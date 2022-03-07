НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає за життя власного населення, - Бербок

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення", - наголосила вона.

За її словами, блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову - тож "треба зберігати холодну голову".

Водночас міністр зауважила, що докори Президента України Володимира Зеленського "уражають прямо в серце".

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