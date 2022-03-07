УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25307 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2687 10
протест (1628) Росія (28488)

Протести проти війни в РФ: затримано майде 5 тис. людей у 69 містах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протести проти війни в РФ: затримано майде 5 тис. людей у 69 містах

У Росії на акціях і мітингах проти війни з Україною, які пройшли в неділю в ряді міст, силовики за день затримали 4948 людей у 69 містах.

Про це свідчать дані російського правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

В організації оприлюднили списки затриманих і зазначили, що насправді в кожному відділі поліції може бути більше учасників мітингів, ніж у представлених силовиками даних за 6 березня і ніч 7-го.

Так, станом на 04:42 (за Києвом) понеділка було затримано вже 4948 осіб у 69 містах.

Найбільше затримань було в Москві (2363 людей) і Санкт-Петербурзі (1243 людей).

Також кілька затриманих - у Новосибірську і Єкатеринбурзі (224 і 118 осіб відповідно).

У ряді інших великих міст дані виглядають так:

  • У Ростові-на-Дону принаймні 70 затриманих,
  • У Краснодарі - мінімум 66 затриманих,
  • В Уфі - 46 затриманих
  • У Казані - мінімум 45 затриманих,
  • В Іркутську - принаймні 43 затриманих.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
Раб боится кнута, а свободному человеку и пули не помеха
показати весь коментар
07.03.2022 05:12
+3
О!! мышебратья проснулись. Поздно! Бл..дь, от слова навсегда!
показати весь коментар
07.03.2022 05:25
+2
простесты... вы, кацапы лучше кацалеты с гравицапами винтокрыльными поджигайте и фильмируйте
показати весь коментар
07.03.2022 05:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раб боится кнута, а свободному человеку и пули не помеха
показати весь коментар
07.03.2022 05:12 Відповісти
простесты... вы, кацапы лучше кацалеты с гравицапами винтокрыльными поджигайте и фильмируйте
показати весь коментар
07.03.2022 05:20 Відповісти
О!! мышебратья проснулись. Поздно! Бл..дь, от слова навсегда!
показати весь коментар
07.03.2022 05:25 Відповісти
через одного брали, у них рузге тільки голодні, всякі соляні, грошові , з заляганням в шахті, бунти дієві.
показати весь коментар
07.03.2022 05:25 Відповісти
в среднем 72 человека... чему удивляться... кацапы как цапы... подох ванька, мамка с папкой компенсацию получат (если зловонное тело кацапа увидят), ипотеку хоть закроют... радости-то сколько... ипотека закрыта... вся дяровня няделю гудеть будить...
показати весь коментар
07.03.2022 05:31 Відповісти
П'ять тисяч на 145 мільонів...
показати весь коментар
07.03.2022 05:31 Відповісти
Ці кацапські протести не за Україну, а за свою шкуру, щоб на війну не погнали.
показати весь коментар
07.03.2022 05:38 Відповісти
Вообще пох
показати весь коментар
07.03.2022 06:10 Відповісти
 
 