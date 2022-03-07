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НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає за життя власного населення, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає за життя власного населення, - Бербок

НАТО не піде на закриття повітряного простору над Україною, адже це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців.

Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це означатиме, що літаки НАТО будуть обстрілювати російські літаки, це означатиме пряму участь НАТО в конфлікті… У нас є відповідальність за захист власного населення", - наголосила вона.

За її словами, блок несе відповідальність за життя мільйонів європейців і не може ризикувати, аби путінська війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову - тож "треба зберігати холодну голову".

Водночас міністр зауважила, що докори Президента України Володимира Зеленського "уражають прямо в серце".

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Топ коментарі
+27
А це ж саме ви хУЙЛА і відгодували, як колись у вас відгодували Гітлера!
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07.03.2022 01:44
+19
Які ж ви насправді покидьки- цк капець..
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07.03.2022 01:43
+17
Когда Эрдоган "закрыл небо" Деду Пуклу, это было и "нож в спину" и "не нужны нам ваши помидоры", но никакой третьей мировой я чо-то в упор не наблюдал.
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07.03.2022 01:49
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сосиболт
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07.03.2022 01:43 Відповісти
Які ж ви насправді покидьки- цк капець..
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07.03.2022 01:43 Відповісти
А це ж саме ви ***** і відгодували, як колись у вас відгодували Гітлера!
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07.03.2022 01:44 Відповісти
А что она не так сказала? Ведь и Зе, три года говорил тоже
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07.03.2022 01:48 Відповісти
Кому не так?
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07.03.2022 01:50 Відповісти
Вроде новость о Бербок?
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07.03.2022 02:24 Відповісти
Немецкая Бербок, ну дальше ты знаешь
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07.03.2022 01:44 Відповісти
Я пам'ятаю,як цю тіточку хвалили.А зараз хтось похвалить,чи ні?
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07.03.2022 01:44 Відповісти
Нема чужих дітей.
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07.03.2022 01:45 Відповісти
Надеюсь ***** скинет первую атомную бомбу на берлин.
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07.03.2022 01:46 Відповісти
И ещё как война перекинется, если Украину сомнут!
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07.03.2022 01:46 Відповісти
Ця вся підорська ******* вирішила принести Україну в жертву,ну ви скоти будете ***** кацапами по самі гланди...
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07.03.2022 01:46 Відповісти
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Дойдем с кацапами до берлина. Кто выживет в оккупации...
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07.03.2022 01:51 Відповісти
Когда Эрдоган "закрыл небо" Деду Пуклу, это было и "нож в спину" и "не нужны нам ваши помидоры", но никакой третьей мировой я чо-то в упор не наблюдал.
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07.03.2022 01:49 Відповісти
Это самообман. Русский гитлер пойдет дальше Украины. И вы могли бы его остановить в Украине.

"Директиву о начале украинского этапа европейской войны Путин утвердил 18 января 2022 г.

Поскольку ЖЖ закрыл этот пост, то воспроизвожу его здесь, в ФБ.

Благодаря уникальным документам, захваченным ВСУ, выяснилась дата утверждения Путиным директивы о начале первого этапа полномасштабной европейской войны.

"Планировочные документы на войну с Украиной были утверждены еще 18 января 2022 г., а сама операция по захвату Украины должна была пройти в течение 15 суток, а именно с 20 февраля по 06 марта. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на секретные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины российские оккупанты теряют не только технику и живую силу. В панике они оставляют и тайные документы. Так, в нашем распоряжении оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й морской пехоты Черноморского Флота РФ.
Среди полученных документов - рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, список личного состава и т.д.", - говорится в сообщении. Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.
Подразделение врага должно было высадить из ПДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
"Итак, когда в очередной раз кто-то из пленных скажет, что приехал на учебу и заблудился - не верьте! Они знали, они тщательно планировали и готовились. А российским оккупантам скажем одно: оставляйте и дальше свою технику и тайные документы, они нам понадобятся, первое - для наших защитников, а второе - для Гааги", - подчеркнули в Генштабе ВСУ".

Ценность захваченных документов трудно переоценить.

