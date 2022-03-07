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Росіяни зосереджують сили для нових атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська зазнали значних втрат, інтенсивність бойових дій знизилася.

Цензор.НЕТ повідомляє про це, посилаючись на Facebook міністра оборони. Так,  Олексій Резніков пише:

"Через величезні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. В першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч", - наголосив Резніков.

Також він зазначив, що окупанти намагаються задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою.

Читайте також: Дії наших артилеристів на Миколаївщині, контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини увійдуть до підручників, - Резніков
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Топ коментарі
+18
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:02
+9
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs


У Коломиї в церкві Московського патріархату знайшли заготовлені харчі для окупантів
хирачте кацабські церкви
перепост
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07.03.2022 10:03
+5
Пускай задушат своего гуся в бункере. Наши города выстоят ,и люди тоже .
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07.03.2022 10:04
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Цуки!
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07.03.2022 10:00 Відповісти
Дуже хороші новини з Херсонської області від Командування морської піхоти

На авіапарку РФ знищили понад 30 гелікоптерів: «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка»

Також 6 березня на підступах до Миколаєва знищили 3 колони ворога: «Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20»
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07.03.2022 10:02 Відповісти
Информация про эти 30 вертолётов была ещё 3 дня назад
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07.03.2022 10:06 Відповісти
Гдє била?
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07.03.2022 10:13 Відповісти
не було про 30 гелікоптерів. не обанюйте
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07.03.2022 10:19 Відповісти
д-30
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07.03.2022 10:07 Відповісти
Оооо... суицидники..
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07.03.2022 10:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SwJWTfmePJs


У Коломиї в церкві Московського патріархату знайшли заготовлені харчі для окупантів
хирачте кацабські церкви
перепост
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07.03.2022 10:03 Відповісти
Пускай задушат своего гуся в бункере. Наши города выстоят ,и люди тоже .
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07.03.2022 10:04 Відповісти
Будуть лізти до повного свого знищення, путлеру вони теж не потрібні.
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07.03.2022 10:05 Відповісти
ой жареная вертолётина пилотина https://twitter.com/i/status/1500743199626829827 загорел как бурят
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07.03.2022 10:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nuetJ_i0saA
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07.03.2022 10:06 Відповісти
там уже слегкабронированные пазики и газели на поъезде из резерва.
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07.03.2022 10:07 Відповісти
то транспорт забезпечення. Ось як у Мацквабаді почнуть суперкари та лади на потреби їх орків конфіскувати, тоді дійсно перемога вже не за горами
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07.03.2022 10:25 Відповісти
Стратегические резервы уже все.Теперь бы за неделю оперативные перемолоть.
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07.03.2022 10:09 Відповісти
Тепер оркі без броні, це буде цікаво)
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07.03.2022 10:11 Відповісти
Ипашуть по Миколаєву із раннього ранку. Гатять і зараз. 12 день війни. Так ось, більш ніяких байок що "ми не знали, " ми на навчання приїхали" більше ніяких сердевих розмов з їхними свіноматками. Бо в Херсоні вже "царює" росгвардія.
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07.03.2022 10:22 Відповісти
Резников, говночувак в пиджачке.
Учитель гимназии.
Ну хоть ты дурачок, не нагнетай обстановку для наших местных лишнехромосомных, ватных придурков.
Они поднимают лай, и тут уже слабонервные поЦреотические бабки орать начинают про зраду-зрадную.
ЗАТКНИСЬ. ПРОСТО - ЗАТКНИСЬ.
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07.03.2022 11:17 Відповісти
 
 