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Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ

Міністерство оборони країни-агресора заявило, що оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня, а також відкриває гуманітарні коридори з України у Білорусь та РФ.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, яку публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На прохання Макрона до Путіна, збройні сили Російської Федерації з 10.00 (з 9:00 за Києвом) оголошують режим тиші та відкритих гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харкова, Сум", - заявили агресори.

Росіяни очікують, що цивільні українці захочуть вийти гуманітарними коридорами на територію Білорусі (з Києва) та Росії (з Маріуполя - до Ростова-на-Дону, з Харкова та Сум - до Білгорода).

Росія заявляє про тишу. Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ 01

Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть її за допомоги безпілотника.

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Топ коментарі
+42
Туди нехай вони своїх трупаків евакуюють))
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07.03.2022 09:03
+35
Это им заложники понадобились.
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07.03.2022 09:04
+30
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07.03.2022 09:06
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А ху...на рило..
Хоча...хай вата *****..!
...
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 09:03 Відповісти
Палає нєфтєбаза у лугандоні
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07.03.2022 09:08 Відповісти
Бачив ..."оперативка"
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07.03.2022 09:12 Відповісти
Є лінк на джерело?
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07.03.2022 09:13 Відповісти
https://t.me/insiderUKR
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07.03.2022 09:19 Відповісти
Туди нехай вони своїх трупаків евакуюють))
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07.03.2022 09:03 Відповісти
Это им заложники понадобились.
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07.03.2022 09:04 Відповісти
Собирают ЖИВОЙ ЩИТ , цуки кгбшные . Украинцев ведь не жалко .
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07.03.2022 09:07 Відповісти
Брешут.
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07.03.2022 09:04 Відповісти
Знімуть відео про врятованих українців, які тікають від "націоналістів", потім депортують до Сибіру та розстріляють.
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07.03.2022 09:04 Відповісти
Брешуть як дишуть! Плюс це тупа провокація.
Пішов на*уй, *****!
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07.03.2022 09:04 Відповісти
НЕМЦЫ ХОТЬ ОТКРОВЕННО НЕ БРЕХАЛИ
просто собирали людей... кого в расстрел.... кого сжигали закрыв в амбарах и домах..
кто то шел в услужение в администрации оккупантов полиции жандармерии
кто то ехал в концлагерь или работы в сельском секторе или заводах включая подземные
кого помещали в "лечебницы" для опытов и экспериментов....

А РАШИСТЫ-- МЫ ВАС УБИВАЕМ НО БЕГИТЕ К НАМ....
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07.03.2022 09:10 Відповісти
А могут хакеры нарушить связь хутина с его кнопкой и всей системой ? Чтобы кнопка не работала ? Это же все электроника ?
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07.03.2022 09:04 Відповісти
Кнопка 60-х годов, чистый механика, стимпанк
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07.03.2022 09:07 Відповісти
Так к ядерным шахтам не провода же тянутся , а мобильные телефоны
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07.03.2022 09:10 Відповісти
а так там вже гаплик всьому. Механіка турботу любить.
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07.03.2022 09:16 Відповісти
"Кнопка" это образное выражение, нет её физически.
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07.03.2022 09:26 Відповісти
Зроблять те саме що під Іловайськом… вони їх вб'ють, а потім скажуть, що то українці чи натовці… не вірте російським нацикам… вони вбивці
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07.03.2022 09:05 Відповісти
на жаль,дуже ймовірний сценарій...

а хто не виїхав-"нацики,которих"не жалко"...

І ,Найсумніше,знову вибір дуже хіровий..

ТОМУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ АКТИВНІшЕ УТИЛІЗУВАТИ російського агресора..

навіть з переносом ударів артилерією на його територію.Тим більше,що приховану мобілізацію ВОРОГ вже проводить ((
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07.03.2022 09:08 Відповісти
Знову ваєнная хітрасть буде?
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07.03.2022 09:05 Відповісти
Який відсоток "вати" залишився у розбомблених прикордонних районах можна буде порахувати.. По кількості бажаючих емігрувати к "родним берьозкам и старшему брату"...
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07.03.2022 09:05 Відповісти
Гадаю,що навіть самі кончені ватники зрозуміли все про " руській мір", що він несе.
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07.03.2022 09:08 Відповісти
на жаль,будуть такі.. (( і немало..

-моральна втома від війни..

-довший час обробки мізків рашенЗМІ...

Подякуємо також МінСтецю..(
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07.03.2022 09:10 Відповісти
Кацапам верить нельзя, да и кто будет эвакуироваться в ГУЛАГ?
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07.03.2022 09:05 Відповісти
От суки косовороточні!
Не дай Боже, ще провокацію влаштують, цим підарам не дивниця!
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07.03.2022 09:05 Відповісти
А кто поедет в РФ?!
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07.03.2022 09:05 Відповісти
Тех кого привезут с РФ, для пропогандонских каналов
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07.03.2022 09:08 Відповісти
Вата...
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07.03.2022 09:09 Відповісти
Українці по всій країні б'ються, щоб не жити під владою Росії. А тут раптом хтось добровільно захоче туди їхати?
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07.03.2022 09:06 Відповісти
миротворцы, *****...
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07.03.2022 09:06 Відповісти
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07.03.2022 09:06 Відповісти
Хочуть перегрупуватися для атаки
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07.03.2022 09:06 Відповісти
Подвезти оружие и топливо. Не верьте им.
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07.03.2022 09:09 Відповісти
Идут на *** , вместе с ***лом и кораблём
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07.03.2022 09:07 Відповісти
**********
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07.03.2022 09:07 Відповісти
Ага.Та вже даже сама уперта вата не захоче повертатися в "совок".
Тим більш наші більше бачать читають і знають що на сьогодні відбудеться в раССії чим тіш самі руССькіе.
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07.03.2022 09:09 Відповісти
а чего они сразу в северную корею не открыли коридор?
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07.03.2022 09:09 Відповісти
за власним бажанням до білорусі??
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07.03.2022 09:10 Відповісти
"Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ"

