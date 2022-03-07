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Нацгвардійці затримали одного з пілотів збитого російського винищувача, він здав координаторів. Другого пілота шукають, - голова Харківської ОДА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардійці затримали одного з пілотів збитого російського винищувача, він здав координаторів. Другого пілота шукають, - голова Харківської ОДА Синєгубов

Сьогодні вночі, 7 березня, військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази", - пише він.

За його словами, російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова.

"Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Тривають пошуки. Наші військові продовжують боронити Харків! Не відступаємо ні метр", - резюмував Синєгубов.

Читайте також: У кого є мисливські собаки та рушниці - ваш час настав, - на околицях Харкова шукають російського пілота зі збитого літака

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Топ коментарі
+14
Чудова новина. Вдалого полювання на другу наволоч, харків'яни!
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07.03.2022 09:13
+7
Певно файні свідчення для Гааги .
...
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:11
+6
люди, белорусы, дорогие, помогите, травите этих пилотов как бешеных собак, их много, но не бесконечно, что-то ж они пьют и едят, это тоже способ закрыть наше небо!
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07.03.2022 09:14
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Певно файні свідчення для Гааги .
...
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 09:11 Відповісти
Чудова новина. Вдалого полювання на другу наволоч, харків'яни!
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Чи варто говорити про те, що він здав координаторів? Виглядає, як подарунок ворогові...
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07.03.2022 09:13 Відповісти
координатору отрежьте яйца, затем руки, ноги и віколите глаза и отпустите НА ***!!!
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Другого уже в банки закатывают...
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07.03.2022 09:13 Відповісти
В одній з серединних земель України селяни знайшли пілота збитого штурмовика. Він катапультувався. Його били так, що в того випав язик. Зовсім. Звірство, звичайно, але що тут поробиш?!
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07.03.2022 09:22 Відповісти
серединні землі? .....альо!
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07.03.2022 09:25 Відповісти
Після війни знатимуть всі. Кацапи можуть мститися. Це для безпеки.
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07.03.2022 09:26 Відповісти
переправляйте їх одразу до Гааги
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Ото цінний кадр, в нього балачки про "первий вилєт" вже не прокатять((
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Руки і ноги для свідчення йому всеодно не потрібні, а добрива для посівної не завадять. Несіть сокиру.
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07.03.2022 09:13 Відповісти
люди, белорусы, дорогие, помогите, травите этих пилотов как бешеных собак, их много, но не бесконечно, что-то ж они пьют и едят, это тоже способ закрыть наше небо!
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07.03.2022 09:14 Відповісти
Если зам. ком. полка за штурвалом, то это о многом говорит. Короче - *********** забздели
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07.03.2022 09:14 Відповісти
Ось тому за ним вєртушкі послали
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07.03.2022 09:16 Відповісти
Тепер чекаємо самого командира полку((
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07.03.2022 09:15 Відповісти
Пішки ...або на шибениці
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07.03.2022 09:18 Відповісти
Какой-нить предатель этих всех пилотов обменяет на заложников, а потом будет говорить "я же людей их плена спасал! За одного 5 дали!"
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07.03.2022 09:18 Відповісти
Дасть свідчення для Гааги
Та і думаю ***** хе...забив на них.
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07.03.2022 09:19 Відповісти
ні, за п'ятьох вбивць він обміняє одного таксиста. "ониженашилюди"
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07.03.2022 09:20 Відповісти
Народ, тут десь по якомусь FВ гуляє інфа, що на якомусь блок-посту пов'язали нардепа зажопа бойка, з якимось другим нардепом. Хто, що, де інфа, оригінал - ніхто не підкаже?
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07.03.2022 09:19 Відповісти
Та це нікому не потрібно. Чуваки фотографуються для майбутніх виборів і корочок учасників війни. Їх таких уже пачки. Навіть Юля з автоматом на фото. Цей трюк придумав Лєжек і він спрацював і сподобався)
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Всё и всех сдаст **** ,кацапы смелые только мирное население бомбить .
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07.03.2022 09:23 Відповісти
Харьковчане, вычисляйте чужака по городу.
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07.03.2022 09:24 Відповісти
що там з коритом? якогось карапліка кажуть притопили..
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07.03.2022 09:26 Відповісти
Харків'яни ви Герої ! 🇺🇦✊💙💛❤️‍🩹
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Непрохані гості назад вже не повернуться.
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07.03.2022 09:32 Відповісти
 
 