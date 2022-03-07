УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
18707 39
армія РФ (2698) війна (7386) зброя (2360) допомога (1253) Гостомель (27) Резніков (621)

Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

Через величезні втрати, які понесли війська РФ, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук пише міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні українці! Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв", - зазначає він.

То ж Резніков закликає не втрачати пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч.

"Рускій мір" намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять", - продовжує міністр оборони.

За його словами, влада використовує кожну хвилину, щоб зміцнити нашу оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, щоб забезпечити потреби наших захисників і захисниць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Американська компанія з виробництва боєприпасів передасть Україні 1 млн патронів

"Понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони. Звісно, є ті, хто тікає. Але весь світ бачить, як український народ б’ється за свою країну. Вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Щоб кремлівське зло не поширювалося", - додає він.

"Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес. Крім іншого, за останні 3 дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тис. шоломів та бронежилетів. Ми "перехоплюємо" у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога", - резюмує Резніков. 

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+32
Рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
07.03.2022 08:51
+31
Давай побыстрей ,кацапы мёрзнут в полях ,надо-бы согреть тварюк ..
показати весь коментар
07.03.2022 08:50
+21
Там і замерзнуть нафіг, як німці під Сталинградом.
показати весь коментар
07.03.2022 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давай побыстрей ,кацапы мёрзнут в полях ,надо-бы согреть тварюк ..
показати весь коментар
07.03.2022 08:50 Відповісти
Там і замерзнуть нафіг, як німці під Сталинградом.
показати весь коментар
07.03.2022 08:52 Відповісти
Генерал "мороз", а потім генерал "грязь". Все, як у підручнику.
показати весь коментар
07.03.2022 09:17 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
показати весь коментар
07.03.2022 08:51 Відповісти
это уже поняли практически все
показати весь коментар
07.03.2022 08:57 Відповісти
не всі на жаль
показати весь коментар
07.03.2022 09:35 Відповісти
ну что же вы, бляха муха, за люди... язык хуже помела... вообще-то в военное время это надо расценивать как выдачу государственной тайны с вытекающими последствиями... и это министр... уже поговорили о самолетах...
показати весь коментар
07.03.2022 08:51 Відповісти
Від підтримує в людях віру в нашу перемогу- бо він таки справжній міністр оборони. А всім українцям ніколи не вгодиш, що тут поробиш...
показати весь коментар
07.03.2022 08:54 Відповісти
Всем людям никогда не угодить, на то они и люди. Деза тоже часть войны.
показати весь коментар
07.03.2022 08:59 Відповісти
Сам ти мейло ..
Де він сказав?
Сказав же чекайте касаби.....

" сюрприз " !
..
Слава нації
Смерть москалям.
показати весь коментар
07.03.2022 08:56 Відповісти
Не перебільшуйте..

Він нічого з держтаємниці не видав...
показати весь коментар
07.03.2022 09:15 Відповісти
Потрібно Резнікову менше пиз....ти про доставлену зброю, а більше показувати фото-відео про підбиту кацапську техніку. І запитувати, а з якої зброї це зроблено.
показати весь коментар
07.03.2022 08:57 Відповісти
согласен
показати весь коментар
07.03.2022 08:58 Відповісти
Українці завжди краще знали, що треба робити іншим- але не робили те, що мусять самі робити. Еге ж?
показати весь коментар
07.03.2022 09:01 Відповісти
ты то каким боком к украинцам?
показати весь коментар
07.03.2022 09:02 Відповісти
Піськами вирішив помірятися? І не соромно?
показати весь коментар
07.03.2022 09:06 Відповісти
просто ты пишешь тупые посты капитан очевидность - засоряешь форум
показати весь коментар
07.03.2022 09:08 Відповісти
Не твої собаче діло, що і як я тут пишу.
показати весь коментар
07.03.2022 09:09 Відповісти
Якщо всі вирішать,що ти пишеш йюхню -то попи..уєш у бан,Тєхнолог... ..))
показати весь коментар
07.03.2022 09:17 Відповісти
І ніжною тупни та плюнь від злості собі в монітор.
показати весь коментар
07.03.2022 09:18 Відповісти
Неохота тебе навіть спамити.. )
показати весь коментар
07.03.2022 09:26 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 09:29 Відповісти
А оце реакція форумчан на мої пости- так що видихай!
Nmsg Te сподобався ваш коментар в теміЗ'явилася інформація, що Путін хоче "прибрати" главу Міноборони РФ

Щури почали гризти одне одного.

07.03.2022 09:17 Відкрити на форумі 48
показати весь коментар
07.03.2022 09:20 Відповісти
что значит ждет сюрприз ? такое нельзя писать , пусть ощутят в реале
показати весь коментар
07.03.2022 08:58 Відповісти
сюрпризи кацапам йдуть кожен день..

"Рабочие в британском Чешире отказываются разгружать немецкий танкер с российской нефтью",

НЕХАЙ ОЧіКУЮТЬ НОВИХ )
показати весь коментар
07.03.2022 09:20 Відповісти
''перестаньте кормить чебуреками і чаем'' воєнних злочинців-полонених і ''оні уже не деті''-вони вбивці мого народу
показати весь коментар
07.03.2022 08:59 Відповісти
Україна виконує Женевську Конвенцію. Крапка.
показати весь коментар
07.03.2022 09:02 Відповісти
Менше треба пи*діти про таке
показати весь коментар
07.03.2022 09:00 Відповісти
Теперь и НАТО будет в разной форме ходить, и это мы туда ещё не вступили
показати весь коментар
07.03.2022 09:01 Відповісти
шо? неужели два дивизиона "предаторов" с инструкторами привезут?
показати весь коментар
07.03.2022 09:01 Відповісти
Резников не болтай языком , работай сильно но молча !
показати весь коментар
07.03.2022 09:02 Відповісти
Предлагаю пример гибридной войны - такой понравится рашистам. Польша должна официально объявить войну Украине. Таким образом ВВС Польши могут вероломно вторгаться в воздушное пространство Украины. Ну, и соответственно вести дружеский огонь по колоннам свинособак и поражать воздушные цели свинособак. На войне всякое бывает...
показати весь коментар
07.03.2022 09:02 Відповісти
💯
показати весь коментар
07.03.2022 09:27 Відповісти
Кстати, про помощь цезору, приват24 чото не срабатывает по тем реквизитам??
показати весь коментар
07.03.2022 09:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Этот дурак уже перепутал Эйзенхауэра с Рузвельтом, что с него взять.
показати весь коментар
07.03.2022 09:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
Но факт остается фактом - он таки перепутал, значит - дурак.
показати весь коментар
07.03.2022 09:16 Відповісти
Хе-хе, а про натовскую форму - это деликатный вброс? Мол - это не натовцы, это просто наши в натовской форме. Ну и что, что черные? Это шахтеры прямо из щахты, а вон тот вылмтый Беленюк.
показати весь коментар
07.03.2022 09:17 Відповісти
немає "форми Нато".. Є форма різних країн НАТО.



показати весь коментар
07.03.2022 09:24 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 09:24 Відповісти
 
 