Прежде всего, обращает на себя внимание наличие в захваченных документах населенных пунктов Северной Таврии Мелитополя и Степановки, указанных автором этих строк в качестве целей ударов российских войск задолго до начала военных действий повышенной интенсивности 24 февраля.

Во-вторых, и это гораздо важнее, Путин утвердил заранее разработанный план проведения нынешнего этапа войны не позднее 18 января 2022 г. Следовательно, это произошло задолго до заявления президента Украины В.Зеленского о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума и вне какой-либо связи с ним (соответствующее заявление Зеленский сделал в Мюнхене лишь месяц спустя после путинского решения, а именно 19 февраля).

Это означает также, что решение о начале нового этапа военных действий Путин утвердил до прекращения т.н. «минского процесса», тупик в котором обозначился только 10 февраля на встрече политических советников четырех государств-участников Нормандского формата в Берлине, и вне какой-либо связи с ним.

Спрашивается, если это были не «Будапешт» и не «Минск», то что именно могло послужить триггером для путинского решения?

Как выясняется, и это в-третьих, эти фактором стали «Женева-Брюссель-Вена». Непосредственно 18-му января предшествовало лишь одно крупное событие - серия переговоров между делегациями России, с одной стороны, и США и НАТО, с другой, по поводу путинского ультиматума Западу относительно предоставления Кремлю так называемых «гарантий безопасности» 11-13 января в Женеве, Брюсселе, Вене. Как известно, Запад не только не отверг беспрецедентный шантаж со стороны Кремля, но и принял часть путинских требований. Кроме того, помимо изначальных пожеланий кремлевского шантажиста администрация Байдена добавила еще несколько «подарков». Однако даже они не устроили Путина, и он продолжил настаивать на принятии всего пакета своих требований.

17 января о российском подходе подробно рассказал замминистра иностранных дел А.Грушко. Его интервью четко показывает, что претензии Путина адресованы прежде всего США и НАТО, а главной целью путинской политики является возвращение Европы к линии разграничения сфер влияния между Россией и НАТО по состоянию на 1997 год, то есть осуществление, так сказать, «де-НАТОизации» не только Украины и Грузии, но и стран Балтии, Польши, Румынии, Болгарии, бассейнов Черного и Балтийского морей:

"...Если Вы посмотрите на эволюцию ситуации с размещением сил и вооружений по сравнению с 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт, то на чем зиждутся эти обеспокоенности?...
...После 1997 г. членами НАТО стали страны Балтии и Польша...
...Что касается Черноморского региона, то в 1997 г. только одна из прибрежных стран входила в НАТО. Сейчас их три, и еще две стремятся в альянс, при том, что их территория уже превращается в плацдарм для проецирования силы против России...
...если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Черном море, то это прямой результат расширения альянса. Первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии, после того как они в 2004 г. вошли в НАТО...
...Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России?"

Через два дня, 19 января, ту же позицию воспроизвел другой замминистра иностранных дел С.Рябков:
"Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей".

Официальное изложение окончательного ответа Кремля на реакцию Запада на путинский ультиматум последовало месяц спустя, 17 февраля, на следующий день после того, как Путин отдал приказ о полномасштабном нападении на Украину (16 февраля):

"...В 10-страничном документе отмечается, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности»...
К базовым элементам, на которые США не дали конструктивного ответа, в послании отнесены:
- отказ от дальнейшего расширения НАТО,
- об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО»,
- об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности,
- о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.
«Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение», - сказано в документе...
...Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике...
...Россия, как предупредили в МИД РФ, будет вынуждена отреагировать".

Как именно Россия начала «вынужденно реагировать», весь мир увидел неделю спустя, 24 февраля.

Таким образом, и это в-четвертых, директива Путина от 18 января под предполагаемым названием «Прыжок мангуста» является лишь частью гораздо более обширного плана военных действий Кремля по, так сказать, демилитаризации и де-НАТОизации стран бывшего СССР, Балтии, Центральной и Юго-Восточной Европы, бассейнов Черного и Балтийского морей.

