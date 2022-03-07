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Внаслідок обстрілу Миколаєва зі "Смерчів" виникло 5 пожеж, в житловому секторі виявляють багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 7 березня по м. Миколаєву здійснено масований обстріл житлових масивів зі "Смерчів".
Внаслідок чого виникло 5 пожеж в житловому секторі та об'єктах промисловості (ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
До ліквідації наслідків від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучено 11 одиниць техніки 32 рятувальники.
Спостерігаються численні випадки виявлення ВНП в житловому секторі. Масштаби руйнування встановлюються.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.03.2022 07:53
+12 Кот Бегемот b96e8d54
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+8 Друже Бобер
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https://www.youtube.com/watch?v=Hk0GePZiMlY
ввод ограниченого контингента советского мяса"спицоперацией"
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
Горіть в пеклі, народжуйте уродів, здохніть тварі😡
и мы их палили также как их палят сейчас в Украине. Во время второй войны русские уже не заезжали в города, они просто их сравнивали с землей. Сейчас тоже самое происходит в Украине,
не смогли пройти за 3 дня, получили такое сопротивление вместо цветов и хлеба с солью получили Javeлин и горы трупов. А теперь они применили Чеченский сценарий сравнивать все с землей и не важно кто там,дети,женщины,старики.