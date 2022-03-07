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Новини Війна в Україні
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ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу. Є сенс нам допомагати, - посол у ФРН Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу. Є сенс нам допомагати, - посол у ФРН Мельник

Україна спроможна перемогти у війні, яку розв'язала проти неї Росія.

Таку думку висловлювали німецькі політики та військовослужбовці - учасники ток-шоу на телеканалі ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, генерал Бундесверу Егон Раммс вважає, що у Кремлі недооцінили моральний дух українського народу та його армії. "Переконаний, що народ і ЗСУ можуть перемогти", - заявив він.

Водночас Раммс констатував, що Україна потребує засобів ППО, але таких, за його словами, у Європі за останні 30 років "майже не залишилося". При цьому генерал висловив думку, що якби Польща надала Києву літаки радянського зразка, це могло би відіграти свою роль, проте навряд чи змінило би ситуацію в довгостроковій перспективі.

Своєю чергою віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Кремль не зможе контролювати всю Україну, навіть якщо його війська займуть "кілька міст". "Москва ніколи не зможе цього зробити… Вони не можуть виграти", - переконаний політик.

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Заступник керівника фракції лібералів у Бундестазі Александр Граф Ламбсдорф визнав, що напочатку сумнівався, що Україна вистоїть, але те, що він бачить зараз, засвідчує, що "ЗСУ напевне мають шанс разом із народом досягти військового успіху".

"У Москви немає жодного шансу виграти", - підкреслив депутат.

Своєю чергою посол України у ФРН Андрій Мельник назвав аргументи щодо ймовірності Третьої світової війни "відмовкою". "Боягузтво – поганий порадник. Не можна стояти як кролик перед удавом", - сказав він.

Український дипломат також заявив, що "ми не можемо дозволити собі програти цю війну". Він звернув увагу на те, що ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу (286). Це засвідчує, що "є сенс допомагати Україні", заявив посол.

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Топ коментарі
+5
Там вековая зависимость от кацапни и вековые родственные корни,ссср выпестовала Гитлера, Германия - путлера.Не с кем там говорить.
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07.03.2022 04:16
+2
Просто дайте зрозуміти Німцям хто вигодував цю терористичну імперію Путіна

https://www.facebook.com/olafscholz

This is #war the #EU, not #Ukraine!
You #EU fattened the terrorist empire of Putin. - gas, oil, etc.
Do you understand, that you are complicit in all evil, that Putin is creating?
And you do not close the sky of #Ukraine, you understand are directly responsible for the death of the Ukrainian people?
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07.03.2022 04:10
+2
Німці, тупі моральні уроди.Впаде Україна ''руцкій п'ний ванька сможет пАвтаріть'' гвалтування німецьких жінок і вбивства німецьких дітей!! Невже вони цього не розуміють,страх відібрав рештки розуму!!
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07.03.2022 04:11
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Просто дайте зрозуміти Німцям хто вигодував цю терористичну імперію Путіна

https://www.facebook.com/olafscholz

This is #war the #EU, not #Ukraine!
You #EU fattened the terrorist empire of Putin. - gas, oil, etc.
Do you understand, that you are complicit in all evil, that Putin is creating?
And you do not close the sky of #Ukraine, you understand are directly responsible for the death of the Ukrainian people?
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07.03.2022 04:10 Відповісти
Вот тут гораздо более хорошая статья, с разбором всей аргументации: http://***.complife.info/miscell/fightrus.html
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07.03.2022 04:16 Відповісти
Німці, тупі моральні уроди.Впаде Україна ''руцкій п'ний ванька сможет пАвтаріть'' гвалтування німецьких жінок і вбивства німецьких дітей!! Невже вони цього не розуміють,страх відібрав рештки розуму!!
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07.03.2022 04:11 Відповісти
Там вековая зависимость от кацапни и вековые родственные корни,ссср выпестовала Гитлера, Германия - путлера.Не с кем там говорить.
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07.03.2022 04:16 Відповісти
У німців такий же рабський менталітет як і у руських, тому вони так і пашуть на своїх заводах. Що таке свобода вони не знають, в них така ж диктатура, тількі економічна. Спробуй щось кажи не політкоректне, тобі п%здець. Такі собі европейські кітайці.
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07.03.2022 04:33 Відповісти
Я верю нашим героям ВСУ - Мы победим!
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07.03.2022 04:19 Відповісти
Коротко
..
Рашизм =фашизм.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 04:20 Відповісти
Я вот одного не пойму , такие огромные деньги втюхивали в это НАТО ( и американцы также) чтобы сейчас заявлять что у них мало чего есть?
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07.03.2022 04:25 Відповісти
Карупція, пане, карупція
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07.03.2022 04:46 Відповісти
так нато створене для захисту від росії, для протидії росії.

так демілітаризуйте зараз росію по максимуму. давайте нам побільше літкаків, щоб ми літаки і вертолькоти російські знищували.

давайте нам побільше птрк, щоб ми побільше російських танків знищили.

чим більше ви росію зараз демілітаризуєте - тим менше вам потім прийдеться витрачати на ваші воєнні бюджети.
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07.03.2022 04:28 Відповісти
Немцы - деграданты , а самолёты миги и су должны перетекать к Украине ежесуточно, без всякого официоза.
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07.03.2022 04:33 Відповісти
Будут самолеты и ПВО будет - не понимаю почему уцепились именно к странам НАТО - НАТО это фактически собственность США так как эту структуру на 70% финансирует США
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07.03.2022 04:40 Відповісти
США мовчать, явно мають план
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07.03.2022 04:48 Відповісти
 
 