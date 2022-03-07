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"Ползи, Ваня, ползи, раз на учениях", - українські бійці спілкуються із пораненим окупантом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу виклали відео, на якому українські воїни спілкуються із пораненим російським окупантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розмови викладені у соцмережах.

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Топ коментарі
+6
Крокодилы ходят лежа
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07.03.2022 03:26
+5
РоSSийская мамка! Это может быть твой сын! Останови путлера!!!
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07.03.2022 03:25
+4
"Йде собі москаль селом гуляє - тьохнув кулемет - його немає" (с) Українська народна пісня "Їхали на бричці з кулеметом"
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07.03.2022 03:41
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РоSSийская мамка! Это может быть твой сын! Останови путлера!!!
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07.03.2022 03:25 Відповісти
А Ви чули , як одна така "мамка" -- її синулі пофартило вийти з пекла живим й навіть не пораненним через полон , він плаче в трубку , а мамка його йому каже , моляв не хничь "тобі ж 29 років , ти ж мужік" .
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07.03.2022 03:39 Відповісти
Русская мама не получит 5 миллионов, если не будет тела солдата
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07.03.2022 03:56 Відповісти
Разійской мамці пох. - вона ще нарожає
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07.03.2022 04:12 Відповісти
красивое.....
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07.03.2022 03:26 Відповісти
Крокодилы ходят лежа
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07.03.2022 03:26 Відповісти
Один выстрел и не надо никуда ползти...
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07.03.2022 03:41 Відповісти
"Йде собі москаль селом гуляє - тьохнув кулемет - його немає" (с) Українська народна пісня "Їхали на бричці з кулеметом"
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07.03.2022 03:41 Відповісти
гарна пісня, прошу повний текст, або сцылку, як кажуть москалі.
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07.03.2022 03:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sUNimTkF2ws
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07.03.2022 04:05 Відповісти
акуеть! Дякую!!!!!!!!!!!!!!!
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07.03.2022 04:16 Відповісти
Будь ласка.
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07.03.2022 04:45 Відповісти
виконується на мотив "єхалі на тройкє с бубєнцамі"
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07.03.2022 04:08 Відповісти
надіюсь і нє доєхалі )
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07.03.2022 04:17 Відповісти
мы тут все российские войска переколошматим. а потом, когда в россии начнется голодный бунт - путину даже не будет что против народа пустить.
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07.03.2022 03:52 Відповісти
Смерть цапам!
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07.03.2022 03:53 Відповісти
Якщо ноги прострелені, можна було б його на нічь там залишити. Наші кабанчики з лісу чи вовки поласували б
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07.03.2022 03:56 Відповісти
Сначала обезоружить. чтобы живность не пострадала.
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07.03.2022 04:24 Відповісти
Який нах друг ,навіть у контексті всієї розмови??????
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07.03.2022 04:16 Відповісти
 
 