Следовательно, и это в-пятых, нынешняя агрессия против Украины является лишь первым этапом гораздо более масштабных военных действий с более амбицио
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07.03.2022 01:50 Відповісти
и эти дебилы этого даже не понимают. Или надеются что он тут увязнет и до них дело не дойдет...
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07.03.2022 01:54 Відповісти
ты понимаешь своей башкой что если НАТО вмешается сейчас то тогда может вмешаться и Китай? Ты понимаешь что такое война НАТО с Китаем? На её фоне нынешние бои за Харьков покажуться понтами
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07.03.2022 02:46 Відповісти
ПНХ вслід за своїм корабльом, лахтинське чмо під канадським VPN!
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07.03.2022 03:31 Відповісти
Потом тоже скажут о Балтийских странах . Следующая будет Польша . Ну как во вторую мировую сдали Чехию Германии . Все равно победим .
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07.03.2022 01:51 Відповісти
"зауважила, що докори "уражають прямо в серце"."

Немає в тебе серця, шльондра.

Нагадаю: 25.02.22

"Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек""

Цим потомкам нациків пох на свободу і принципи. "путінферштєйери" хочуть смоктати газову трубу рф

"це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, що поставить під загрозу життя мільйонів європейців."

А мільйони українців не європейці?! **** ти така.!.
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07.03.2022 01:51 Відповісти
вся вот эта евросоюзная шушера - молчаливые соучастники преступлений *****....
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07.03.2022 01:51 Відповісти
НАТО это не США и не Великобритания. Закрыть небо над Украиной может одна из этих двух стран. Вы спросите как? Да очень просто. В черное море заходит ударная группа кораблей США или Великобритании где системы ПВО и ПРО на самом высоком уровне. Так же в этих группах имеются авианосцы с самолетами F-16 закрыть небо над Украиной достаточно просто на самом деле.
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07.03.2022 01:51 Відповісти
Если не закрывают небо, хай дают ПВО
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07.03.2022 01:53 Відповісти
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Скорее всего это нашим известно, но может понадобится.
Нашёл в переписке козлорылых.
Кто знает как и куда, прошу передать.

«над нами прошли 1 Ми-8 и два крокодила в сторону украины, часа через 1.5 вышел покурить, слышу возвращаются, базируются около Белгорода на полигоне ОМОН, чуток за Белгородом в сторону Старого Оскола базируются Ка-52. Самолеты тоже слышно, но идут на высоте.

Они около Октябрьского базируются, солдаты просто в **** от той поддержки, которую им оказывает народ. Их располагают в школах, кормят, привозят теплые вещи, организовывают баню...

Самыми желанными являются сигареты, сладости, теплые носки, бельё...»
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07.03.2022 01:53 Відповісти
И сколько сейчас за минет агрессору платят, фрау?
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07.03.2022 01:56 Відповісти
Надо ей показать, как орки рисуют на бортах На Берлин
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07.03.2022 01:56 Відповісти
Понятно, что НАТО боится что пуйло переключится на бомбардировку их стран. Только вот третья мировая война уже идет. В пророчестве сказано, западный орел поможет Украине одолеть двуглавого дракона, и загонит его далеко и на долго. Каким способом поможет и сколько жизней унесет колебание - решать только НАТО. Но оно уже втянуто в войну, хочет признать это, или нет.
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07.03.2022 01:58 Відповісти
Орел это США.
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07.03.2022 02:15 Відповісти
На жаль поки що це не орел, а гриф.
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07.03.2022 02:54 Відповісти
Коли х**ло візьметься за вас, ми обов'язково висловимо глибоку стурбованість.

Це не мусять бути ракети чи авіабомби, є ще теракти, кдб-шник здатен на різні речі.
Тоді порозказуєте про свою "відповідальність".

