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Нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні. Ми будемо помирати на нашій землі, - Лукашенко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що деякі сили хочуть заштовхати Білорусь у війну з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм Пул первого.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська армія не приймає і не буде примати участі у війні проти України, - Лукашенко
Топ коментарі
+27 Oresta Bartka
показати весь коментар07.03.2022 04:20
+22 dg gddg
показати весь коментар07.03.2022 03:55
+22 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар07.03.2022 03:56
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Будь ласка, зачекайте...
Те не президент а марионетка ***** . Жалко Беллорусов адекватных которые за Украину и сидят в растерянности не знают что делать а духа нет у них подняться выкинуть луку и оккупантов со своей земли . Цветочники одним словом . Есть друзья в Минске постоянно мониторят - неделю назад Лука хотел отправить свою колонну бо ***** его душил и толку как не пугал и заставлял нихрена .
мы убьем луку!
россия ему не поможет, потому что все российские войска расположены на территории Украины.
чем дальше -тем будет больше санкций, тем больше население в россии будет беднеть.
а дальше - русский голодный бунт, бессмысленный и беспощадный.
но путин дурак.
путлер не дурак,он изверг,подонок ,фашист,убийца.
Ось такі у фурерка союзнички, А знакове визначення тупості Луки - марафонить. А хотів з канделябрами біля фурерка ходити і одночасно гооршок носити.
..
Драник вусатий вже давно замараний у лайні.
І висіти йому поряд з ******.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Ти у війні і більше відпетляти не вийде. То раніше в тебе ці маневри виходили.
А тепер на твоїх руках і на руках твоїх притирків, які називаються армією рб та населенням - смерті українців. І вам цього не відмитися.
Те, що притирки в погонах відмовляються йти в бій, то зовсім не від їхньої самосвідомості, а від страху, бо вони бачать, на що наші Захисники перетворюють москальню.
Твоя черга прийде. Думаю, що подохнеш не добре.
- Они хотят нас затолкать. Толкают, сил уже нет сопротивляться. Вот затолкали нам российскую армию. Танки, пушки. А вдруг затолкнут ещё и не туда? В смысле - туда...
03.03.2022 16:18
баби .