УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Фоторепортаж
2569 13
війна (7386) Одеса (2330)

Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Одесити розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги, комунальники малюють стяги на стінах будинків.

Про це повідомляє департамент міського господарства Одеської міськради,  інформує Цензор.НЕТ.

"Російська агресія згуртувала одеситів: містяни розкупили національні прапори та тканину, щоб шити стяги. Крім того, останні дні ми спостерігаємо, як люди прикрашають власні домівки малюнками з національною символікою", йдеться в повідомленні.

Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою 01

Одесити розкупили тканину на українські прапори і розмальовують стіни національною символікою 02

"Одеські комунальники прийшли на допомогу громадянам та підключилися до процесу - в цей складний час українського не може бути замало, тож ми наносимо українські кольори на стіни", - зазначили в департаменті.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хер ***** в рот ,чтобы козья морда не шаталась а ни Украину !
показати весь коментар
07.03.2022 08:51 Відповісти
Одеса вся Україна з вами!
показати весь коментар
07.03.2022 08:51 Відповісти
Оця акція доречи і мені вчора спала на думку! Всі міста, де хоч трошки можуть вони всунути свого свинособачого носа повинні бути не тільки з блокпостами та іншими оборонними спорудами - але й всі в нашіх кольорах - кожен будинок, кожне дерево, якщо є така можливість!
показати весь коментар
07.03.2022 08:52 Відповісти
плюс це буде пригнічувати залишки потенційних колаборантів
показати весь коментар
07.03.2022 08:53 Відповісти
нехай їх кришка труни пригнічує
показати весь коментар
07.03.2022 08:55 Відповісти
Так прикопаємо, екскаватором- забагато честі в трунах ховати.
показати весь коментар
07.03.2022 08:58 Відповісти
Рашисти в Одесу точно не підуть- одесити їх ще до того засміють до смерті!
показати весь коментар
07.03.2022 08:57 Відповісти
Одеса сказала: НА ***!!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 08:59 Відповісти
Воєнна філологія
показати весь коментар
07.03.2022 09:04 Відповісти
Тільки заміть =мокала= треба =вмочала=.
показати весь коментар
07.03.2022 09:05 Відповісти
Беленюка тільки не чіпайте по ньому і без того видно що він не москаль.

А за вірш 100 балів!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.03.2022 09:07 Відповісти
В каждом районе Одессы множатся волонтерские пункты. Вчера с дочерью ездили на Ришельевская-Греческая, отвезли ребятам годичной давности смартфоны, планшет, зарядки для ТерО. На Канатной в бывшем облкомиссариате людно с утра до вечера. Везут теплые вещи, белье, продукты, аптечки.... Есть, конечно, ******** "низабудимнипрастим", но сидят тихо, бо ******** в момент
показати весь коментар
07.03.2022 09:04 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2022 09:08 Відповісти
 
 