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Дії наших артилеристів на Миколаївщині, контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини увійдуть до підручників, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук пише міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників. Як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини", - зазначив він.

За його словами, влада працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні Сили. Та окремі менеджери "Укрпошти", які збивають літаки з російськими військовими злочинцями.

"У козацьку добу наші предки орали землю, тримаючи під рукою шаблю та мушкет. Сьогодні деякі села під час посівної можуть озброїти трофеями механізований батальйон з посиленими танковими ротами. Війна – це горе, яке принесла до нас Росія. Принесла в домівки всього світу. Ми кожного дня втрачаємо наших людей. Пам’ятаємо кожного і помстимося за усіх", - продовжує міністр оборони. 

За його словами, наша найбільша перевага над ворогом – у згуртованості українського суспільства. У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення.

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"Їх більше, це правда. Вони переважають на морі та в повітрі. Поки що. Поки що. Адже один український воїн і один український громадянин на війні вартують десятків російських окупантів. В Українського народу зовсім інша внутрішня мотивація. На порядок вища стійкість. На землі ми це вже довели", - додає він.

Резніков впевнений, що настане час, коли російська армія, призовники почнуть ховатися по всіх льохах Росії, аби тільки їх не відправили на війну з нашими захисниками і захисницями.

"Ми повернемо усі тимчасово захоплені міста та села. Херсон, Каховка, Мелітополь, Бердянськ та Генічеськ показали, що окупантам краще забратися, поки не пізно. Тримаймо стрій! Слава Україні!", - резюмує Резніков.

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Субота, 16 серпня 2014 р


Пророцтво про Україну Лели Какулі
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07.03.2022 08:58 Відповісти
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07.03.2022 09:00 Відповісти
 
 