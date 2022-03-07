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"Репутаційний сморід": Росія через кілька місяців буде шукати нову назву країні - публіцист Невзоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через кілька місяців Росії доведеться змінювати назву країни через те, що ця буде репутаціним клеймом.

Таку думку у своєму блозі висловив російський публіцист Олександр Невзоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, через 2-3 місяці найскладнішою проблемою Росії стане вибір нової назви для країни. Це буде непросто, але існуюча стане настілки страшним клеймом, що потрібна буде заміна", - зазначив публіцист. 

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Він нагадав, що в римському праві був термін "репутаційний сморід", коли можна було змінити ім'я громадянина і легіону.

Невзоров також вказав, що під "ковирялки і ковирятелі режиму прогледіли страшну міну під самою задницею режиму" - "зрадницьку і смертоносну для нинішнього режиму" 353 статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за ведення війни.

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Втім, Невзоров висловив сумнів, що в Росії знайдеться прокурор, який нею скористається, а якщо такий і буде, то посадять радше його.

Невзоров констатував також смерть російської журналістики і сказав, що журналістом там лишився лише він один, анонсувавши вихід чергового свого відео у середу на YouTube.

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07.03.2022 09:26 Відповісти
Набутылкостан
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07.03.2022 09:27 Відповісти
Круто
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Швабростан
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07.03.2022 09:38 Відповісти
Мордор
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07.03.2022 09:28 Відповісти
Zомбіленд
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07.03.2022 09:28 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 09:28 Відповісти
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07.03.2022 09:29 Відповісти
а де Держава Далекосхідна Україна?
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07.03.2022 09:38 Відповісти
паРаша...
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Новосумщина, Новочернігвщина і Новохарківщина
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07.03.2022 09:29 Відповісти
Ватастан
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07.03.2022 09:30 Відповісти
- Куме, я як ви думаєте, як буде називаться держава наших сусідів, на півночі і сході, коли китайці заберуть у них Сибір?
- А чорт його знає… Від Московії вони ще у 2 листопада 1721 року відмовилися, Татарією, для них, образливо… Мабуть, «Полуроссією»…
- Ні… «Полуросією» вона стала після 91 року… Так що, «Недоросія» якраз їй підходить…

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07.03.2022 09:30 Відповісти
Набутылочная республика , насадки швабры
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07.03.2022 09:30 Відповісти
какая Росия ? куча народных республик и не более
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07.03.2022 09:30 Відповісти
а ведь это уже было ...
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07.03.2022 09:31 Відповісти
Навіщо давати назву тому, чого не буде існувати...)
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07.03.2022 09:32 Відповісти
Кацапстаном вони були - кацапстаном і зостануться.
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Московія.
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07.03.2022 09:33 Відповісти
Набутылкино
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07.03.2022 09:34 Відповісти
"неврозов", это не проблема. будет московия, вернетесь к истокам.
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07.03.2022 09:35 Відповісти
«... Войну начинают дуры у телевизоров, потому что они сперва писаются при виде очередных усов, кончают при виде очередного харизматика, а потом они страшно удивляются, когда им под окна привозят цинковый гроб с их полуразложившемся сынишкой. И тогда они поднимают вой, и этот цинковых гроб начинают долбить лбом. А связи между шизофренической харизматичностью очередного нацлидера и этим цинковым гробом они до сих пор не понимают…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 09:35 Відповісти
«... Путине командует имперской страшной, лязгающей машиной, но если это имперская побеждающая машина идет мимо двух дремлющих чеченцев, то имперская машина аккуратно снимает железные лапти и мимо них проходит на цыпочках, чтобы ненароком не разбудить …» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 09:38 Відповісти
«…-У русской государственности, конечно, есть обожатели. Один из них - Кадыров, который любит Россию приблизительно за 1 млрд рублей в день…» А. Г. Невзоров.
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07.03.2022 09:39 Відповісти
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07.03.2022 09:40 Відповісти
 
 