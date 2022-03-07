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імпорт (149) нафта (168) Росія (28488) США (7521)

Нафта подорожчала до рекордних $139 за барель у відповідь на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Нафта подорожчала до рекордних $139 за барель у відповідь на побоювання запровадження заборони на її постачання до США з РФ

Нафта подорожчала в понеділок до максимального рівня з 2008 р., досягнувши майже $140 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії.

Сполучені Штати разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників, повідомили два джерела агентства Bloomberg. Водночас рішення з цього питання ще не ухвалено.

Палата представників Конгресу вивчає можливість розробки законопроєкту про заборону імпорту російської нафти, повідомила речниця нижньої палати Ненсі Пелосі.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. вважають, що Brent до кінця року може досягти $185 за барель, якщо зберігатимуться перебої з постачанням із Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборону імпорту нафти з РФ готує Палата представників США

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Топ коментарі
+14
Що тут думать, ембарго на РФ, та заробляйте на нафті, США ж говорили що в них багато, хай рф смокче, закінчиться війна , сдохне путін зніметься ембарго
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07.03.2022 08:33
+13
Надо Штатам надавить на страны залива, увеличить добычу нефти, чтобы снизить ажиотаж. Потенциал огромный
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07.03.2022 08:33
+11
кровь украинцев дороже
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07.03.2022 08:31
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кровь украинцев дороже
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07.03.2022 08:31 Відповісти
Я думаю, что это нашим известно, но может понадобится.
Нашёл в переписке козлорылых.
Кто знает как и куда, прошу передать.

«над нами прошли 1 Ми-8 и два крокодила в сторону украины, часа через 1.5 вышел покурить, слышу возвращаются, базируются около Белгорода на полигоне ОМОН, чуток за Белгородом в сторону Старого Оскола базируются Ка-52. Самолеты тоже слышно, но идут на высоте.

Они около Октябрьского базируются, их располагают в школах»
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07.03.2022 08:33 Відповісти
сюда - https://sprotyv.mod.gov.ua/salut-form/
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07.03.2022 08:38 Відповісти
Снимут санкции с Ирана - подешевеет. А снимут обязательно.
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07.03.2022 08:33 Відповісти
уже сняли ...надо продумать поставки
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07.03.2022 08:41 Відповісти
Иран никакой значительной роли не сыграет - это всего жалких 1,3 млн барр/сутки
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07.03.2022 08:43 Відповісти
Рашка біля 5 млн поставляє. Частину компенсує Іран. Араби взагалі готові наростити скільки завгодно.
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07.03.2022 08:53 Відповісти
возможная доля Ирана на рынок в случае отмены эмбарго значительного влияния не окажет.
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07.03.2022 09:04 Відповісти
Надо Штатам надавить на страны залива, увеличить добычу нефти, чтобы снизить ажиотаж. Потенциал огромный
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07.03.2022 08:33 Відповісти
Это всегда помогало!
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07.03.2022 08:43 Відповісти
Що тут думать, ембарго на РФ, та заробляйте на нафті, США ж говорили що в них багато, хай рф смокче, закінчиться війна , сдохне путін зніметься ембарго
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07.03.2022 08:33 Відповісти
Наш пилот уничтожает 2х орков за один бой.
https://syur.info/drugim-oni-uzhe-obyasnit-ne-smogut.html
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07.03.2022 08:36 Відповісти
чесно кажучи, в чому прикол з цією рос нафтою? подивишься інфографіку - рашка ледь в першій десятці по її видобуванню, ось по газу перша, і то десь поруч з Іраном(і то у відсотковій частці від загально свтового видобування - це небагато), чому ж ця ****** снігерія відіграє таку провідну роль у ціноутворенні на вуглеводні? світові договрняки? іншого пояснення не маю...
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07.03.2022 08:41 Відповісти
на экспорт кацапия гонит 5 млн баррелей в сутки. Для сравнения - саудиты 7 млн.
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07.03.2022 08:48 Відповісти
При такой цене, в самые лучшие времена, у нас бензин должен стоит под 50 грн........
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07.03.2022 08:41 Відповісти
Сейчас он уже больше 40!
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07.03.2022 08:45 Відповісти
Всю соляру зараз на армію
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07.03.2022 08:47 Відповісти
Така іронія. Нафта дорога, але ніхто у козломордих їі не купує
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07.03.2022 08:49 Відповісти
Ну при Тимошенко бензин стоил пол доллара за литр - и все были довольны ...
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07.03.2022 08:52 Відповісти
А теперь если не запретят торговать ею россии, то у них куча денег появится... гениально.
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07.03.2022 08:58 Відповісти
нужно снимать со всей проданой кацапами нефти и газа 50%-70% в фонд восстановления Украины уже сейчас
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07.03.2022 09:07 Відповісти
 
 