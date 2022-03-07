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Новини Війна в Україні
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Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні. Ми будемо помирати на нашій землі, - Лукашенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що деякі сили хочуть заштовхати Білорусь у війну з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм Пул первого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко

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Топ коментарі
+27
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову.
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07.03.2022 04:20
+22
Атыыы крыса хитрожопая
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07.03.2022 03:55
+22
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
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07.03.2022 03:56
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Атыыы крыса хитрожопая
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07.03.2022 03:55 Відповісти
Почему к тебе ублюдку завозят ракеты . почему с твоей земли стреляют и убивают народ Украины .
Те не президент а марионетка ***** . Жалко Беллорусов адекватных которые за Украину и сидят в растерянности не знают что делать а духа нет у них подняться выкинуть луку и оккупантов со своей земли . Цветочники одним словом . Есть друзья в Минске постоянно мониторят - неделю назад Лука хотел отправить свою колонну бо ***** его душил и толку как не пугал и заставлял нихрена .
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07.03.2022 06:33 Відповісти
если Лукашенко введет свои войска - мы их разобьем и зайдет на территорию Беларуси!

мы убьем луку!

россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
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07.03.2022 03:56 Відповісти
Между двух огней подскакивает хитросделанный Бульбофюрер, и денег взять и кристально девственным остаться, и так с далёкого 1994 года марафонит
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07.03.2022 03:56 Відповісти
эту падлу лукашенка . ***** в очко марафонит уже 20 лет . он эту гниду даже не спрашивал . можно ли с белорусии бомбить наши города и запускать ракеты . такого государства как беларусь НЕТ . а все варняканье под*****вника лукашенка не стоит выеденного яйца ---- под*****вник изображает из себя президента . а ***** изображает что это так на самом деле . чтобы вместе с сев. кореей в оон ***** отлизывали
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07.03.2022 05:58 Відповісти
Троянский конь. Свали уже, оставь беларуский народ в покое
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07.03.2022 03:57 Відповісти
Білоруси? Нема такої нації. Померла. Тихо-тихо. Але спочатку їй відібрало мову.
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07.03.2022 04:20 Відповісти
Жаль, а були ж колись білоруські партизани! Зараз би їм "роботи" по неляканій там русні.
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07.03.2022 07:47 Відповісти
Хитрец-мудрец. И на Польшу еще так гонит, так гонит - аж пыль столбом. Доказывает пуйлу нужность своих войск именно в Беларуси.
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07.03.2022 03:58 Відповісти
Каарочи, бульбодурак, не мельтеши, разбирайся с пыней, он же тебя затолкал в войну, а ты, как та давалка, ему подмахнул.
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07.03.2022 03:58 Відповісти
я бы на месте путина чем поскорее сворачивал бы эту войну.

чем дальше -тем будет больше санкций, тем больше население в россии будет беднеть.

а дальше - русский голодный бунт, бессмысленный и беспощадный.

но путин дурак.
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07.03.2022 03:59 Відповісти
Я бы на месте путлера совсем не развязывала войну,и не убивала бы мирное население.
путлер не дурак,он изверг,подонок ,фашист,убийца.
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07.03.2022 04:01 Відповісти
от справедливого суда это его уже не спасет.) Помочь ему может только пуля или ампула с цианидом.
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07.03.2022 07:38 Відповісти
Лживая тварь
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07.03.2022 04:00 Відповісти
енто лживая тварь и летучая брысь
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07.03.2022 04:21 Відповісти
Вірити Лукашенку на слово не варто.
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07.03.2022 04:02 Відповісти
Що б ти там не ******, таракан, як би не включав дурачка і не намагався відмазатись- тебе все одно чекає Гаага за те що ти вже зробив Україні
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07.03.2022 04:05 Відповісти
Крыса ищет лазейку , потому что путлер не смог взять Украину. Но эта падла ответит за обстрелы Украины со своей территории, старый козел попал конкретно, путлер уже клялся Макарону ,что обстрелов с территории россии крылатыми ракетами не было,т.е он конкретно подставил бульбофюрера.придется отвечать рядом с кремлевским карликом, не выкрутится
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07.03.2022 04:06 Відповісти
разгадал а на чем гадал?
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07.03.2022 04:12 Відповісти
Ти вже у війні, дурень, з твоєї землі атакували Україну! Цього разу не зіскочиш бульбафюрер!
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07.03.2022 04:23 Відповісти
мразь, животное, молись чеб Белоруссы не восстали. тебе ***** со всех сторон )))
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07.03.2022 04:23 Відповісти
Ну ось вам і ідіот. у всій красі. А тиждень назад вже воював на картах, до 6 березня буде все пучком. А тут "Ани"хотели расшатать - ми туда ани сюда. И ми не успеем вас защитить, женщини.
Ось такі у фурерка союзнички, А знакове визначення тупості Луки - марафонить. А хотів з канделябрами біля фурерка ходити і одночасно гооршок носити.
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07.03.2022 04:30 Відповісти
Коротко
..
Драник вусатий вже давно замараний у лайні.
І висіти йому поряд з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 04:31 Відповісти
Повія з вусами і яйцями. Свою дупу підставляє тому у кого грубший і довший
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07.03.2022 04:40 Відповісти
Зі всіх цих щурів, найбільшу…»повагу» викликає Жиріновський))) -класика жанру. Браво!
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07.03.2022 04:49 Відповісти
Луку будуть захищати одні пркормлені мєнти і то до певної міри.
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07.03.2022 04:50 Відповісти
Вусатий тарган, заглохни вже.

