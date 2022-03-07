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РФ випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Події

РФ випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності, - Пентагон

РФ з початку війни випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За словами чиновника, США спостерігають, що в Херсоні та Миколаєві тривають бої, а російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Але просування зустріло сильний опір українців, що уповільнило наступ росіян.

Тим часом масивний російський конвой на північ від Києва, який охоплює приблизно 64 кілометри дороги, залишається практично на місці, але немає інформації про те, наскільки він віддалений від Києва. Наприкінці минулого тижня це було приблизно 25 кілометрів від центру Києва.

За даними США, як українці, так і росіяни зберігають переважну більшість своєї повітряної бойової потужності, тому жодна зі сторін не має переваги в небі.

"Ми вважаємо, що український народ у більшій частині країни все ще має засоби комунікації, доступ до Інтернету та ЗМІ", – додав чиновник.

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Посадовець також сказав, що США не спостерігали десантного нападу поблизу Одеси, і вони не оцінюють, що він неминучий.

Чиновник також не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни мобілізують резервістів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що США отримали дуже переконливі повідомлення про навмисні атаки РФ проти цивільного населення в Україні, що підпадає під визначення воєнного злочину.

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Це Пентагон чи департамент статистики?
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07.03.2022 09:16 Відповісти
Су...небо закрийте
То орками...піZда.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 09:16 Відповісти
если это правда 95% то чего мы не контратакуем? а наоборот Николаев обстреляли...
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07.03.2022 09:16 Відповісти
Задействовали не равно потеряли? Это означает лишь что все войска уже в Украине, а не то что у них не осталось войск.
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07.03.2022 09:19 Відповісти
это означает что ввели 95% подготовленных к операции войск.
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Эти типо как летали, скоро пойдут те что прыгают, причём в какую сторону - непонятно..
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07.03.2022 09:17 Відповісти
надо активизировать борьбу против доставки новых боеприпасов к границам Украины!, украинцы в россии, вас много, вашу родину пытаются уничтожить, не сидите сложа руки, у вас есть шанс показать, что вы с нами, что вы против войны, остановите наше уничтожение
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07.03.2022 09:18 Відповісти
счетоводы хреновы. сколько людей погибло. сколько всего уничтожено. и у них нет превосходства. мы же понимаем, к чему эти бравые отчеты -что бы небо не закрывать.
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07.03.2022 09:19 Відповісти
А вы только статистику ведете.
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07.03.2022 09:21 Відповісти
Интересно сколько еще осталось ?...
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07.03.2022 09:24 Відповісти
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07.03.2022 09:24 Відповісти
АРА ХАМІЯ- ІДИ НАХ\\Й!!
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07.03.2022 09:26 Відповісти
ну так *уярьте по ним!!! у г.Херсона яйца тверже чем у сверхдержав!!

Молдова, Япония, Азербайджан - давите сейчас, это окно возможностей, пока всех орков везт к нашимграницам!!! епашьте, плиз!! в Сирии еще можно навалять, с афганистана порпосить талибов зайти - рашка ка кникогда БЕЗзащитна, ВСЕ силы против Украины пошли!! давайте, пся крев!!!
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07.03.2022 09:27 Відповісти
азербайжан пошел на торговую сделку с ращей что бы пройти санкции турки тоже
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07.03.2022 09:35 Відповісти
600 ??? а хто там звиздiв шо у них всього 400 чи 450 ??? теж менi супер розвiдка США
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07.03.2022 09:35 Відповісти
 
 