Делают это как и 800 лет назад. В 30-х тоже вагонами вывозила. "Эвакуировать" - на языке Орды украсть. Вывозят наделение из Украины чтобы заселить московитами а украинцев в Сибирь.
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07.03.2022 09:11 Відповісти
На раССею??? Так это же накуй.. кто туда пойдёт???
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07.03.2022 09:11 Відповісти
Гуманітарний коридор у полон до ворога. Цинізм 80 рівня 🤬
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07.03.2022 09:13 Відповісти
ДА ПІШЛА ЦЯ РАСЕЯ *****!
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07.03.2022 09:14 Відповісти
Мандежь!!
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07.03.2022 09:14 Відповісти
С какого хрена такой гуманизм?? Подозрительно!
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07.03.2022 09:14 Відповісти
Sophia-Maria Duglass нет там электроники. Точнее есть ,но она вся аналоговая на релейных схемах , плюс обычная спец связь
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07.03.2022 09:14 Відповісти
На годиннику за київським часом - 9:15 За Черніговом (на заході) гримлять постріли з боку росіян!
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07.03.2022 09:16 Відповісти
росія хоче щоб всі мирні вийшли
і потім масово пустити авіацію, і зрівняти ці міста з лицем землі, як в сирії.
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07.03.2022 09:18 Відповісти
Скоріше всього вивезуть своїх поранених та вбитих, а покажуть наче українці їдуть в їх засранськ.
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07.03.2022 09:18 Відповісти
не вiрте мерзотi. мокшам вiрити - себе не поважати.
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07.03.2022 09:18 Відповісти
,,Любой договор с россией не стоит даже того листка бумаги на котором он подписан'' (Бисмарк) И ведь не поспоришь - проверено веками.
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07.03.2022 09:18 Відповісти
Дохлих кацапів нехай вивозить через свої коридори.
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07.03.2022 09:19 Відповісти
росія хоче щоб мирні вийшли, щоб її потім не обвинувачували в обстрілах житлових будинків.
а потім буде казати: "ми ж вами давали гуманітарний коридор".
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07.03.2022 09:20 Відповісти
Tak ruskije dolzni ujti i nebudet problem.Priciom tut liudi kotoryje zyvut svojix domax.
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07.03.2022 09:20 Відповісти
Для існування такого коридору потрібна двостороння згода...
Наші скажуть, що незгідні, оскільки не зможуть забезпечити безпеку громадян України на території країн-агресорів, й поготів
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07.03.2022 09:21 Відповісти
Если наши согласятся играть в эту игру, то они предатели.
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Под Киевом стоит 64 километровя колонна техники лаптеногих.Закончилось топливо. Им нужно выиграть время и подготовить удар по Киеву. Нельзя верить этим тварям!
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07.03.2022 09:22 Відповісти
Именно так. Весь план "гуманитарных корридоров" был в том, чтобы помочь России укрепиться.
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07.03.2022 09:24 Відповісти
Якщо наші на це погодяться це буде провал!
1 евакуація в сторону Росії і Білорусі це живий щит для кацапського підкріплення!
2 контроль з безпілотника = розвідка позицій зсу без ризику
3 в разі якщо на зустріч колоні людей що евакуюються будуть рухатися раіські війська і ми почнемо стріляти ***** на весь світ буде кричати про хунту і неонацистів які вбивають мирних кацапоговорящих!
Маю надію що наше СБУ має хоч якісь продумані варіанти на цей випадок!
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Вариант простой - послать их.
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Прямо в лагеря. А потом будут давить на заложников и требовать чтобы ихние мужья и отцы сдались
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Брехня, по Харькову лупят без передышки
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07.03.2022 09:27 Відповісти
У нас сейчас конкретный такой перелом. Оттого Россия хочет укрепить позиции, опомниться и перегрупироваться. А Макрон им в этом помогает.
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07.03.2022 09:27 Відповісти
Вірити кацапам - себе зневажати. Вони вже по всіх своїх гілках каркають що Україна капітулювала, просить миру на будь яких умовах путлера. Пішли вони на куй
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Ось коли почнеться російсько-французька війна, тоді нехай ***** й Макрон домовляються про свої коридори.
Для України їхні домовнпрості жодної сили не мають
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Щось вже задумали суки,цим істотам вірити не можна!
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07.03.2022 09:30 Відповісти
Да с самого начала было известно что задумали. В самый критичный момент для себя они устраивают переговоры, а другая сторона ведется. Это приводит к тактической победе России. И ей снова сходят с рук её просчеты и ошибки.
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07.03.2022 09:36 Відповісти
А далі у Сибір!?
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07.03.2022 09:30 Відповісти
Та будуть під приводом ще і своїх поранених, і 200-х вивозити
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07.03.2022 09:34 Відповісти
Ідіть накуй.
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07.03.2022 09:39 Відповісти
 
 