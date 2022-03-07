НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає за життя власного населення, - Бербок
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НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.
Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення", - наголосила вона.
За її словами, блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову - тож "треба зберігати холодну голову".
Водночас міністр зауважила, що докори Президента України Володимира Зеленського "уражають прямо в серце".
Будь ласка, зачекайте...
"Директиву о начале украинского этапа европейской войны Путин утвердил 18 января 2022 г.
Поскольку ЖЖ закрыл этот пост, то воспроизвожу его здесь, в ФБ.
Благодаря уникальным документам, захваченным ВСУ, выяснилась дата утверждения Путиным директивы о начале первого этапа полномасштабной европейской войны.
"Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 г., а сама операция по захвату Украины должна была пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й морской пехоты Черноморского Флота РФ.
Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - говорится в сообщении. Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.
Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе - для Гааги", - подчеркнули в Генштабе ВСУ".
Ценность захваченных документов трудно переоценить.
Прежде всего, обращает на себя внимание наличие в захваченных документах населенных пунктов Северной Таврии Мелитополя и Степановки, указанных автором этих строк в качестве целей ударов российских войск задолго до начала военных действий повышенной интенсивности 24 февраля.
Во-вторых, и это гораздо важнее, Путин утвердил заранее разработанный план проведения нынешнего этапа войны не позднее 18 января 2022 г. Следовательно, это произошло задолго до заявления президента Украины В.Зеленского о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума и вне какой-либо связи с ним (соответствующее заявление Зеленский сделал в Мюнхене лишь месяц спустя после путинского решения, а именно 19 февраля).
Это означает также, что решение о начале нового этапа военных действий Путин утвердил до прекращения т.н. «минского процесса», тупик в котором обозначился только 10 февраля на встрече политических советников четырех государств-участников Нормандского формата в Берлине, и вне какой-либо связи с ним.
Спрашивается, если это были не «Будапешт» и не «Минск», то что именно могло послужить триггером для путинского решения?
Как выясняется, и это в-третьих, эти фактором стали «Женева-Брюссель-Вена». Непосредственно 18-му января предшествовало лишь одно крупное событие - серия переговоров между делегациями России, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, по поводу путинского ультиматума Западу относительно предоставления Кремлю так называемых «гарантий безопасности» 11-13 января в Женеве, Брюсселе, Вене. Как известно, Запад не только не отверг беспрецедентный шантаж со стороны Кремля, но и принял часть путинских требований. Кроме того, помимо изначальных пожеланий кремлевского шантажиста администрация Байдена добавила еще несколько «подарков». Однако даже они не устроили Путина, и он продолжил настаивать на принятии всего пакета своих требований.
17 января о российском подходе подробно рассказал замминистра иностранных дел А.Грушко. Его интервью четко показывает, что претензии Путина адресованы прежде всего США и НАТО, а главной целью путинской политики является возвращение Европы к линии разграничения сфер влияния между Россией и НАТО по состоянию на 1997 год, то есть осуществление, так сказать, «де-НАТОизации» не только Украины и Грузии, но и стран Балтии, Польши, Румынии, Болгарии, бассейнов Черного и Балтийского морей:
"...Если Вы посмотрите на эволюцию ситуации с размещением сил и вооружений по сравнению с 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт, то на чем зиждутся эти обеспокоенности?...
...После 1997 г. членами НАТО стали страны Балтии и Польша...
...Что касается Черноморского региона, то в 1997 г. только одна из прибрежных стран входила в НАТО. Сейчас их три, и еще две стремятся в альянс, при том, что их территория уже превращается в плацдарм для проецирования силы против России...
...если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Черном море, то это прямой результат расширения альянса. Первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии, после того как они в 2004 г. вошли в НАТО...
...Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России?"
Через два дня, 19 января, ту же позицию воспроизвел другой замминистра иностранных дел С.Рябков:
"Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей".
Официальное изложение окончательного ответа Кремля на реакцию Запада на путинский ультиматум последовало месяц спустя, 17 февраля, на следующий день после того, как Путин отдал приказ о полномасштабном нападении на Украину (16 февраля):
"...В 10-страничном документе отмечается, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности»...
К базовым элементам, на которые США не дали конструктивного ответа, в послании отнесены:
- отказ от дальнейшего расширения НАТО,
- об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО»,
- об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности,
- о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.
«Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение», - сказано в документе...
...Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике...
...Россия, как предупредили в МИД РФ, будет вынуждена отреагировать".
Как именно Россия начала «вынужденно реагировать», весь мир увидел неделю спустя, 24 февраля.
Таким образом, и это в-четвертых, директива Путина от 18 января под предполагаемым названием «Прыжок мангуста» является лишь частью гораздо более обширного плана военных действий Кремля по, так сказать, демилитаризации и де-НАТОизации стран бывшего СССР, Балтии, Центральной и Юго-Восточной Европы, бассейнов Черного и Балтийского морей.
Следовательно, и это в-пятых, нынешняя агрессия против Украины является лишь первым этапом гораздо более масштабных военных действий с более амбицио
Немає в тебе серця, шльондра.
Нагадаю: 25.02.22
"Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек""
Цим потомкам нациків пох на свободу і принципи. "путінферштєйери" хочуть смоктати газову трубу рф
"це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців."
