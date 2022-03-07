Данія збільшить видатки на оборону та позбудеться залежності від російського газу

Данія значно збільшить оборонний бюджет і прагне позбутись залежності від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Зазначається, що рішення ухвалено через вторгнення РФ до України.

"Історичні часи потребують історичних рішень", - зазначила прем'єр Данії.

Фредеріксен також додала, що Данія поступово збільшуватиме видатки на оборону - щороку на 2,65 млрд доларів, аби у 2033 році вони сягнули 2% ВВП. За її словами, це будуть "найбільші інвестиції в данську оборону за останній час".

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну став провісником нової ери в Європі, нової реальності. Боротьба України... це перевірка на міцність усього, в що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи", - пояснила глава уряду Данії.

Також основні парламентські партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу "як можна швидше".

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