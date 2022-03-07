Внаслідок обстрілів Харкова численні руйнації та пожежі. З-під завалів дістали тіла 8-ми людей, близько 200 чоловік врятовано, - ДСНС
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За добу з 6 по 7 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог з новою силою, проводив обстріли та повітряні бомбардування, житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, о 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:
- на пров. Карбишева - 3 пожежі, з яких 2 у 15- та 4-поверхових житлових будинках;
- Гімназійна набережна пожежа у Харківському муз. училищі;
- Московський проспект - 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;
- Майдан Героїв Небесної сотні — 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.
Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.
"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 300 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
"Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбиранні завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 чоловік. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались", - резюмували в ДСНС.
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До одного 150 км.
А до іншого 250 км.
Невже в нас немає ніяких ракет, щоб по ним вдарити? І знищити всі ті літаки, які там стоять.
Цим щурам вже недовго гризти
твої стіни та укриття.
Я тебе не полишу, Місто.
Ось, візьми моє серцебиття.
В нас з тобою воно однакове.
Напрацьоване спільними стріхами.
Я тебе не віддам, Харкове.
Ось, прийми моє штучне дихання.
Окрім цього - нічого штучного.
Твій утробно продукт природжений.
На, мій текст тобі, не з підручника.
Свіже слово, не заморожене.
Хоч розвіють тобою з урни
моє тіло, чи вгонять палями,
стій, столице моя культурна.
Ми ще душами запалаємо.
Відпалає, та відділється
світло це в непохитну людяність.
Тільки вистій, моя фортеця.
Ми з тобою ще відбудуємось.
07.03.2022
поясніть мені, а чому ми самі не можемо з цим якось упоратися. як можна їх прищемити?
а на легкових машинах і навіть без зброї.
і цей день не далеко.
судячи по протестах в росії, там нема ні єдності ні нормальних людей
захищати росію нікому
1 категорія це бидло, з грошима і без
2категорія це вата,
Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії України затримали одного з двох пілотів російського винищувача - обидвом вдалося катапультуватися після того, як їхній літак збили ввечері.
За посадою затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку. Пілота збитого винищувача затримали та передали в один із районних відділів поліції у Харкові.
Інший російський пілот досі переховується у місті.
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