Ще за ковід не відповіли, а доведеться.
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07.03.2022 01:58 Відповісти
***** ми знесемо самі!
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07.03.2022 02:00 Відповісти
Нє, нехай приїде з Канадії ця трампістка-антиваксерка та шось робить, бо вона там дуже стурбовано висловлює свою стурбованість та погрожує НАТО терактами.
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07.03.2022 02:14 Відповісти
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07.03.2022 02:26 Відповісти
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07.03.2022 02:33 Відповісти
Колись давно Великобританія також залишилися на одинці,без допомоги проти германії.
І германія їх хотіла захватити,Рузвельд не вліз в розборки,хоть Черчіль і просив про допомогу.
І тоді велика і мудра Великобританія на чолі з Черчілем,розпочала потехеньку,дипломатичною мовою переконувати Рузвельда.....і Рузвельд не вмішався своєю армією,але надав допомогу кораблями підводними човнами,та іншою технікою.І Англія вистояла!
Тому і ми дипломатично всього доб'ємся!
Кацапи вже виють,що літаки наші базуються за кордоном,а нам пофіг.
Просят Турцію не давати нам Байрактари,а нам дають і туркам пофіг.
Своїми силами перекриємо і небо!
Наші Воїни Герої з великої літери,нам природа даже допомагає,бо це наша рідна земелька.
кацапи в житті не бачили того чорнозему,танками заїзджають,думають як їхня земля проїдуть,а фігушки, чернозем їх приземляє!
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07.03.2022 01:59 Відповісти
ТП
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07.03.2022 02:00 Відповісти
Я понимаю, что обидно читать такое. Но это реал-политик. Мир жесток. Все хотят получить максимум, приложив минимум средств и усилий. Они ещё до войны говорили, что воевать за нас не будут. Помогают - и на том спасибо. А те, кто их клянёт здесь - подумайте, что было бы без их помощи. Военной, финансовой, гуманитарной. Одно то, что беженцев приняли - уже отлично. И разве реально будет потом нам отстроить страну без них? Зачем бить с ними горшки сейчас? Понимаю, обидно, больно. Но сейчас - не время их выражать.
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07.03.2022 02:01 Відповісти
Ну і чим німці допомогли?
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07.03.2022 02:19 Відповісти
Баблом.
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07.03.2022 03:20 Відповісти
1. Жадібність не приводить до достатку! Захід виплатить у десятки разів більше, ніж заробив з часів Чеченських війн. Саме так почалося усе, раніше ніж в Грузії.
2. Навіть зараз Захід хоче вискочити з "халепи" відкупаючись грошима по мінімуму!
3. Захід підводив паРашу то сьогоднішнього стану, Україна розмінна монета у цій грі, хто не вірить у це - застрельтися!
4. Україна вийде з цієї катастрофи сильною! Народу України потрібно закріпити успіх після перемоги. Привести владу до тями, та показати, що у країні НАРОД є володарем, а усі інші є найманцями, котрі виконуть ВОЛЮ народую

Як цим скористається мій народ я не знаю, але маю надію, що очі відкрилися, прозум просвітлів!

Але, одне, що язнаю напевне - москалям смерть!
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07.03.2022 02:02 Відповісти
Перекладаю на людську мову: « Нам все рівно скільки загине українців. Ми за мир.
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07.03.2022 02:02 Відповісти
Німці знають, що ***** далі України не піде. По-перше, йому нема з чим йти на Європу , по-друге, йому вона навіть не потрібна. Ця війна з нас почалась, на нас вона і закінчиться, коли ми розіб'ємо одічалих. Світ це знає і бачить, тому й не втручаються. А
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07.03.2022 02:02 Відповісти
Если рашисты получат полное господство в воздухе, то далеко не факт, что получится разбить орду. ***** высказывал свои претензии, и Украиной они не ограничиваются. У меня такое впечатление, что он вдохновлялся Гитлером. Тот же Донбасс - это аналог современных Судетов, а вся Украина - Чехословакии. Обратите внимание, что для захвата Юга и Востока Украины, ***** использует крысчан и лугандонцев. Если паРаша не распадется, она еще много беды наделает.
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07.03.2022 02:16 Відповісти
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Ну, всі свої гнилі зуби орда на нас точно зламає. Йти на Європу орків він ще назбирає, якщо оголосить мобілізацію, а де він буде брати озброєння ?

