"Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ"

Міністерство оборони країни-агресора заявило, що оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня, а також відкриває гуманітарні коридори з України у Білорусь та РФ.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, яку публікують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На прохання Макрона до Путіна, збройні сили Російської Федерації з 10.00 (з 9:00 за Києвом) оголошують режим тиші та відкритих гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харкова, Сум", - заявили агресори.

Росіяни очікують, що цивільні українці захочуть вийти гуманітарними коридорами на територію Білорусі (з Києва) та Росії (з Маріуполя - до Ростова-на-Дону, з Харкова та Сум - до Білгорода).

Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть її за допомоги безпілотника.