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Росіяни в Україні втратили вже третину боєздатного війська, - Центр оборонних стратегій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни в Україні втратили вже третину боєздатного війська, - Центр оборонних стратегій

За неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених. Наразі угруповання збройних сил рф в Україні нараховує приблизно до 100 тисяч осіб

Про це повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він нагадав, що військо загарбника при вторгненні на 24 лютого нараховувало 145 тисяч осіб наземної армії. За його словами, йдеться про 110 тисяч солдатів сухопутних військ і 35 тисяч поліцейських сил ( ОМОН, СОБР, Росгвардія).

Як зазначив Загороднюк, наразі угруповання збройних сил РФ в Україні нараховує до 100 тисяч осіб.

Також колишній глава Міноборони зазначив, що на 6 березня втрати противника оцінюються в 11 тисяч убитими і 30-35 тисяч пораненими.

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Топ коментарі
+10
До поки вони не почнуть відступати,до тоді не можна казати про розгром москалів.Тому що вони готові дохнути і дохнуть.Втрати в них величезні,але ж солдати там завжди були м'ясом.Кажуть,що за кілька днів буде все видно.
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07.03.2022 03:04
+7
Неужели это правда? Это же просто разьеб свинособак
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07.03.2022 02:56
+6
Как это не жестоко звучит, инвалиды это самая затратная категория, и самая деморализующая.
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07.03.2022 03:15
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Неужели это правда? Это же просто ****** свинособак
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07.03.2022 02:56 Відповісти
это не убитые - это выведенные из строя. Там раненых куда больше.

Но по сути - в войне - это одно и тоже, что убитые...
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07.03.2022 02:58 Відповісти
Раненые лучше. Их лечить надо
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07.03.2022 03:02 Відповісти
Лучше убитые.
Они не вылечатся, и не вернутся, ни сюда, ни домой. Не-уй было соваться и потом блеять "мы на учения приехали"
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07.03.2022 03:10 Відповісти
Как это не жестоко звучит, инвалиды это самая затратная категория, и самая деморализующая.
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07.03.2022 03:15 Відповісти
їх вели на парад!
прийшли)
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07.03.2022 03:00 Відповісти
kak bilo bi horosho esli bi eto bila pravda. Esli ih tak mochit tak ih skoro ne bydet
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07.03.2022 03:10 Відповісти
Насчет 11 тыс. убитых.
Это ж примерная цифра визуальной оценки трупов на нашей земле. А сколько еще умерло от ранений на расеюшке, нам точно неизвестно.
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07.03.2022 03:13 Відповісти
До поки вони не почнуть відступати,до тоді не можна казати про розгром москалів.Тому що вони готові дохнути і дохнуть.Втрати в них величезні,але ж солдати там завжди були м'ясом.Кажуть,що за кілька днів буде все видно.
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07.03.2022 03:04 Відповісти
Они же не терминаторы.
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07.03.2022 03:05 Відповісти
Это в день у расисянцев под тысячу убитых и под 3 раненных?... Мы не слишком горячимся с подобными цифрами? Пруфы на всё есть или только предположения? Патриотизм конечно замечательно, но превращаться в соседей-пропагандонов тоже не стоит, сори
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07.03.2022 03:12 Відповісти
Вы вообще сожженные колонны техники видели? Они пустые по вашему ездят?
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07.03.2022 03:15 Відповісти
Нужны фото и видосы трупов или останков, а не просто колонны, которые перевозят кучу различного имущества, а иногда и вообще полупустые мотаются, так как транспорта в РФии, как фантиков у дурака
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07.03.2022 03:19 Відповісти
Ну так иди собирай фото и видео, после таких заруб солдатам больше делать нехер как бегать свинособак снимать для димонов ивановых.
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07.03.2022 03:22 Відповісти
Результаты работы надо фиксировать для : отчётности, поддержания духа у своих, угнетения моральки врага, улучшения помощи от партнёров, когда они увидят наш скилл,а не афганскую рукожопость и подобное, а не для "димонов ивановых". О медиа-обеспечении военных действий не слышал?А американцы ещё в далёком 1991 в Ираке класс показали
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07.03.2022 03:29 Відповісти
Блин, в день 1000 свинособак как Фома детородным органом тыць - и нету. + 3-4 тыщи в день калек, которые + к санкциям, будут обузой бюджету лаптестана, бо не смогут ничего производить...
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07.03.2022 03:18 Відповісти
Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв сообщает, что в Кремле козлом отпущения за провал оккупации Украины назначен министр обороны Сергей Шойгу.
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07.03.2022 03:19 Відповісти
******* конечно, но! кацы в шоке, щас зализывают раны, собирают бурятов. проверяют ядреную кнопку. ибо ничо кроме кнопки у них не страшно. убейте ***** плиз.
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07.03.2022 03:20 Відповісти
Я не сомневаюсь, что у раиси есть ядерное оружие, но я очень и очень сильно сомневаюсь, что у них сеть "носители" а именно ракеты.
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07.03.2022 03:23 Відповісти
есть бл носители. думаю половина хй взлетит. а дальше нужно подсуетиться соседям и отбить. И тады будет мир во всем мире ))
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07.03.2022 03:31 Відповісти
По техумовам термін останнього українського ракетоносія -2025й.
Це при регулярному техобслуговуванні, від якого Україна вже давно відмовилась, і від постачання запчастин також.
Своїх аналогів у них немає. Щось там пробували, мало весь Байконур не спалили.
Так що, стаціонарні і напівмобільні пускові балістичних ракет великої дальності... скажемо прямо може й не вилетять, а може взірвуться при старті....
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07.03.2022 03:43 Відповісти
буряты, ******* путлерка, вам скидка будет.
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07.03.2022 03:24 Відповісти
Сейчас лучший момент для Китая или США грохнуть рашку окончательно.Не упустите этот момент.
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07.03.2022 03:27 Відповісти
щас морозы обещают до минус 10
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07.03.2022 03:29 Відповісти
реальные цифры безвозвратных потерь (убитые и раненые неспособные вернуться в строй) около 11-12 тысяч. Немало.
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07.03.2022 03:32 Відповісти
 
 