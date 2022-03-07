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"Ползи, Ваня, ползи, раз на учениях", - українські бійці спілкуються із пораненим окупантом. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережу виклали відео, на якому українські воїни спілкуються із пораненим російським окупантом.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розмови викладені у соцмережах.
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