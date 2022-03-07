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Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали, - ДСНС

Унаслідок авіаудару російських військ у місті Малин Житомирської області загинула одна людина та троє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"6 березня приблизно о 21:00 було завдано авіаударів по місту Малин Коростенського району, внаслідок чого зруйновано двоповерхову будівлю, знищено три легкові автомобілі. За попередніми даними, загинула одна людина та постраждали три особи. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна 13 ДПРЧ, жертв та постраждалих від особового складу немає", – наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар військ РФ по Житомирщині: загинула одна людина, у Коростені та Овручі зруйновано десятки приватних будинків. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що внаслідок повітряного удару російським агресором по містах Коростень та Овруч Житомирської області постраждало двоє людей.

Автор: Наталя Джума
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Бомбил мирный Харьков. Замкома 47 полка.
https://www.youtube.com/watch?v=YgXAQC7ee44
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07.03.2022 09:48 Відповісти
Падло кремлівські.
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07.03.2022 09:49 Відповісти
орков расп*здячили под Вознесенском !!!!!!!
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07.03.2022 09:59 Відповісти
 
 