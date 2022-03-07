Росіяни в Україні втратили вже третину боєздатного війська, - Центр оборонних стратегій
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За неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених. Наразі угруповання збройних сил рф в Україні нараховує приблизно до 100 тисяч осіб
Про це повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Він нагадав, що військо загарбника при вторгненні на 24 лютого нараховувало 145 тисяч осіб наземної армії. За його словами, йдеться про 110 тисяч солдатів сухопутних військ і 35 тисяч поліцейських сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардія).
Як зазначив Загороднюк, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб.
Також колишній глава Міноборони зазначив, що на 6 березня втрати противника оцінюються в 11 тисяч убитими і 30-35 тисяч пораненими.
Будь ласка, зачекайте...
Но по сути - в войне - это одно и тоже, что убитые...
Они не вылечатся, и не вернутся, ни сюда, ни домой. Не-уй было соваться и потом блеять "мы на учения приехали"
прийшли)
Это ж примерная цифра визуальной оценки трупов на нашей земле. А сколько еще умерло от ранений на расеюшке, нам точно неизвестно.
Це при регулярному техобслуговуванні, від якого Україна вже давно відмовилась, і від постачання запчастин також.
Своїх аналогів у них немає. Щось там пробували, мало весь Байконур не спалили.
Так що, стаціонарні і напівмобільні пускові балістичних ракет великої дальності... скажемо прямо може й не вилетять, а може взірвуться при старті....