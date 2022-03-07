Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою

Одесити розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги, комунальники малюють стяги на стінах будинків.

Про це повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська агресія згуртувала одеситів: містяни розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги. Крім того, останні дні ми спостерігаємо, як люди прикрашають власні домівки малюнками з національною символікою", йдеться в повідомленні.

"Одеські комунальники прийшли на допомогу громадянам та підключилися до процесу - в цей складний час українського не може бути замало, тож ми наносимо українські кольори на стіни", - зазначили в департаменті.