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Генштаб ЗСУ: окупанти б’ють авіацією з білоруських аеродромів та створюють гуманітарну кризу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ: окупанти б’ють авіацією з білоруських аеродромів та створюють гуманітарну кризу

Зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 7 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку доби російський окупант продовжив нанесення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України. Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Республіки Білорусь для нанесення авіаударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права. Вони обстріллють цивільних та "зелені коридори", беруть в заручники жінок та дітей, розміщують техніку у житлових кварталах та штучно створюють гуманітарну кризу.

"Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - повідомили в Генштабі.

Також для російських телеканалів знімають постановочні репортажі про нібито гуманність і людяність загарбників.

"Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон", - додали у Генштабі.

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Топ коментарі
+15
А усатая падла рассказывает сказки, что, "кто-то там хочет его затолкать на войну с Украиной". Будет висеть рядом с путлером,гнида.
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07.03.2022 07:23
+9
УБЛЮДОК ЛУКАШЕНКА-ГААГА ЖДЬОТ...
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07.03.2022 07:22
+9
Значить з території Бідорусі можна вилітати ракетам і літакам щоб бомбить Україну, а от із території Польщі літакам не можна вилітати щоб захистити небо над Україною?
НАТО боягузи і терпіли!
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07.03.2022 07:28
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УБЛЮДОК ЛУКАШЕНКА-ГААГА ЖДЬОТ...
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07.03.2022 07:22 Відповісти
В Гааге сегодня состоится первое заседание Международного уголовного суда по вопросу преступлений России в Украине.
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07.03.2022 07:22 Відповісти
Давайте расскопаем какойнибудь скотомогильник, добудем чуму или оспу, аккуратно соберем в баночку и дроном расспылим над мацквой!!!
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07.03.2022 07:22 Відповісти
Відкиньте будь-які подібні плани. Україна воює на стороні добра. Ми навіть нафтопереробний завод в Мозирі не чіпаємо через можливу екологічну катастрофу. Бути на стороні добра важче, це накладає обов'язки.
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07.03.2022 07:29 Відповісти
Какая нахер сторона добра? Вы в своем уме? У нас города с лица земли стирают, а гейропейцы языки в жопу засунули и бесполетную зону не делают, я просто не понимаю этого пацифизма. Враг должен умирать в муках, тыл врага должен умирать в муках, дети врага долны умирать в муках. И все это еще впереди!!!
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07.03.2022 07:33 Відповісти
А усатая падла рассказывает сказки, что, "кто-то там хочет его затолкать на войну с Украиной". Будет висеть рядом с путлером,гнида.
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07.03.2022 07:23 Відповісти
К сожалению не будет...Его выбросят из окна.
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07.03.2022 07:27 Відповісти
Можно по аэродрому Мачулищи нанести удар нашим "нептуном". Осталось его только из-под асфальта выкопать.
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07.03.2022 07:25 Відповісти
Коли нарешті Зєлєнскій припинить дружбу з лукашенкаю?
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07.03.2022 07:27 Відповісти
Если есть чем - бить по аэродромам и базам агрессора в Беларуси и не обращать внимания на гнусавые речи зе-предателя и его банды!
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07.03.2022 07:27 Відповісти
Значить з території Бідорусі можна вилітати ракетам і літакам щоб бомбить Україну, а от із території Польщі літакам не можна вилітати щоб захистити небо над Україною?
НАТО боягузи і терпіли!
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07.03.2022 07:28 Відповісти
Хорошо сказал в яблочко.
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07.03.2022 07:31 Відповісти
При всій повазі до вашого гніву, на жаль .
Де-юре Білорусія - військовий союзник мордора.
А Польща з нами (як і НАТО в цілому) - ні.
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07.03.2022 07:50 Відповісти
А взагалі то.. зажралась Європа через край на штатівській охороні, розжиріла, мало не тріскає.
Памятаю відносини 60х - якби це було тоді - точно би вписалися.
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07.03.2022 07:54 Відповісти
А хто нам забороняє бомбити білоруські аеродроми?
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07.03.2022 07:52 Відповісти
ышо один рузге кракодил отлетался https://twitter.com/i/status/1500701210600427521
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07.03.2022 07:28 Відповісти
Драник вусатий повинен висіти поряд з ******..
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 07:34 Відповісти
6 марта атомный авианосец США USS Harry S. Truman ВМС вошел в Эгейское море. Это максимально близкое расстояние к театру военных действий на Украине. Интересно, да?
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07.03.2022 07:35 Відповісти
Ага...😔
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07.03.2022 07:49 Відповісти
То чому до цього часу ми не вдаримо по аеродромах?
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07.03.2022 07:37 Відповісти
НІЗЗЯ! Бо зєлєнін і лукашєнкав - ДРУЗЬЯ НАВІКИ!!!!
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07.03.2022 07:53 Відповісти
Це з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.





До одного 150 км.



А до іншого 250 км.



Невже в нас немає ніяких ракет, щоб туди послати? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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07.03.2022 07:39 Відповісти
Ирпень три дня без света и воды??? У меня мама в Иванковском районе уже двенадцатый день без еды и медикаментов, света, воды, отопления, связи нет больше недели! Умоляю! Создайте им хоть малейшие условия для выживания!!!
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07.03.2022 07:40 Відповісти
а якщо у нас немає ракет, чому б їх у союзників не попросити?
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07.03.2022 07:51 Відповісти
А лукашенкав про це не знає...
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07.03.2022 07:52 Відповісти
Людяність, гуманість - біля кацапів і поруч не стояло за всю історію їх нікчемного життя
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07.03.2022 07:54 Відповісти
 
 