"Репутаційний сморід": Росія через кілька місяців буде шукати нову назву країні - публіцист Невзоров

Через кілька місяців Росії доведеться змінювати назву країни через те, що ця буде репутаціним клеймом.

Таку думку у своєму блозі висловив російський публіцист Олександр Невзоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найімовірніше, через 2-3 місяці найскладнішою проблемою Росії стане вибір нової назви для країни. Це буде непросто, але існуюча стане настілки страшним клеймом, що потрібна буде заміна", - зазначив публіцист.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія заявляє про "тишу". Хоче евакуювати українців до Білорусі та РФ

Він нагадав, що в римському праві був термін "репутаційний сморід", коли можна було змінити ім'я громадянина і легіону.

Невзоров також вказав, що під "ковирялки і ковирятелі режиму прогледіли страшну міну під самою задницею режиму" - "зрадницьку і смертоносну для нинішнього режиму" 353 статтю Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за ведення війни.

Читайте також: Резніков про постачання зброї до України: Є суттєвий прогрес. Нехай ворога чекає сюрприз

Втім, Невзоров висловив сумнів, що в Росії знайдеться прокурор, який нею скористається, а якщо такий і буде, то посадять радше його.

Невзоров констатував також смерть російської журналістики і сказав, що журналістом там лишився лише він один, анонсувавши вихід чергового свого відео у середу на YouTube.