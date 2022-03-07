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армія РФ (2698) війна (7386) Миколаїв (507) обстріл (5105) ДСНС (2505)

Внаслідок обстрілу Миколаєва зі "Смерчів" виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів".

Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.

Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 03
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 04
Внаслідок обстрілу Миколаєва зі Смерчів виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС 05

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Топ коментарі
+14
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 07:53
+12
Типичное поведение дикой лапотной орды. После того, как ВСУ им наваляли, эти твари убежали и от безсильной злобы бьют по гражданским.
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07.03.2022 07:57
+8
Настя Дмитрук "Никогда мы не будем братьями (Война 2022)":
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY
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07.03.2022 07:55
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 07:53 Відповісти
Настя Дмитрук "Никогда мы не будем братьями (Война 2022)":
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY
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07.03.2022 07:55 Відповісти
мндя кацапы вначале положить тут типо элиту потом мстить мирняку это ещё плюс в ЗСУ роту вторую даст а оружием вы их и так обеспечили убегая из под города Идиоты с лишней хромосомой
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07.03.2022 07:56 Відповісти
Типичное поведение дикой лапотной орды. После того, как ВСУ им наваляли, эти твари убежали и от безсильной злобы бьют по гражданским.
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07.03.2022 07:57 Відповісти
Цапів в полон не брати.Добивайте їх лопатою по горлу.
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07.03.2022 07:59 Відповісти
они вне закона вне конвенций!!!!!! войну куйлуша не обьявил! назвали ввод ограниченого контингента советского мяса "спицоперацией"
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07.03.2022 09:16 Відповісти
да. мало в нас байрактарів, щоб всю цю фігню знищувати. взяли б ще штук 100 в Турції, хотя би в оренду.
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07.03.2022 08:00 Відповісти
Орків розізлило, що Миколаїв давав їм п... ди, і вони вирішили відплатити. Та місцеві оборонці не догледяли, що є системи, які шмаляють на більшу дистанцію ніж гради.
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07.03.2022 08:03 Відповісти
цей вірш написав харків'янин Родіон Бронніков, він зараз в Теробороні

Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022
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07.03.2022 08:03 Відповісти
Никакой пощады кацапским оккупантам !Только СМЕРТЬ !
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07.03.2022 08:10 Відповісти
Проклинаю всіх кацапів, їх дітей, внуків, правнуків!!!!
Горіть в пеклі, народжуйте уродів, здохніть тварі😡
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07.03.2022 08:13 Відповісти
я конечно далеко не великий стратег и тем более не тактик, но надо уничтожать все рсзо на подступах к городам всеми доступными способами, потому что наша крыса опять пытается использовать опыт 14-15 годов, когда искусственным путем были созданы огромные потоки беженцев в Европу, а сейчас так же поступают с нами, заставляя наших людей бежать от варварских обстрелов опять же в европейские страны...
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07.03.2022 08:16 Відповісти
Они от Херсона бьют - 60км
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07.03.2022 08:21 Відповісти
в Херсонских пабликах народ перепуганный , все спрашивает что гудело утром. вот выясняется (имхо) что это с крымской недообласти по Николаеву летело((
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07.03.2022 09:12 Відповісти
это стратегия была прописана еще при совках-сталиных! планировалось массовые уничтожения мирняка-городов что б создать поток беженцев и парализовать управление
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Вы знаете во время первой войны в Чечне русские заезжали в Грозный как на парад.
и мы их палили также как их палят сейчас в Украине. Во время второй войны русские уже не заезжали в города, они просто их сравнивали с землей. Сейчас тоже самое происходит в Украине,
не смогли пройти за 3 дня, получили такое сопротивление вместо цветов и хлеба с солью получили Javeлин и горы трупов. А теперь они применили Чеченский сценарий сравнивать все с землей и не важно кто там,дети,женщины,старики.
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07.03.2022 08:51 Відповісти
рни применили кадфровцев. а Чеченцы на нашей стороне!!
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07.03.2022 09:11 Відповісти
Совершенно верно
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07.03.2022 09:21 Відповісти
росийская орда
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07.03.2022 09:10 Відповісти
За эти 11 дней ничего не доставляет большего удовольствия, чем вид жаренных орков и их сгоревший металлолом
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Все гражданские объекты в городах Украины обстреливают ВСУ и нацбаты.Не верите?Странно,а 8 лет все верили что на Донбассе сепары сами по свом домам стреляют.
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07.03.2022 09:24 Відповісти
 
 