадки морського десанту в районі Одеси поки немає і ознак, що така скоро почнеться, теж немає.
Російські ВКС як і раніше не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки і вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах і засобах ППО.
Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних і термобаричних боєприпасів.
Не може підтвердити заклик резервістів в Росії.
Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.
Будь ласка, зачекайте...
Не може підтвердити заклик резервістів в Росії.
Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.
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Да уже ясно, что Пентагон не може ничего! Пентагон только для мебели, особенно при таких "президентах" как Байден/Обама.
Обама в 2014г приказал "не смейте оборонять Крым!" - сдали
Байден в 2022 сказал, - не смейте оборонять Украину - а на ка выкуси!
Странно, почему она еще не сгорела