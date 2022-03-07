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Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС

За добу з 6 по 7 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, о 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;

- Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;

- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;

- Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі людей чекають евакуації на вокзалі Харкова. ФОТО

"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались", - резюмували в ДСНС.

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Вилітають з двох аеродромів. Барановичі і Мачуліщі в Білорусі.

До одного 150 км.



А до іншого 250 км.



Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
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07.03.2022 08:19 Відповісти
Точка У бьет всего на 120 км, кроме того она всегда стоит не на передовой, а где-то в тылу.
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07.03.2022 08:27 Відповісти
ПИсеграй полностью отменил (де-факто) ракетную программу - а раньше уже почи-почти запустили проти-корабельные и даже крылатые ракеты!!! и оперативные-тактические уже были разработанные в раза дальше летящие чем Точка-У.... ну что там еще вы не смогли простить "барыгам"??? видосики смотрели со Шмарклей и Говнобородьком
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07.03.2022 09:22 Відповісти
Родіон Бронніков, Тероборона Харкова, сьогодні.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.

В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.

Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.

Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.

Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.

07.03.2022
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07.03.2022 08:21 Відповісти
боже, який жах
поясніть мені, а чому ми самі не можемо з цим якось упоратися. як можна їх прищемити?
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07.03.2022 08:24 Відповісти
настане день, коли китайці заїдуть в рашу навіть не на танках
а на легкових машинах і навіть без зброї.
і цей день не далеко.
судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
захищати росію нікому
1 категорія це бидло, з грошима і без
2категорія це вата,
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07.03.2022 08:27 Відповісти
.
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07.03.2022 08:45 Відповісти
просто нет сил это читать, никаких сил...., как же я проклинаю всех русских ублюдков и тех, кто бомбит и тех, кто отдает приказы и тех, кто "ничего не знает" и всех, кто поддерживает своего бесноватого путина
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07.03.2022 08:47 Відповісти
​​‼️ У Харкові затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів російського винищувача - обидвом вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.
За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Пілота збитого винищувача затримали та передали в один із районних відділів поліції у Харкові.
Інший російський пілот досі переховується у місті.
https://t.me/censor_net/9314
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07.03.2022 09:02 Відповісти
 
 