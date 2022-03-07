Генштаб ЗСУ: окупанти б’ють авіацією з білоруських аеродромів та створюють гуманітарну кризу
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Зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 7 березня.
Зведення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі наголосили, що окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права. Вони обстріллють цивільних та "зелені коридори", беруть в заручники жінок та дітей, розміщують техніку у житлових кварталах та штучно створюють гуманітарну кризу.
"Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - повідомили в Генштабі.
Також для російських телеканалів знімають постановочні репортажі про нібито гуманність і людяність загарбників.
"Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон", - додали у Генштабі.
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НАТО боягузи і терпіли!
Де-юре Білорусія - військовий союзник мордора.
А Польща з нами (як і НАТО в цілому) - ні.
Памятаю відносини 60х - якби це було тоді - точно би вписалися.
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Слава нації
Смерть москалям.
До одного 150 км.
А до іншого 250 км.
Невже в нас немає ніяких ракет, щоб туди послати? І знищити всі ті літаки, які там стоять.