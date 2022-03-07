2569 13
Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Одесити розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги, комунальники малюють стяги на стінах будинків.
Про це повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська агресія згуртувала одеситів: містяни розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги. Крім того, останні дні ми спостерігаємо, як люди прикрашають власні домівки малюнками з національною символікою", йдеться в повідомленні.
"Одеські комунальники прийшли на допомогу громадянам та підключилися до процесу - в цей складний час українського не може бути замало, тож ми наносимо українські кольори на стіни", - зазначили в департаменті.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А за вірш 100 балів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!