Гітлер - це гуру *****, пам'ятаю, як він і геббельса цитував, мене це дуже налякало, як з'ясувалось недарма.
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07.03.2022 02:25 Відповісти
какой он в сраку гитлер? он ***** даже для своей армии за 20 лет нихрена не сделал, хотя захват Украины был целью всей его жизни! это жалкая пародия на гитлера. Какое НАТО *****, если даже он полностью свихнулся и решит напасть на НАТО эта война либо закончиться через неделю либо превратит мир в радиоактивный пепел
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07.03.2022 02:48 Відповісти
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Украинцы давайте будем реалистами нас предупреждали много раз и США и Европа они за нас не впишутся. Их цель была спровоцировать РФ напасть. не зря Зеленскому дали команду уже нести чушь про ядерное оружие пу понимал что это блеф но не реагировать не мог. ведь тогда яо дали бы если бы Пу не напал. А потом бы через год заставили его бы пойти на Донецк или Крым и потом шарахнуть по РФ а НАТО ни причем это все клоун он сам такой бешеный мы не при чем.

А если напал все равно проиграл. Короче запад играет в шахматы Пу сделали вилку. Вот и все ему нужен контролируемы вменяемый сосед. А Запад хотел нагнуть РФ помотать её на Украине стравить залить кровью Восток кинуть на шею РФ западную украину под крылышко. И санкции и жилезный занавес. Короче хук удар правой и оперкот в голову. РФ будет потом долго приходить в себя и разгребать выплывет економику поднимут запад подаст руку помиряться слабых добьют.

