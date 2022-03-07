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Настрої в РФ зараз - як в Італії та Німеччині наприкінці 30-х, - російський соціолог Іноземцев

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Настрої в РФ зараз - як в Італії та Німеччині наприкінці 30-х, - російський соціолог Іноземцев

Більшість населення Російської Федерації залишається під впливом путінської пропаганди, і антивоєнні мітинги проти війни з Україною не матимуть дієвого ефекту, як і економічна криза через міжнародні санкції.

Так вважає російський економіст, соціолог Владислав Інозємцев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За словами експерта, хоча в Росії дійсно є антивоєнні протести, більшість суспільства настільки глибоко одурманена кремлівською пропагандою, що переконати його сьогодні неможливо.

"Переконати його (російський народ) в тому, що в Україні дійсно живуть вільні гідні люди, які хочуть собі щастя... вже неможливо. Це народ, який дійсно знаходиться в стані, в якому була Італія і Німеччина в кінці 30-х років", - сказав соціолог.

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Інозємцев сумнівається, що нинішня криза у РФ призведе до ерозії путінського режиму, позаяк керівник Кремля "поцілив той народний нерв, який дійсно глибоко сидить у російського населення".

Доктор економічних наук вважає, що єдиним способом повалення режиму Путіна в Росії є саме військовий опір української армії та перемоги ЗСУ на фронтах. Так, з кожним днем вплив пропаганди в РФ на населення про "велич" їх лідера буде знижуватися.

"Мені здається, що путінський режим може бути усунутий не санкціями, не якимось внутрішнім опором, який є, але дуже слабкий, а саме військовою поразкою в Україні", - говорить соціолог.

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А на те, щоб надалі пройшла повна "дефашизація" російського суспільства, будуть потрібні десятиліття, додав він.

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ДА ОНИ ЖИЛИ, ЖИВУТ И БУДУТ ЖИТЬ В КАМЕННОМ ВЕКЕ
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07.03.2022 07:37 Відповісти
Полное уничтожение всех ублюдков ********** на нашей земле -- тогда прозреют быстро
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07.03.2022 07:49 Відповісти
ЛАПАТНІ РАБИ НАРОДЖЕНІ РАБАМИ У РАБСТВІ-НІКОЛИ НЕ ЗРОЗУМІЮТЬ ВІЛНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
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07.03.2022 07:38 Відповісти
настроения будут корректироваться щами из крапивы и лебедой со жмыхами.
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07.03.2022 07:38 Відповісти
Згоден. Посилаю відео в телеграм - пакажіте пруфи что єта ми жіліє дама абстрєліваєм, а нє ви самі сєбя! ... Єта всьо фейкі!
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07.03.2022 07:41 Відповісти
Твой ник нейм напомнил мне о "героическом" полковнике онотоле, чемпионе по продаже с бабой Дулей нашей военной техники. Интересно, где прячется этот дрыщ?
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07.03.2022 07:49 Відповісти
Ничего, когда кацапу жрать нечего будет могут и включиться оставшиеся мозги ( как по мне то я желаю им дохнуть так как в ленинграде при полном окружении в ВОВ) И придет время когда мы на свои кордоны будем свозить свои фикалии для кормежки кацапни!!!!
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07.03.2022 07:44 Відповісти
К сожалению он прав.
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07.03.2022 07:45 Відповісти
Ничего, еще пару недель, когда репоедам нечего будет жрать, и когда они получат мешки с трупами своих родственников, они по другому будут блеять.
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07.03.2022 07:45 Відповісти
Ні, мешки навряд - напишут что умер на учениях от ковида
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07.03.2022 07:51 Відповісти
Обычный подъем патриотизма во время начала войны. Нация сплачивается вокруг лидера, которого восхваляет. Со временем проходит.
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07.03.2022 07:46 Відповісти
Кстати, по этой причине нам не надо угрожать России. Разве что подрывать их снабжение. Так как это будет сплачивать их вокруг Кремля. Они как бы сами с собой разберутся, этот процесс уже запущен. Так как война очень быстро надоедает населению, особенно с такими грандиозными потерями.
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07.03.2022 07:50 Відповісти
что-то не помню всплеска патриотизма после ввода "контингента" в Афганистан
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07.03.2022 07:51 Відповісти
Я не жил в СССР, так что ничего не сказать. Но современная Россия националистическое государство, хотя по форме это и империя.
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07.03.2022 07:52 Відповісти
Дуже влучно все сказав. Тільки світ постійно прискорюється. Тоді потрібно було 6-8 років, а зараз 6-8 місяців.
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07.03.2022 07:47 Відповісти
Те, кто говорит что санкции плохо, так как они задевают средний класс. Цель санкций - подорвать экономику России и чтобы она не могла функционировать, а она как раз не может функционировать без среднего класса, которому все эти тиктоки и модные бутики нужны.
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07.03.2022 07:47 Відповісти
Пропаганда їх всьо! Сталін як їх нищив і що, як подох ридма ридали і по цей день тужать. Недарма і лозунг мають - нас бьют а ми крепчаем.
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07.03.2022 07:49 Відповісти
Нічо. Скоро настрої будуть як в Німеччині початку 1920-х
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07.03.2022 07:49 Відповісти
На звичайних пересічних кацапів ніхто і не сподівався. Вони здатні тільки на голодні бунти, і то - на колінах. А от елітки, які кормились з регіонів і звикли витрачати бабки на іноземних курортах і їздити на іноземних тачках - це питання. Їм то нафіга втрачати звичний спосіб життя через голоси в голові у старого марвзматика?
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07.03.2022 07:49 Відповісти
Самолёты и ракеты ПВО в Украину, в обстановке полной секретности, а любителям поснимать и выложить - по всей строгости военного времени - ветка ближайшего дерева🤪🗽
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07.03.2022 07:50 Відповісти
висновок: РОСІЯНИ - ФАШИСТИ.
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07.03.2022 07:52 Відповісти
Абсолютно! Формула "хороший народ - плохое правительство" в случае паРаши не работает. Более того, есть шанс что их проворовавшаяся власть для того и прыгает на всех соседей ИМЕННО ПОТОМУ что их биомусору это нравится. Самим-то им зачем это? Пуйло и его банда наворовали больше чем кто-либо в истории человечества. На кой хрен им Приднестровье и Луганда??? А вот публику это заводит и они перестают видеть что их грабят свои же власти. Так что весь паРашный биомусор должен страдать - от санкций, и от утилизации их детей и мужьёв в Украине.
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07.03.2022 07:52 Відповісти
Це вже навіть не моветон,тягати російських соціологів-політологів-блогєрів-опозиціонерів,і т.п.
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07.03.2022 07:56 Відповісти
Не согласен с Иноземцевым. Путин сейчас не в конце 30-х, а уже Гитлер весной 1945г. Полный разгром в Украине уже за углом.
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07.03.2022 07:56 Відповісти
 
 