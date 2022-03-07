Папа Римський просить Росію припинити вогонь та зробити зелені коридори

Папа Римський Франциск закликав припинити бойові дії в Україні та гарантувати гуманітарні коридори.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Ватикану , інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні течуть ріки крові та сліз. Там не йдеться просто про військову операцію, а про війну, яка сіє смерть, знищення та злидні. Жертв дедалі більше, як і людей, які тікають, особливо матерів з дітьми. В цій багатостраждальній країні в драматичний спосіб щогодини зростає потреба в гуманітарній підтримці", - заявив понтифік під час недільної зустрічі з прочанами.

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Він звернувся із закликом забезпечити гуманітарні коридори та гарантувати і полегшити доступ допомоги на території, що перебувають в облозі. Глава Святого престолу також подякував усім, хто приймає біженців.

"Насамперед благаю, аби припинився збройний наступ і взяли гору переговори, переважив здоровий глузд і знову дотримувалося міжнародне право", - наголосив він.

Крім того, Папа Римський подякував журналістам, які ризикують життям, щоб донести інформацію про події в Україні. Він назвав це "служінням, яке дає нам змогу наблизитися до трагедії цього народу та оцінити жорстокість війни".

Понтифік також оголосив про спеціальну місію двох кардиналів.

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"Святий Престол готовий зробити все, послужити цьому мирові. В ці дні до України вирушили два кардинали, аби служити народові та допомагати. Кардинал Краєвський, Елимозинарій - щоб доставити допомогу нужденним, і кардинал Черні, в.о. префекта Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Ця присутність двох кардиналів там на місці - це присутність не тільки Папи, а й усього християнського люду", - заявив Франциск.

Україна попросила Папу Римського Франциска допомогти домовитися з Кремлем щодо організації "зелених" коридорів для евакуації мирного населення із районів бойових дій.