ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу. Є сенс нам допомагати, - посол у ФРН Мельник

Україна спроможна перемогти у війні, яку розв'язала проти неї Росія.

Таку думку висловлювали німецькі політики та військовослужбовці - учасники ток-шоу на телеканалі ARD, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, генерал Бундесверу Егон Раммс вважає, що у Кремлі недооцінили моральний дух українського народу та його армії. "Переконаний, що народ і ЗСУ можуть перемогти", - заявив він.

Водночас Раммс констатував, що Україна потребує засобів ППО, але таких, за його словами, у Європі за останні 30 років "майже не залишилося". При цьому генерал висловив думку, що якби Польща надала Києву літаки радянського зразка, це могло би відіграти свою роль, проте навряд чи змінило би ситуацію в довгостроковій перспективі.

Своєю чергою віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Кремль не зможе контролювати всю Україну, навіть якщо його війська займуть "кілька міст". "Москва ніколи не зможе цього зробити… Вони не можуть виграти", - переконаний політик.

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Заступник керівника фракції лібералів у Бундестазі Александр Граф Ламбсдорф визнав, що напочатку сумнівався, що Україна вистоїть, але те, що він бачить зараз, засвідчує, що "ЗСУ напевне мають шанс разом із народом досягти військового успіху".

"У Москви немає жодного шансу виграти", - підкреслив депутат.

Своєю чергою посол України у ФРН Андрій Мельник назвав аргументи щодо ймовірності Третьої світової війни "відмовкою". "Боягузтво – поганий порадник. Не можна стояти як кролик перед удавом", - сказав він.

Український дипломат також заявив, що "ми не можемо дозволити собі програти цю війну". Він звернув увагу на те, що ЗСУ за 10 днів підбили більше російських танків, ніж перебуває на озброєнні Бундесверу (286). Це засвідчує, що "є сенс допомагати Україні", заявив посол.

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