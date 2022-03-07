Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

Через величезні втрати, які понесли війська РФ, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук пише міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв", - зазначає він.

То ж Резніков закликає не втрачати пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч.

"Рускій мір" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - продовжує міністр оборони.

За його словами, влада використовує кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.

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"Понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони. Звісно, є ті, хто тікає. Але весь світ бачить, як український народ б’ється за свою країну. Вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Щоб кремлівське зло не поширювалося", - додає він.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів. Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога", - резюмує Резніков.