А мільйони українців не європейці?! **** ти така.!.
Нашёл в переписке козлорылых.
Кто знает как и куда, прошу передать.
«над нами прошли 1 Ми-8 и два крокодила в сторону украины, часа через 1.5 вышел покурить, слышу возвращаются, базируются около Белгорода на полигоне ОМОН, чуток за Белгородом в сторону Старого Оскола базируются Ка-52. Самолеты тоже слышно, но идут на высоте.
Они около Октябрьского базируются, солдаты просто в **** от той поддержки, которую им оказывает народ. Их располагают в школах, кормят, привозят теплые вещи, организовывают баню...
Самыми желанными являются сигареты, сладости, теплые носки, бельё...»
Це не мусять бути ракети чи авіабомби, є ще теракти, кдб-шник здатен на різні речі.
Тоді порозказуєте про свою "відповідальність".
Ще за ковід не відповіли, а доведеться.
І германія їх хотіла захватити,Рузвельд не вліз в розборки,хоть Черчіль і просив про допомогу.
І тоді велика і мудра Великобританія на чолі з Черчілем,розпочала потехеньку,дипломатичною мовою переконувати Рузвельда.....і Рузвельд не вмішався своєю армією,але надав допомогу кораблями підводними човнами,та іншою технікою.І Англія вистояла!
Тому і ми дипломатично всього доб'ємся!
Кацапи вже виють,що літаки наші базуються за кордоном,а нам пофіг.
Просят Турцію не давати нам Байрактари,а нам дають і туркам пофіг.
Своїми силами перекриємо і небо!
Наші Воїни Герої з великої літери,нам природа даже допомагає,бо це наша рідна земелька.
кацапи в житті не бачили того чорнозему,танками заїзджають,думають як їхня земля проїдуть,а фігушки, чернозем їх приземляє!
2. Навіть зараз Захід хоче вискочити з "халепи" відкупаючись грошима по мінімуму!
3. Захід підводив паРашу то сьогоднішнього стану, Україна розмінна монета у цій грі, хто не вірить у це - застрельтися!
4. Україна вийде з цієї катастрофи сильною! Народу України потрібно закріпити успіх після перемоги. Привести владу до тями, та показати, що у країні НАРОД є володарем, а усі інші є найманцями, котрі виконуть ВОЛЮ народую
Як цим скористається мій народ я не знаю, але маю надію, що очі відкрилися, прозум просвітлів!
Але, одне, що язнаю напевне - москалям смерть!
Гітлер - це гуру *****, пам'ятаю, як він і геббельса цитував, мене це дуже налякало, як з'ясувалось недарма.
А если напал все равно проиграл. Короче запад играет в шахматы Пу сделали вилку. Вот и все ему нужен контролируемы вменяемый сосед. А Запад хотел нагнуть РФ помотать её на Украине стравить залить кровью Восток кинуть на шею РФ западную украину под крылышко. И санкции и жилезный занавес. Короче хук удар правой и оперкот в голову. РФ будет потом долго приходить в себя и разгребать выплывет економику поднимут запад подаст руку помиряться слабых добьют.
Короче все шло по плану мы должны были давно поднять лапки) но даже запад немного офигел от состояния армии РФ они сами в шоке. Но есть одно но Ядерное оружие и тут запад рисковать не будет никогда за нас они не подставиться.
Да, по логике, было бы оптимально, чтобы НАТО прямо сейчас, чисто по понятиям, в нарушение всех своих документов, вмешалось в войну и надавало расеянцам по щам. Но они будут ждать, пока путя сам на них нападет. Потому что они по определению обороняющийся союз. И нарушать своих принципов не будут.
Кстати, что там с ситуацией на польской границе, где украинские погранцы не пускали конвой из польши? Тоже немцы виноваты?
"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
А НАТО вписалось ровно настолько, насколько Украина заслуживала доверия согласно текущему моменту. Так что нечего баллон на НАТО катить. Где бы была Украина без всех имеющихся поставок?
Можно ж было чтото мутное выродить и не такое раздражающее своим господским цинизмом? Например, мы упорно работает, чтобы разработать альтернативы закрытию неба и безопасности во всей Европе, потому что у нас ответственность, как у огромной структуры, выше, чем вы можете представить)
"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
А по-простому сказано потому, что Зеленский в такой манере выступил, вот ему в той же манере и ответили.
В Германии сейчас идет подсчет баланса, что они себе могут позволить, чтобы не вызвать внутренних бунтов и чтобы производство не посыпалось. Они настолько связаны с россией, что если оборвут все контакты, то сами начнут разваливаться.
Невже ти сам з-під VPN та зовсім не з Німеччини, а твій прапорець - аквафреш?!
"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
Ну раз вас США и НАТО не устраивают, верните в зад все джавелины со стингерами, и идите вслед за руцим кораблем.
Ти часом не австралійський «аквариус» з ольгино ? Такий самий стайл як у нього.
Взагалі-то, країни Балтії не *******, коли їх називають Прибалтика, це як нас кацапи називають Окраїна!
"РуSSкій ваєнний карабєль, пішов *****!"
"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
вони можуть нам дати свої ******* літаки.
а є ж українці, які служать в армії США, є серед них пілоти. Хай пошлють цих пілотів українців назад в Україну.