Короче все шло по плану мы должны были давно поднять лапки) но даже запад немного офигел от состояния армии РФ они сами в шоке. Но есть одно но Ядерное оружие и тут запад рисковать не будет никогда за нас они не подставиться.
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07.03.2022 02:07 Відповісти
нігілістична маячня! йдіть із нею до дупи!
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07.03.2022 02:16 Відповісти
А українці то *****, так? Дуже дякуємо, ******* союзники, і цінності класні...
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07.03.2022 02:09 Відповісти
А украинцы не входят в зону их непосредственной ответственности. Вы такие претензии предъявляете, как будто они на себя уже какие-то обязательства в отношении Украины брали, а теперь не выполняют.
Да, по логике, было бы оптимально, чтобы НАТО прямо сейчас, чисто по понятиям, в нарушение всех своих документов, вмешалось в войну и надавало расеянцам по щам. Но они будут ждать, пока путя сам на них нападет. Потому что они по определению обороняющийся союз. И нарушать своих принципов не будут.
Кстати, что там с ситуацией на польской границе, где украинские погранцы не пускали конвой из польши? Тоже немцы виноваты?
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07.03.2022 02:22 Відповісти
А они в курсе что путин отстраивает СССР, и как бы варшавский договор, какой потом отмазон будет когда войска в прибалтику и польшу введут с чехией? какой будет когда гдр будут восстанавливать?
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07.03.2022 02:28 Відповісти
Они в курсе. Поэтому они и решили в срочном порядке свою армию восстанавливать. А вообще у них была стратегия "водить шашни с Россией, а в случае опасности требовать защиты от США в рамках НАТО". Как говорится, мастера и рыбку съесть, и на ... трубу сесть, и ж... не ободрать.
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07.03.2022 02:31 Відповісти
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"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
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07.03.2022 03:01 Відповісти
Да ты чо! А как вам хитровыделанная тактика - свою армию профукивать, а когда россия напала, то требовать, чтобы НАТО вас таких хороших защищало? С какого перепугу? Ну не нужна вам была армия, ну - ваше дело, ваш выбор. За выбор надо нести ответственность. В следующий раз голову включать.
А НАТО вписалось ровно настолько, насколько Украина заслуживала доверия согласно текущему моменту. Так что нечего баллон на НАТО катить. Где бы была Украина без всех имеющихся поставок?
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07.03.2022 03:07 Відповісти
ПНХ, пригожинське падло з німецьким VPN!
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07.03.2022 03:35 Відповісти
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07.03.2022 03:16 Відповісти
Зе добазікався... Тоді робіть хитріше, застосуйте тактику Настамнєт в біса!
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07.03.2022 02:12 Відповісти
Так и делается.
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07.03.2022 02:23 Відповісти
Получите и войну и позор!
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07.03.2022 02:15 Відповісти
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07.03.2022 03:41 Відповісти
НАТО, НЕ БОЙСЯ ПУТЛЕРА, УКРАИНА ТЕБЯ ЗАЩИТИТ
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07.03.2022 02:18 Відповісти
Зачем делать такие односторонние высказывания, какбудто мы здесь и безопасности, а вы там и сдыхайте? Это дипломат говорит, играет с нулевой суммой и прямо говорит, что никакой ассоциации с нами не будет)
Можно ж было чтото мутное выродить и не такое раздражающее своим господским цинизмом? Например, мы упорно работает, чтобы разработать альтернативы закрытию неба и безопасности во всей Европе, потому что у нас ответственность, как у огромной структуры, выше, чем вы можете представить)
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07.03.2022 02:19 Відповісти
Да они тут и в своей прессе пишут, что "это взвешенное и разумное решение - не вмешиваться в конфликт, чтобы не перенести войну на территорию Европы". Все по-честному сказано, как думают, так и говорят, не финтят.
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07.03.2022 02:24 Відповісти
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"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
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07.03.2022 03:03 Відповісти
Хорош гнать, прямо как дитя малое: "все мне должны, всё сразу и прямо сейчас, потому что я хочу!" Инфантилизм. НАТО делает даже больше того, что обязано, а вот власть родная украинская все еще недорабатывает.
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07.03.2022 03:14 Відповісти
Лахтинське падло з німецьким VPN, скажи "паляниця"!
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07.03.2022 03:43 Відповісти
Значит так, деточка. Скажи лучше, кто тебе друзья, если США и НАТО тебе не друзья, а суки. Значит, по-твоему, "ета фсё англосаксы виноваты"? Тебе с таким подходом и "паляниця" не поможет.
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07.03.2022 03:46 Відповісти
"Дєточка", а довбаєш ти зовсім не з Німеччини, а з лаптєногої Лахти. Пригожинський уйобок, бігом у кассу і запасайся боярою, поки вона ще більше не подорожчала!
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07.03.2022 04:03 Відповісти
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07.03.2022 03:15 Відповісти
Давай будем исходить из того, что у них выбор в высказываниях гораздо больше, в выборе риторики намного больше, но они выбрали самую простецкую и дешевую, понимаешь?) Даже в риторике, ведь дипломаты сильны в хитрых высказываниях, которые простому валянку вроде меня не понять, а тут такая банальщина - пожалели даже пару слов связать во чтото хитроумное)
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07.03.2022 03:12 Відповісти
Чтобы не вызывать завышенных ожиданий. Поймите, что направление дипломатических усилий - какие вопросы обсуждать, сколько времени тратить на поиск решений - определяется оценкой ситуации. Вот вам и сказали, что тут ловить нечего, и даже не пытайтесь, максимум, чего добьетесь - настроение испортите, не более того.
А по-простому сказано потому, что Зеленский в такой манере выступил, вот ему в той же манере и ответили.
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07.03.2022 03:17 Відповісти
І це добре, що Зеленський вимусив, таки, її відповісти відверто.Тепер цілком і повністю стало зрозуміло, що ця Анналєна лише прикривалась гуманістичною демагогією, а насправді вона, як і Меркель - чергова "фрау Ріббентроп"!
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07.03.2022 03:48 Відповісти
А что она прикрывала? Что она заботится об интересах Германии в первую очередь? Какая неожиданность, ты смотри!
В Германии сейчас идет подсчет баланса, что они себе могут позволить, чтобы не вызвать внутренних бунтов и чтобы производство не посыпалось. Они настолько связаны с россией, что если оборвут все контакты, то сами начнут разваливаться.
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07.03.2022 03:53 Відповісти
Ой, Ондрюшко, а чому це ти пишеш "они", сам знаходячись під німецьким прапорцем?
Невже ти сам з-під VPN та зовсім не з Німеччини, а твій прапорець - аквафреш?!
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07.03.2022 03:59 Відповісти
Коли вже німчура нам цвілі пзрк"стрєли" передасть, чи вже передумали таке "добро" віддавати?
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07.03.2022 02:24 Відповісти
Через две недели.
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07.03.2022 02:25 Відповісти
Шваби точно розрахували, що України через два тижні вже не буде? То й нікому буде старі запліснявілі "стрєли" передавати, це "добро" у себе залишать?