Ти у війні і більше відпетляти не вийде. То раніше в тебе ці маневри виходили.

А тепер на твоїх руках і на руках твоїх притирків, які називаються армією рб та населенням - смерті українців. І вам цього не відмитися.

Те, що притирки в погонах відмовляються йти в бій, то зовсім не від їхньої самосвідомості, а від страху, бо вони бачать, на що наші Захисники перетворюють москальню.

Твоя черга прийде. Думаю, що подохнеш не добре.
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07.03.2022 05:00 Відповісти
Стидаюсь запитати - які ж це такі сили намагаються, а чи не жага до вилизування та вислужування перед путлером задля задоволення особистих забаганок. Про народ мовчав би.
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07.03.2022 05:14 Відповісти
***** гнойный. Предоставил территорию - это приговор. Прощения - НЕТ. Не отмоешься.
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07.03.2022 05:19 Відповісти
Лукашескустан,це ворог ніякої пощади гнидам.
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07.03.2022 05:23 Відповісти
На нашей земле!? *********** иди подскажи, чтобы каждый сидел в своей стране, а то оно нездравое рейх развивает.
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07.03.2022 05:37 Відповісти
Мій недавній коментар;

- Они хотят нас затолкать. Толкают, сил уже нет сопротивляться. Вот затолкали нам российскую армию. Танки, пушки. А вдруг затолкнут ещё и не туда? В смысле - туда...

03.03.2022 16:18
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07.03.2022 05:45 Відповісти
гы гы. а неделю назал рассказывал. что война в Украине на пару часов. начало доходить. а по теме-он уже в войне. хай не бреше.
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07.03.2022 06:02 Відповісти
Доверия усатому нет. Уже врал, что ни один рассеянен с оружием не перересечет границу с Украиной с территории Белоруссии.
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07.03.2022 06:18 Відповісти
Старая усатая шлюха пытается пропетлять и спрыгнуть. Вот если бы украинская армия разбежалась, то этот урод ехал бы на первом танке и флагом размахивал, а так... Будет отсиживаться в кустах и делать вид, что я не я и хата не моя. На карте, которую комментирует этот урод, есть интересная деталь - стрелочка, нарисованная в сторону Приднестровья. Прокол или предательство?
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07.03.2022 06:25 Відповісти
Ну и Хитёр Бобёр!
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07.03.2022 06:39 Відповісти
Ваше кредо-- "Подождем ,твою мать"
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07.03.2022 06:49 Відповісти
Да кто на тебя нападает, придурок уссатый?
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07.03.2022 06:53 Відповісти
Сказав Лукашенко і .і.банув в спину кацапам ? Ніт
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07.03.2022 06:53 Відповісти
Ну до Ердогана йому як до неба рачки.
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07.03.2022 07:49 Відповісти
Да сдохни,падло усатое.
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07.03.2022 07:19 Відповісти
Що воно меле , риторика старої пришилепкуватої
баби .
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07.03.2022 07:56 Відповісти
 
 