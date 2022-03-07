Нацгвардійці затримали одного з пілотів збитого російського винищувача, він здав координаторів. Другого пілота шукають, - голова Харківської ОДА Синєгубов

Сьогодні вночі, 7 березня, військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого російського винищувача.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази", - пише він.

За його словами, російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова.

"Пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Тривають пошуки. Наші військові продовжують боронити Харків! Не відступаємо ні метр", - резюмував Синєгубов.

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