"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
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07.03.2022 03:08 Відповісти
Ну там не совсем швабы, а так вообще в первый же день нападения в прессе была статейка "Украина как свободное государство больше не существует". Так что они все закладывались на то, что путен быстро захватит Украину, и не надо будет ничего делать вообще.

Ну раз вас США и НАТО не устраивают, верните в зад все джавелины со стингерами, и идите вслед за руцим кораблем.
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07.03.2022 03:10 Відповісти
Платонов! Може ти підеш звідси за рузкім корабльом?
Ти часом не австралійський «аквариус» з ольгино ? Такий самий стайл як у нього.
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07.03.2022 03:22 Відповісти
Может, и пойду. Нет, я не с ольгино и не аквариус. Стайлы похожие у многих. А по существу - послушайте, что ли, что Портников на эту тему сказал.
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07.03.2022 03:26 Відповісти
Ну, те що цей фрукт ховається під німецький VPN, то й так зрозуміло. А рідний його прапорець - аквафреш!
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07.03.2022 03:51 Відповісти
Все уже поняли что НАТО это бесхребетная чепуха.Говорить и просить о военной помощи нужно конкретные страны-США,Британия,Польша,Прибалтика.
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07.03.2022 02:32 Відповісти
Всі вже зрозуміли, що НАТО - це сталеві яйця!

Взагалі-то, країни Балтії не *******, коли їх називають Прибалтика, це як нас кацапи називають Окраїна!
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07.03.2022 02:39 Відповісти
Отже сховалися за спинами українців, користуючись що в нас нема вибору. Дуже "дякуємо" гниле і недолуге панство. Де хто вже гарантував мир в Європі аби не заважали та не втручались . То чекайте повторення бійні, але вже в себе вдома
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07.03.2022 02:33 Відповісти
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местным зрадофилам - успокойтесь. НАТО не закроет небо и правильно делает. Мы не член НАТО. Если вмешается НАТО, то тогда может и Китай вмешаться. А Китай это не какая-то там рашка задрыпаная. Вы вообще представляете что такое НАТО воюет с Китаем и россией? Тогда о беженцах можно будет забыть, весь мир на войну поедет, и какие-то там бои за Ирпень покажуться просто дракой в подворотне.
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07.03.2022 02:42 Відповісти
Ти, ****, з Канади "вєщаєш" ? Чи через VPN з балалйні?
"РуSSкій ваєнний карабєль, пішов *****!"
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07.03.2022 03:11 Відповісти
Як в фільмі про гітлера - "единственное, что нужно для триумфа зла это чтобы хорошие люди ничего не делали"
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07.03.2022 02:49 Відповісти
Звичайні громодяни з Європи , допомогають миттєво , гуманітарка йде повним ходом, допомогають всім.Ключові рішення , яке закінчило б цю війну , нато прийняти не можуть , бо їхня система прийняття рішень не досконала , 1.багато часу на узгодження , 2.бояться , 3. Зараз ми їм не треба.Коли , ми ослабимо козломордих , підкючаться , поки тільки наблюдають.Санкції путлера не зупинять.Історія повторюється.Світові лідери , безхребетні.Гнила потвора з кремля , блефує , бо нема в нього ні війска , ні сили, ні духу .Ні з чим йому йти далі.Шкода нашої країни , бо ввесь тягар трейтьої світової , несемо ми.Цинізм Європи , вражає , бо не відчувають нашого болю .
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07.03.2022 03:01 Відповісти


"Оказались США и НАТО не друзья, а суки!"©
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07.03.2022 03:13 Відповісти
Чего еще ожидать от стран у которых мин.обороны - бабы
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07.03.2022 03:16 Відповісти
вони можуть офіційно не закривати.

вони можуть нам дати свої ******* літаки.

а є ж українці, які служать в армії США, є серед них пілоти. Хай пошлють цих пілотів українців назад в Україну.
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07.03.2022 04:01 Відповісти
 
 