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Данія збільшить видатки на оборону та позбудеться залежності від російського газу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Данія збільшить видатки на оборону та позбудеться залежності від російського газу

Данія значно збільшить оборонний бюджет і прагне позбутись залежності від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Зазначається, що рішення ухвалено через вторгнення РФ до України.

"Історичні часи потребують історичних рішень", - зазначила прем'єр Данії.

Фредеріксен також додала, що Данія поступово збільшуватиме видатки на оборону - щороку на 2,65 млрд доларів, аби у 2033 році вони сягнули 2% ВВП. За її словами, це будуть "найбільші інвестиції в данську оборону за останній час".

"Безглуздий і жорстокий напад Путіна на Україну став провісником нової ери в Європі, нової реальності. Боротьба України... це перевірка на міцність усього, в що ми віримо, наших цінностей, демократії, прав людини, миру та свободи", - пояснила глава уряду Данії.

Також основні парламентські партії домовилися про те, що Данія повинна стати незалежною від російського газу "як можна швидше".

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Вони навіть 2 відсотки на армію не витрачали.
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07.03.2022 03:58 Відповісти
Вона навіть не розуміє, як влучно сказала. В Європі настає нова ера - ера пітьми, права більш сильного та краще озброєного. І відмовляючись закрити небо та надати літаки Україні Захід перевірку на міцність та віру не витримав. Скоро російський кулак постукає у сяюче віконце Європі, а їх брудні чоботи пройдуться по трупах мирних европейців, і прийдуть до них біль і страждання, і згадають вони, як спокійно спостерігали як знищували Україну, та буде вже запізно. Світ надовго зануритися в пітьму. Втім Україна виживе і вийде з цих жахливих випробувань сильною і чистою. Слава Україні!!
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07.03.2022 04:06 Відповісти
Германия как всегда подмахивая росийским фашистам ,втянула ЕС в кабалу.Умное решение Дании , и не только в плане росийского газа, еще и в том,как можно имея вокруг вооруженных до зубов соседей остаться один на один с мировым террористом.Умные люди делают выводы ,глупцы продолжают закрывать глаза на преступление, боясь за свои деньги,в итоге потеряют все.
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07.03.2022 04:14 Відповісти
В Датском королевстве всё пучком.
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07.03.2022 04:35 Відповісти
 
 