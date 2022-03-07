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війна (7386) мародерство (69) Сумська область (479) рашисти (1)

В одному з сіл Сумщини рашисти захопили курятник, викинувши курчат - місцева журналістка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу.

Про це повідомила журналістка з Сум під час включення в загальнонаціональний телемарафон, інформує Цензор.НЕТ.

"11 тисяч громадян на Сумщині залишаються без світла, 2 населених пунктів - без газу", - повідомила кореспондентка. 

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Вона додала, що захопленою залишається Охтирка. 

Кореспондент додала, що ворог за ці дні розбомбив "такі бази НАТО як нафтобаза, будівельний склад, щоб люди навіть не могли поремонтувати вікна і хлібзавод в Лебедині".

"В одному з сіл вони захопили курятник і окопались там, викинувши звідти курчат", - додала кореспондентка.

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Звісно вони ж півні.
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07.03.2022 07:44 Відповісти
Оба, наймогутніші вже на курчат переключилися? Скрепно.
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07.03.2022 07:44 Відповісти
Вторая армия мира только и способна бороться с курами, а от ВСУ они жиденько обделываются и блеют, что нечего не знали и не хотят воевать.
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07.03.2022 07:54 Відповісти
Ностальгія по батьківщині....
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07.03.2022 07:57 Відповісти
Петухи ***!!
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07.03.2022 07:57 Відповісти
 
 